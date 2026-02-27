Energocom își deschide propriul Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău. Centrul Moldovagaz își va sista activitatea din 2 martie

Centrul relații cu consumatorii al SA „Moldovagaz”, situat în municipiul Chișinău, strada Alexandru Pușkin nr. 64, își va sista activitatea. Începând cu 2 martie 2026, S.A. „Energocom” își deschide propriul Centru de relații cu clienții, destinat consumatorilor din municipiul Chișinău.

Odată cu lansarea acestuia, oficiul de pe strada Alexandr Pușkin 64 își încetează activitatea, iar toți consumatorii sunt îndemnați să se adreseze exclusiv la noua locație, cu sediul pe strada Ion Creangă 6V.

Astfel, la Centru de relații cu clienții, cetățenii vor beneficia de:

Asistență privind schimbarea furnizorului

Depunerea cererilor pentru reconectarea locului de consum

Eliberarea sau corectarea facturii

Încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale

Schimbarea titularului de contract în urma intrării în posesie a locului de consum

Actualizarea datelor personale ale consumatorului

Informații și suport pentru orice alte solicitări legate de furnizarea gazelor naturale.

„Spațiul a fost amenajat pentru a facilita accesul consumatorilor la serviciile companiei și pentru a asigura un proces mai rapid de soluționare a solicitărilor. Locația a fost dotată cu rând electronic, facilități de plată electronică, dar și loc de joacă pentru copii. Totodată, pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor cetățenilor, Centru de relaţii cu clienții își va desfășura activitatea de luni până vineri, în intervalul 08:00–17:00, fără pauză de masă. De asemenea, este funcțional Centrul de apel, care poate fi contactat la numărul de telefon 1304”, notează Energocom.

Conform companiei deținute de stat, celelalte centre de relații cu clienții ale S.A. „Energocom” din țară își continuă activitatea în regim normal, iar cetățenii se pot adresa în continuare la sediile regionale.

Energocom a preluat de la data de 1 septembrie 2025 obligațiunea de serviciu public de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali la prețuri reglementate.