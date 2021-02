VIDEO/ Sponsorii cu interese ai Primăriei Chișinău

Mai multe companii cu interese economice în municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu autoritățile municipale, au finanțat reparația unor obiective publice amplasate în capitală.

Printre ele, câteva companii de construcții implicate în scandaluri imobiliare și o firmă care, în perioada în care sponsoriza lucrări în folosul Primăriei Chișinău, efectua simultan lucrări de milioane în capitală, pe bani publici, iar o altă companie cu același beneficiar câștiga două licitații în valoare de 17 milioane de lei.

La o solicitare oficială a ZdG, autoritățile publice locale au evitat să facă publice numele tuturor companiilor care au contribuit cu lucrări gratuite în folosul municipalității.

În ultimul an, Primăria municipiului Chișinău a anunțat în mai multe rânduri despre reparația unor obiective publice din capitală cu suportul unor agenți economici. Cu câteva excepții, numele acestor firme nu au fost făcute publice niciodată. În acest context, ZdG a solicitat de la Primăria Chișinău lista agenților economici care au contribuit, prin donație, din surse proprii, la reparația unor obiective, cum ar fi parcuri, scuaruri, pasaje subterane sau alte bunuri ale municipiului.

După analiza răspunsului întocmit de către Direcția generală locativ-comunală, care a colectat datele de la preturile de sector, am constatat însă că realitatea din teren este, adesea, diferită de cea întocmită în birourile funcționarilor, iar unii agenți economici implicați în scandaluri sau având interese în capitală au fost omiși (intenționat sau nu) din lista celor care au executat lucrări gratuite pentru municipalitate.

În ultimul an, mai multe obiecte publice din municipiul Chișinău au fost reparate de firme care au interese economice în capitală

5,6 milioane de lei investite din donații în sectorul Botanica

Informațiile furnizate de către Direcția generală locativ-comunală, care a preluat datele de la Pretura sectorului Botanica arată că, în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020, în sectorul Botanica, opt agenți economici au contribuit la reparația unor bunuri municipale, investind aproximativ 5,6 milioane de lei.

Conform acelorași date, cei mai mulți bani – 2,5 milioane de lei – ar fi fost investiți de către compania „Arhicubix” SRL în reparația pasajului subteran de la intersecția bd. Dacia cu str. Teilor. Compania gestionează în Chișinău atelierul de arhitectură cu același nume. Deși figurează în răspunsul primăriei că ar fi sponsorizat lucrări de 2,5 milioane de lei, datele publice arată că atelierul de arhitectură a raportat venituri mult mai mici în ultimii ani.

Pretura Botanica a informat ZdG că firma „Arhicubix” SRL a investit 2,5 milioane de lei în reparația pasajului subteran de la intersecția bd. Dacia cu str. Teilor. În realitate, lucrările au fost efectuate și sponsorizate de o companie de construcție

De exemplu, în 2019, compania a indicat venituri de 1,8 milioane de lei și un profit de doar 374 de mii de lei. Atelierul de arhitectură a proiectat în ultimii ani mai multe case individuale, blocuri de locui t sau spații comerciale, atât în Chișinău, inclusiv în nucleul istoric al capitalei, cât și în alte regiuni din țară.

Pavel Oală, fondatorul și administratorul SRL-ului s-a arătat surprins însă atunci când l-am întrebat despre investiția firmei sale. Acesta a precizat că atelierul pe care-l conduce a elaborat gratuit proiectul care prevedea reparația pasajului subteran, însă nu a participat sau contribuit financiar la lucrări. După verificări, Pavel Oală ne-a informat că proiectul ar fi fost elaborat la solicitarea unei companii de construcții: „Status Invest”.

Intrarea în pasajul subteran de la intersecția bd Dacia și str. Teilor

Omul de afaceri care a sponsorizat lucrările vrea să construiască în centrul istoric al Capitalei

Compania nu se regăsește în răspunsul oficial primit de la Primăria Chișinău cu agenții economici care au sponsorizat lucrări în capitală. ZdG a constatat că firma activează în domeniul construcțiilor, iar de aproape doi ani se află într-un litigiu cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care, prin intermediul Consiliului Național al Monumentelor Istorice din cadrul instituției a refuzat aprobarea proiectului propus de companie pentru construcția unui bloc cu mai multe etaje pe str. Petru Movilă 5, teren care este parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului.

În august 2020, prima instanță, prin judecătoarea Olesea Țurcan, a dat dreptate companiei de construcții, obligând Consiliul Național al Monumentelor Istorice „să emită actul administrativ favorabil, privind aprobarea proiectului de execuție”. Litigiul urmează să fie examinat și de către Curtea de Apel (CA) Chișinău. Compania „Status Invest” este proprietatea lui Andrei Josan. Anterior, unul dintre proprietari a fost Maxim Țurcan, fiul actualului judecător al Curții Constituționale, Vladimir Țurcan.

