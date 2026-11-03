SUA vor să discute la Abu Dhabi despre garanțiile de securitate pentru Kiev, iar Ucraina – despre energie, exportul de cereale și schimbul de prizonieri, spune Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit posibilele subiecte care vor fi abordate în cadrul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA, programate pentru 10-11 noiembrie. Printre acestea se numără încetarea focului asupra infrastructurii energetice din partea ambelor părți, dar și pregătirea unei întâlniri la nivel de lideri, în format trilateral, cu participarea Europei.

„Partea americană a dat deja de înțeles că dorește să discute despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre pachetul de reconstrucție a țării noastre. De asemenea, americanii discută cu echipa noastră subiectele pe care dorim să le abordăm la întâlnirea de la Abu Dhabi. Pentru noi, acestea sunt chestiuni prioritare: energia, mai exact încetarea focului de ambele părți; cerealele – deblocarea Mării Negre; iar al treilea aspect îl reprezintă oamenii. În ce format putem extinde schimburile de prizonieri și cum le putem intensifica. De asemenea, pregătirea unei întâlniri la nivel de lideri, în format trilateral, cu participarea Europei”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, desfășurată marți, 3 noiembrie, la Berlin.

Răspunzând la o întrebare privind posibilitatea unei convorbiri telefonice cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, Zelenski a calificat această posibilitate drept inutilă. Potrivit liderului ucrainean, nu are sens să răspundă apelurilor telefonice de la Kremlin, deoarece Moscova ar putea folosi acest lucru drept pretext pentru a nu mai continua întâlnirile, în timp ce discuția s-ar reduce la lecții de istorie.

„Nu îi invităm la Kiev (pentru negocieri, n.r.), pentru că în 2022 au venit fără să fie invitați”, a amintit el. De cealaltă parte, deplasarea la Moscova pentru negocieri, propusă în mod repetat de autoritățile ruse, ar fi „distructivă”, a adăugat Zelenski.

Totodată, cancelarul german Friedrich Merz a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că „Dacă vorbim despre Ucraina, atunci Ucraina trebuie să fie la masa negocierilor, iar dacă Ucraina va fi prezentă, atunci va fi prezentă și Europa”.

Emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, a anunțat pe 3 noiembrie că reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite vor participa la următoarea rundă de negocieri trilaterale în perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Acesta a declarat că discuțiile se vor concentra pe acordurile de securitate postbelice, reducerea tensiunilor, eforturile umanitare și următorii pași în direcția păcii.