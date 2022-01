Topul celor mai citite anchete ZdG din 2021

În 2021, cele mai citite anchete ale ZdG au vizat noii deputați din Parlamentul ales în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Topul este completat de un articol în care am dezvăluit circumstanțele în care un general și-a scos în vânzare casa de lux, situată pe malul Nistrului, de o anchetă despre cine sunt stăpânii benzinăriilor și cum aceștia au monopolizat piața produselor petroliere din R. Moldova, și de un articol în care analizam proprietarii televiziunilor.

Cea mai citită anchetă a ZdG din 2021 a fost cea în care am analizat averea și CV-urile noilor șefi ai Parlamentului de la Chișinău. În iulie 2021, Igor Grosu a fost ales președinte al Legislativului, iar în calitate de vicepreşedinţi au fost aleşi Mihail Popșoi și Vlad Bătrîncea.

ZdG a analizat activitatea noilor șefi ai Parlamentului și a prezentat cele mai importante repere ale activității lor prin prisma averii, carierei și integrității.

Detalii despre toți cei 101 deputați din Parlamentul R. Moldova: Dosare, avere declarată și controverse – 35 de mii de vizualizări

Pe locul doi în top este ancheta ZdG despre toți cei 101 deputați care și-au câștigat dreptul de a activa în viitorul Parlament, după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Le-am analizat CV-urile, le-am verificat declarațiile de avere pentru a vedea cu ce bunuri au intrat în Legislativ și le-am căutat dosarele penale.

Casa de milioane a unui fost viceministru MAI, scoasă în vânzare sau schimb pentru un apartament, materiale de construcție sau mașină – 34,8 mii de vizualizări

Podiumul anchetelor ZdG este completat de un articol în care am deconspirat faptul că generalul Ion Țurcan, fost viceministru al afacerilor interne, care timp de 10 luni a deținut funcția de președinte al raionului Criuleni din partea PDM, și-a scos în vânzare casa de lux, situată pe malul Nistrului.

Colaj ZdG

Deși în declarațiile de avere și interese personale, fostul șef al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” scrie că locuința a fost obținută printr-un act de donație și că valoarea acesteia este de 125 de mii de lei, pe site-ul de anunțuri prețul cerut este de 320 de mii de euro, echivalentul a peste 6,8 milioane de lei sau de 55 de ori mai mult decât acesta indică în actele prezentate Autorității Naționale de Integritate, constata ZdG. Țurcan își vindea bunul de milioane ajutat de un intermediar.

După articolul ZdG, procurorii au deschis dosar penal pentru îmbogățire ilicită pe numele fostului demnitar.

Stăpânii benzinăriilor: Acorduri de cartel pe o piață fără concurență – 30 mii de vizualizări

Locul patru în topul celor mai citite anchete ale ZdG din 2021 îl ocupă un articol despre proprietarii celor mai importante rețelele de benzinării care activează pe teritoriul R. Moldova.

Foto-simbol

Ancheta demonstra că, în ultimii doi ani, șase cei mai mari jucători de pe piața petrolieră au înlocuit procesul concurențial cu o formă amicală de control, au dictat prețurile, și au vândut aceeași calitate de benzină și motorină. Mișmașurile giganților petrolieri, care controlează circa 80% din piață, au culminat cu o explozie a prețurilor la carburanți în 2020 Majorările era orchestrate din decembrie 2020, după ce, în prealabil, petroliștii s-au înțeles ca până la alegerile prezidenţiale din noiembrie, indiferent de situaţie, preţurile să nu fie modificate.

Ziua Libertății Presei: Stăpânii politici ai televiziunilor – 22,5 mii de vizualizări

Topul celor mai citite cinci anchete ale ZdG din 2021 este complet de un articol despre stăpânii televiziunilor din R. Moldova.

Cel puțin 13 televiziuni din R. Moldova sunt afiliate sau au tangențe cu politicieni

Cel puțin 13 dintre cele mai populare televiziuni din R. Moldova sunt afiliate unor politicieni sau partide politice care au guvernat țara în ultimii ani și/sau aspiră s-o guverneze în următorii. În contextul Zilei Mondiale a Libertății Presei, marcată pe 3 mai, ZdG a făcut o radiografie a stăpânilor politici ai televiziunilor și a discutat cu experți media despre câtă libertate de exprimare poate exista într-o instituție media controlată politic și cât de credibilă poate fi aceasta pentru telespectatori.

În 2021, investigațiile ZdG au fost premiate în cadrul mai multor concursuri naționale

Pe 7 decembrie, jurnalistul ZdG Victor Moșneag a obținut locul doi la categoria „Investigația jurnalistică a anului 2021 în mass-media națională”, concurs organizat de către Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate și Asociația Presei Independente, Victor fiind premiat pentru ciclul de investigații „Hoții de păduri” (din patru părți: 1, 2, 3, 4). Detalii aici.

La 9 decembrie 2021, de Ziua Internațională Anticorupție, Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a totalizat ediţia XI a concursului „Reflectarea fenomenului corupţiei în mass-media” organizat cu susținerea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. Jurnalistul ZdG Victor Moșneag a obținut locul trei în cadrul concursului jurnaliştilor de investigaţie la tema corupţiei.

Victor a depus la acest concurs trei articole, două dintre ele fiind semnate împreună cu alți colegi din cadrul redacției. Seria de investigații „Hoții de păduri” în care am dezvăluit cum se fură pădurile din R. Moldova, ancheta „În culisele investițiilor japoneze din agricultură”: Emailuri, interese și companii afiliate, în care am relatat despre interesele din jurul unui proiect japonez derulat în R. Moldova și „Sponsorii cu interese ai Primăriei Chișinău, articol în care am deconspirat cum mai multe companii cu interese economice în municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu autoritățile municipale, au finanțat reparația unor obiective publice amplasate în capitală.

La 16 decembrie 2021, Victoria Borodin, jurnalistă din cadrul departamentului de investigații al ZdG, a fost desemnată de Centrul pentru Jurnalism Independent și Comitetul pentru Libertatea Presei unul dintre cei mai buni jurnaliști ai anului în cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă, ediția a 27-a. Victoria a fost premiată la categoria investigație pentru trei articole publicate pe parcursul anului 2021.



VIDEO/ Fabrica de certificate falsificate de COVID: „Dacă îți trebuie, fac și pozitiv, și negativ, și plus, și minus”, în care am arătat cum sunt falsificate certificatele COVID-19. Victoria a reușit să procure un certificat, în care este scris să a fost testată negativ la COVID-19, chiar dacă nu i-a fost prelevat material biologic.

VIDEO/ Falsificatorii de certificate de vaccinare împotriva COVID-19: „Ați înțeles, da? Două verzi”, în care ZdG a demonstrat cum sunt vândute certificate de vaccinare false, reporterul fiind introdus, oficial, de către un lucrător medical, în Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19, fără a se vaccina.

După publicarea articolului, Inspectoratul de Poliție Șoldănești a pornit o cauză penală pentru fals în acte publice, iar IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești a demarat o anchetă internă. O cauză penală, tot pentru fals în acte publice, este instrumentată de Procuratura Anticorupție.

VIDEO/ Culisele dosarului angajărilor fictive în Poliție: „Documentarea” nașului Plahotniuc – misiunea secretă a finului Damir, în care, în premieră, ZdG a prezentat detalii despre angajarea și munca fictivă a lui Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, în cadrul Direcția nr.5.

Vă mulțumim pentru că citiți ZdG. Noi vom rămâne de Gardă și în 2022. La mulți ani.