Solicitat de ZdG, Josan a precizat că lucrările au fost efectuate de o altă companie a sa, „Status Stroy”, „pur și simplu. Dacă nu noi, atunci cine? Nu a fost făcut pentru primărie, ci pentru locuitorii orașului. Cred că fiecare cetățean, dacă poate, trebuie puțin să ajute orașul, nu doar prin cuvinte, dar și prin lucruri”. Josan afirmă că nu există nicio legătură între litigiul privind construcția blocului din strada Petru Movilă și lucrările de reparație donate ale pasajului subteran.

Urbanconstruct: „A fost o datorie, nu a fost cazul ca noi să facem ceva în avans și pe urmă să așteptăm facilități”

„Urbanconstruct-TT” este o altă companie de construcții care, conform informațiilor oferite de către Direcția generală locativ-comunală ar fi sponsorizat Primăria Chișinău. Conform informațiilor furnizate de autoritățile locale, în toamna anului 2020, compania a finanțat cu 800 de mii de lei construcția stadionului de pe teritoriul Liceului „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”.

Reparația terenului de fotbal al liceului BP Hașdeu a costat 800 de mii de lei

Firma are adresa juridică în sectorul Botanica, iar în perioada în care a efectuat lucrările de construcție ale stadionului a dat în exploatare un complex locativ în apropiere, pe str. Trandafirilor. Compania, una dintre cele mai cunoscute de pe piața imobiliară, a ajuns în atenția opiniei publice la începutul acestui an, după ce a devenit publică intenția sa de a construi un complex multifuncțional în zona de protecție a monumentului de arhitectură națională, care include o biserică fondată în 1777, un cimitir vechi și clădirea Circului.

Proiectul a fost aprobat în primă fază de către Consiliul Național al Monumentelor Istorice, însă, ulterior, primarul Ion Ceban a declarat că nu va aproba construcția unui asemenea complex atâta timp cât va conduce capitala. Tudor Talpă, proprietarul companiei de construcții a venit cu o scrisoare deschisă adresată edilului, în care încearcă să-l convingă că toate actele aferente construcției sunt„în regulă” și i-a cerut acestuia posibilitatea de a-i prezenta „în detalii proiectul ce urmează a fi construit”.

La știrile de la postul de televiziune Primul în Moldova, afiliat socialiștilor, nu s-a anunțat numele agentului economic, iar laude pentru repararea stadionului liceului au primit autoritățile publice locale , conduse de socialistul Ion Ceban, anunțându-se că „datorită autorităților municipale, elevii se vor putea bucura de un stadion nou, multifuncțional, care se construiește chiar în curtea instituției”.

Tudor Talpă, proprietarul companiei „Urbanconstruct” a precizat pentru ZdG că reparația stadionului nu a fost un cadou al companiei sale pentru autoritățile locale, ci o obligație mai veche, survenită în urma unei decizii a Consiliului Municipal Chișinău (CMC).

Tudor Talpă, proprietarul companiei Urbanconstruct

„A fost o decizie a CMC cu vreo cinci ani în urmă, dar ea s-a îndeplinit abia anul trecut, pentru că abia acum mi-au dat autorizațiile de construcție. Noi am construit pe Decebal 70, iar acolo au fost niște stadioane ruinate lângă o gunoiște. Noi am cumpărat acel teren de pe piața liberă, iar Primăria ne-a permis să dezvoltăm, dacă vom construi alt stadion, în altă parte. La CMC s-a luat decizia ca noi să facem un alt stadion. De asta am făcut acest stadion, pentru a ne onora o obligațiune față de Consiliu, pentru a nu rămâne datori. Nu a fost făcut pentru că a venit vreun partid sau pentru că ne-au presat. A fost o datorie, nu a fost cazul ca noi să facem ceva în avans și pe urmă să așteptăm facilități”, a punctat Talpă.

Kirsan a construit pentru o datorie un drum, în timp ce este în litigiu cu primăria

O altă companie de construcții, SRL „Kirsan Com” a reconstruit capital strada Dante Alighieri pentru suma de 1,275 de milioane de lei. Donația a fost făcută după ce autoritățile municipale au constatat că drumul s-ar fi stricat din cauza companiei de construcții , care a construit anterior, în zonă, un complex locativ. Banii au ajuns în conturile municipalității, în timp ce Primăria și compania de construcții se judecă într-un litigiu financiar.

Strada Dante Alighieri a fost reparată gratuit de un agent economic aflat în litigiu cu Primăria Chișinău

Conform informațiilor publice de pe portalul instanțelor de judecată, autoritățile municipale solicită încasarea unei datorii de la „Kirsan Com”, iar prima ședință este programată pentru luna martie 2021. „Kirsan Com” este una dintre cele mai active companii de pe piața imobiliară din Chișinău, dând în exploatare sau având în construcție mai multe complexe locative.

