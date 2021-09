Expert: „După o creștere bruscă a prețurilor cu peste 20%, piața imobiliară a luat o mică pauză. Tranzacțiile din trimestrul doi au înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani”

În R. Moldova, prețul apartamentelor a crescut, începând cu a doua jumătate a anului 2020, prea brusc după 12 ani de cădere, ceea ce a speriat potențialii cumpărători. Această tendință va continua, pe termen scurt, și în următoarele luni. Pe termen lung, număr tranzacțiilor imobiliare va fi mare în municipiul Chișinău, unde vor avea loc multe procurări de apartamente în scopuri investiționale, susține expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță.

„În Republica Moldova, piața imobiliară se concentrează exclusiv în municipiul Chișinău. În afara capitalei, practic viață imobiliară nu există”, a spus Veaceslav Ioniță, expert în politici economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”.

Expertul susține că în R. Moldova numărul tranzacțiilor imobiliare s-a dublat în ultimii ani. Tradițional, până în 2015, anual, în Republica Moldova aveau loc 14-15 mii de tranzacții imobiliare, în mod special la apartamente. Începând cu 2019, și până în prezent, sunt circa 28 de mii de tranzacții imobiliare. În trimestrul doi al anului curent, s-a înregistrat cel mai mic număr de tranzacții imobiliare din ultimii cinci ani, atât în țară, cât și în municipiul Chișinău.

Potrivit lui Ioniță, din a doua jumătate a anului trecut, prețul la imobile în municipiul Chișinău, după o scădere timp de 12 ani, au înregistrat o creștere prea bruscă de peste 20%.

„Piața imobiliară în ultimii trei ani a cunoscut o explozie, numărul tranzacțiilor imobiliare s-a triplat. Totodată, trimestrul doi ne trimite semnale că are loc o „corecție de prețuri”, a spus expertul.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, acum zece ani, 60% dintre tranzacții erau efectuate la procurarea de imobile în municipiul Chișinău, iar în prezent circa 80%. Dacă la nivel de țară, anul trecut piața imobiliară a cunoscut o ușoară descreștere, în mun. Chișinău a înregistrat o creștere continuă. Practic, se poate spune că piață imobiliară în Republica Moldova nu există, există piață imobiliară în municipiul Chișinău și atât. Mai este municipiul Bălți și localitățile din preajma municipiul Chișinău.

„Dacă se va implementa așa numitul plan „conglomerație urbană”, care include municipiul Chișinău și raioanele din jurul municipiul Chișinău, atunci vom putea spune că toată activitatea economică din țară și toată piața imobiliară va fi concentrată aici. Cred că va absorbi mai mult de 90% din toate tranzacțiile imobiliare. După municipiul Chișinău practic nu există viață imobiliară”, a menționat Veaceslav Ioniță.

Economistul a mai afirmat că „asistăm în prezent la o explozie a ceea ce înseamnă creditele imobiliare, care până în 2005 practic nu au fost acordate”.

„Din 2005 și până în 2017, volumul total al creditelor imobiliare în sistemul bancar a ajuns la 2,6 miliarde de lei, datorită dobânzilor reduse și a condițiilor lejere de acordare oferite de către bănci. În prezent, sistemul bancar acordă 20% din banii pe care îi are sub formă de credite domeniului construcțiilor. Acest lucru, potrivit expertului, a animat cumva piața, plus veniturile oamenilor care în ultimii cinci ani sunt cu mult mai ridicate. Din acest motiv, începând cu 2018, creditele imobiliare au cunoscut o explozie și mai mare, iar în prezent suma lor se ridică la 10 miliarde lei”, susține Ioniță.

Economistul mai afirmă că Republica Moldova devine o piață unde oamenii trăiesc cu chirie. 15 ani în urmă doar 6% dintre locuitori mun. Chișinău locuiau în chirie. În prezent circa 13% dintre cetățeni trăiesc în chirie. Media europeană este de 40%. Chiria apartamentelor este un specifică oamenilor cu venituri, care cheltuie pentru produse alimentare mai puțin de 20% pe lună. Din cei care trăiesc în chirie, 45% sunt tinerii singuri, care nu trăiesc cu părinții. Au un loc de muncă, un venit adecvat, însă nu au o locuință proprie. Altele 25% sunt familiile tinere, fără copii. 10% sunt familiile din două persoane: de obicei un părinte și un copil.

Veaceslav Ioniță mai declară că prețul apartamentelor caracterizează piața imobiliară din Republica Moldova. Cele mai mici prețuri la apartamente au fost în anii 2019, 2020. Din a doua jumătate a anului 2020, se înregistrează o creștere de cel puțin 20%, cea mai mare creștere din ultimii 14 ani. În Chișinău, prețul apartamentelor noi a trecut de 800 de euro metrul pătrat, iar la cele de mâna a doua – de 670 de euro metrul pătrat.