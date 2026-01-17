ZdGust.md | Moldova și-a desemnat reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. A câștigat atât votul celor două jurii, cât și votul publicului

Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. În urma votului publicului și a juriului, Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a fost desemnat câștigătorul finalei naționale Eurovision 2026, organizată de postul public de televiziune Moldova 1.

Satoshi a câștigat detașat atât votul celor două jurii (național și internațional), cât și votul publicului.

Vedeți, mai jos, piesa câștigătoare:

Câștigătorul Selecției Naționale Eurovision Song Contest 2026 a fost desemnat printr-un sistem de vot mixt. Rezultatul final a fost stabilit prin cumularea voturilor juriului de specialitate și a votului publicului (televot), fiecare având o pondere egală.

Publicul și-a putut susține favoriții prin televot, în perioada anunțată în emisie, iar juriul a acordat puncte conform regulamentului oficial al concursului.

Clasamentul final a fost stabilit prin transformarea voturilor juriului și ale publicului în puncte, iar piesa cu cel mai mare punctaj total a fost desemnată reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026.

Cum a fost calculat votul final:

33% reprezintă votul publicului, prin aplicație, cu număr de telefon mobil;

33% revine juriului național, format din 15 membri, număr extins pentru a elimina orice suspiciune;

33% este votul juriului internațional, alcătuit din cinci artiști consacrați, foști participanți și câștigători Eurovision.

Show-ul integral din finala națională Eurovision 2026 poate fi vizionat mai jos:

Marea finală a selecției naționale a avut loc în premieră la Chișinău Arena, în cadrul unui show cu public.