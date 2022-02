Opiniile experților cu privire la formula de calcul a tarifului la gaze, făcută publică în urma scurgerii de informații din contractul dintre Moldovagaz și Gazprom

Anual, până la sfârșitul lui septembrie 2026, Gazprom se obligă să livreze, iar Moldovagaz se obligă să cumpere o cantitate de 3,3 miliarde metri cubi de gaze. Dintre acestea 1,24 miliarde urmează a fi livrate pe malul drept al Nistrului, iar 2,06 miliarde urmează să ajungă la Tiraspoltransgaz. Moldovagaz se obligă să plătească livrările de gaz față de Tiraspoltransgaz. Datele se conțin în Anexa numărul 19 a contractului dintre Moldovagaz și Gazprom privind livrarea gazului, semnat pe 29 octombrie 2021, la Sankt Petersburg, în posesia căruia au intrat jurnaliștii de la Anticorupție.md.

Conform documentului, formula de calcul a prețului pentru perioada rece a anului, din octombrie până în martie inclusiv, presupune ca 30 la sută din preț să fie raportat la prețul gazului la hub-ul de gaze TTF din Olanda în ultima zi a lunii anterioare lunii de livrare. Alte 70 la sută din prețul „de iarnă” sunt calculate conform punctului 3. 2 din acordul din 2006. Acesta nu este indicat în anexă, însă, din câte se știe, este format din prețurile Platts a unui mix de produse petroliere precum benzina, motorina sau păcura. În perioada de vară, din aprilie până în septembrie, formula se inversează.

Ziarul de Gardă a discutat cu doi experți despre formula de calcul, dar și despre unele prevederi din Anexa numărului 19 a contractului și vă prezintă cele mai relevante informații.

Fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) Victor Parlicov, expert în probleme economice, afirmă că formula de calcul a tarifului la gaze nu reprezintă ceva foarte nou, întrucât unele informații au fost expuse anterior de către viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Întrebat dacă formula de calcul este favorabilă sau nu pentru R. Moldova, expertul a spus că „este foarte ușor de comentat dintr-o parte și să spui că este bun sau rău atunci când nu tu iei decizia și nu tu porți responsabilitate”.

„Chiar dacă nu a publicat formula, el (viceprim-ministrul Andrei Spînu) a spus cam același lucru – în perioada rece a anului, trimestrul patru și trimestrul unu este legat 70% de produsele petroliere. Acum am văzut exact cum este legată, dar 70% produse petroliere și 30% spot și pentru perioada caldă a anului, trimestrul doi și trei, se stabilește invers – 70% spot și 30% produse petroliere. Eu nu văd aici o mare surpriză în ceea ce a fost publicat. În principiu, sunt lucruri care deja s-au spus. Este foarte ușor de comentat dintr-o parte și să spui că este bun sau rău atunci când nu tu iei decizia și nu tu porți responsabilitate. Este extrem de ușor. Eu am fost în funcție publică, am luat decizii dificile și decizii care sunt nepopulare. Toate deciziile mi le-am asumat și foarte lume critică deciziile luate, pentru că lumea comentează din ceea ce cunoaște, dar când ești într-o poziție de a lua o decizie, este cu totul diferit decât de a fi într-o poziție de a comenta o decizie. Din experiența administrativă pe care o am, poziția de negocieri cu care s-a prezentat R. Moldova, Moldovagaz la negocierile cu Gazprom era extrem de vulnerabilă. Eu nu știu dacă putea fi o formulă mai bună, nu putea, mie îmi este greu acum să spun, dar faptul că noi atunci când am venit să negociem eram într-o poziție destul de vulnerabilă, asta eu pot să afirm cu certitudine”, a menționat Victor Parlicov.

Anexa numărul 19 a contractului dintre Moldovagaz și Gazprom privind livrarea gazului conține două puncte care prevăd faptul că Moldovagaz s-a obligat să procure niște volume mari, cu posibilitatea de a reduce doar cu 5%, chiar dacă pe piață apare un alt furnizor, prevederi care, în opinia fostului director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, nu sunt tocmai favorabile pentru R. Moldova.

Victor Parlicov

„Am să spun câteva elemente ca să înțeleagă lumea în ce condiții s-a negociat. Primul element – la acel moment, pe piața internațională, prețurile spot erau la nivel de vreo 800-peste 1000 de dolari pentru mia de metri cubi. Deci, tu știi că, dacă nu ajungi la o înțelegere cu privire la formulă, cu privire la un nou contract, singura alternativă pe care tu o ai este să cumperi cu 1000 de dolari. Volumele lipsă care ne-au trebuit în luna octombrie, dacă vă aduceți aminte, Energocomul, la fel, le-a procurat cu peste 1000 de dolari pentru mia de metri cubi. Asta era alternativa reală. Al doilea element – într-adevăr, în negocierile anterioare, și asta probabil că trebuie să fie fixată undeva în niște procese verbale ale acelor negocieri, s-a discutat despre faptul că, pentru trimestrul unu și patru se va păstra legătura la produsele petroliere, dar pe trimestrul doi și trei va fi spot. Nimeni nu vorbește despre faptul că însăși componenta de spot în formulă a fost admisă înainte de negocierile din octombrie 2021.

Este greu să mă expun complet, pentru că noi vedem doar Amendamentul nr. 19 la contractul de bază. Noi nu vedem celelalte amendamente. De exemplu, Amendamentul nr. 19 face referință la faptul că restul clauzelor rămân în vigoare în conformitate cu protocolul nr. 5. Eu nu știu ce scrie în acel amendament. Ceea ce pentru mine a fost nou și un lucru pe care îl consider că merită de comentat este faptul că prin introducerea în contract a punctelor 3.1.1-3.1.2, practic Moldovagaz s-a obligat să procure niște volume ferme, niște volume mari, cu posibilitatea de a reduce doar cu 5%, chiar dacă pe piață apare un alt furnizor. Cu alte cuvinte, ceea ce văd eu ca o problemă, dacă pe piață astăzi apare un alt furnizor gata să livreze la preț mai ieftin decât Gazprom, obligația Moldovagaz de a procura gaz de la Gazprom în volumele indicate doar nu dispar nicăieri, dacă nu se prevede altceva în celelalte puncte din contract despre care eu nu cunosc.

Țin să precizez că asta este opinia mea referitor strict la ceea ce a fost publicat în Amendamentul nr. 19. Nu exclud că există și știu că anterior a existat o posibilitate de a reduce aceste volume contra unei sancțiuni relativ modeste. Era o sancțiune de circa 8% din prețul gazului care n-a fost comandat inițial. Dacă a rămas în vigoare și acel mecanism, atunci nu e nimic grav, dar dacă clauza a picat și dacă noi astăzi nu putem reduce volumele procurate de la Gazprom, atunci ar putea apărea o problemă legată de intrarea pe piață a altor furnizori. Ei ar putea intra, un furnizor ar putea cumpăra gaz din altă parte pe care să-l propună consumatorilor din R. Moldova, problema este că obligația Moldovagaz în care Guvernul este 35% acționar nu dispare nicăieri. Respectiv, obligația Moldovagaz va fi să achite celelalte volume, chiar dacă noi am putea să nu avem nevoie de acele volume. Acesta ar fi un risc mai nou, în rest, lucrurile care au fost scrise, erau cunoscute”, a declarat Victor Parlicov.

Expertul economic Viorel Gîrbu este de părere că formula de calcul a tarifului la gaze, făcută publică în urma scurgerii de informații din contractul dintre Moldovagaz și Gazprom, este în detrimentul R. Moldova.

Pentru noi, este mai bine să avem un preț stabil, predictibil, chiar dacă prețul respectiv este uneori mai mare decât prețul spot, consideră Viorel Gîrbu.

„Este și opinia domnului Chicu care spune că ponderea cea de 70% prețul spot va acoperi și lunile martie și octombrie, ceea ce nu este favorabil pentru R. Moldova. Sunt de acord cu această părere. Opinia mea generală este că, pentru noi, este mai bine să avem un preț stabil, predictibil, chiar dacă prețul respectiv este uneori mai mare decât prețul spot. Nu susțin opinia acelor persoane care consideră că, dacă prețul spot luna aceasta este 100 de dolari și noi plătim 200 de dolari, conform contractului, trebuie să cumpărăm de pe piață. Mai degrabă aș refuza prețul spot, pentru că prețurile spot pot include în sine și riscuri mari, pentru că prețurile nicăieri nu sunt perfecte, dar aceste riscuri le suportă societățile bogate, care au o anumită „pernă de siguranță”, dar noi nu avem această „pernă de siguranță”. Atunci e mai bine să plătim așa o primă de risc care să garanteze un preț nu foarte mare, chiar dacă este mai mare pe moment, pe anumite perioade față de prețul spot, dar totuși un preț care să fie gândit mai mult la capacitatea noastră de cumpărare, dar nu la evoluțiile pe piețe spot, dar să fie un accent pe capacitatea noastră de cumpărare. Mai degrabă m-aș uita pe acest gen de abordări.

Viorel Girbu

Faptul că această formulă include prețul spot, iar ponderea mare în prețul final al prețului spot acoperă o perioadă de timp pe durata anului, eu cred că generează riscuri suplimentare pentru societățile și economiile slabe, așa cum este economia R. Moldova și în ansamblu consider că este nefavorabilă. Țările dezvoltate în general nu au nevoie de contracte de lungă durată cu Gazpromul. Țările dezvoltate cumpără totul la prețurile spot, dar ele își pot permite anumite riscuri. Pentru noi, o oscilație de 2000 de dolari pe perioada unei singure luni de zile deja omoară economia și societatea. Noi suntem în criză și nu putem să ne permitem să fim prinși în acest gen de evoluții care pot avea loc pe piețele deschise. Pentru noi, chiar dacă prețul este mai mare decât prețul spot, dar să fie garantat și gândit astfel încât să corespundă capacităților noastre de cumpărare sau cel puțin să permită autorităților din timp să reacționeze”, a declarat expertul economic.

Pe 29 octombrie 2021, contractul dintre Moldovagaz și Gazprom a fost prelungit pe cinci ani utilizând formula de preț propusă de partea moldovenească. Atunci, părțile au ajuns la un acord principial privind formula de preț, auditarea datoriei formate în cadrul companiei Moldovagaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare.