Prima ședință în litigiul dintre Primăria Chișinău și compania de construcții este programată pentru trei martie 2021

Companie cu interese în afacerile cu gherete a sponsorizat lucrări de 100 de mii de lei

În sectorul Botanica au contribuit cu sponsorizări și agenți economici din alte domenii. Conform informațiilor oficiale, SRL „M-Consulting” SC ar fi cheltuit 100 de mii de lei pentru amenajarea teritoriului în parcul din bd. Decebal 6/1 (Valea Trandafirilor).

ZdG a constatat că firma este implicată în afaceri cu gherete pe teritoriul mun. Chișinău, una dintre ele fiind amplasate chiar în imediata apropiere a locației amenajate de agentul economic. Datele consultate de ZdG arată că, doar în 2020, an în care „sponsoriza” Primăria Chișinău cu 100 de mii de lei, compania a notificat autoritățile publice locale, cel puțin, de 18 ori cu privire la activitatea de comerț în diferite puncte ale capitalei, amplasând la diferite adrese din capitală rulote sau tonete.

Ghereta din parcul „Valea Trandafirilor” deținută de compania „M-Consulting”

La licitațiile din luna decembrie 2020, organizate de Primăria Chișinău, firma și-a adjudecat și un loc pentru amplasarea unei gherete pe aleea de pe bd. Mircea cel Bătrân, obligându-se să plătească 1,46 milioane de lei .

SRL „Botanica Com” a contribuit cu suma de 600 de mii de lei la amenajarea cu pavaj a trotuarului din bd. Dacia 91, din fața edificiului în care își are sediul. Compania gestionează un magazin amplasat la această adresă, care, întâmplător sau nu, cu un an mai devreme, a obținut dreptul de a se extinde, prin construcția unei anexe la acea adresă. Totuși, deși a investit 600 de mii de lei pentru reparația trotuarului, datele publice arată că firma a avut, în 2019, pierderi de aproape 300 de mii de lei . Aceleași date arată că firma ar fi avut pierderi și în 2018.

Mai multe companii au reparat, gratuit, o porțiune din trotuarul de pe bd. Decebal din sectorul Botanica al Capitalei

Parascovia Melnic, administratoarea companiei, a menționat pentru ZdG că lucrările au fost efectuate din proprie inițiativă, iar compania le-a realizat inclusiv în urma unor împrumuturi de la bănci. „Am vrut ca centrul Botanicii să arate bine. Plătim credite. Am vrut frumos, s-a primit frumos”. Administratoarea companiei a precizat că nu există nicio legătură între activitatea firmei și lucrările gratuite executate în folosul municipalității. La amenajarea cu pavaj a acestei porțiuni de trotuar a contribuit și un alt SRL din zonă, „Dr. Ungureanu”, care arficheltuit 100 de mii de lei. Compania gestionează un cabinet stomatologic la această adresă.

SRL „Interoptic” SC, care se prezintă ca fiind una din cele mai mari companii de produse optice din ţară, a contribuit cu suma de 200 de mii de lei la amenajarea trotuarului din fața unui oficiu în care activează, iar SRL „Grandmaster” SC a alocat 80 de mii de lei pentru amenajarea cu pavaj a trotuarului în Parcul Valea Trandafirilor. Compania are activități de întreținere și reparare a autovehiculelor și activează pe str. Calea Basarabiei 26/5, într-o clădire care este ridicată pe un teren municipal.

O companie de construcții în litigii cu municipalitatea, unul dintre principalii sponsori ai sectorului Buiucani

Pretura sectorului Buiucani a inclus în răspunsul pentru ZdG, remis prin intermediul Direcției generale locativ-comunale, numele a doar doi agenți economici care, în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020, ar fi sponsorizat diverse lucrări în sector. Pretura a precizat că firma „Art-Ex Construct” a contribuit la schimbarea stratului de asfalt al aleilor pietonale în dale de beton, fără a menționa străzile unde au fost efectuate aceste lucrări.

Totodată, Pretura Buiucani a informat ZdG că SRL „Imensitate” contribuie la restabilirea și modernizarea subteranei din strada Ion Creangă 74/1, dar și că trotuarele din străzile A.Puskin și Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, acolo unde s-au efectuat lucrări de schimbare a stratului de asfalt în dale, finanțate din surse bugetare, unele companii care activează adiacent trotuarului renovat, „care au fost dispuse să contribuie la lucrările respective, au transferat sume de bani direct antreprenorului, executantul lucrărilor”.

Același scenariu a fost aplicat și în cazul trotuarelor din str. Calea Ieșilor 1-7, acolo unde, la fel, se efectuează lucrări de montare a pavajului, finanțate din surse bugetare, se menționează în răspuns, fără a fi oferite numele agenților economici și sumele de bani cu care aceștia au contribuit.

ZdG a constatat că firma „Art-Ex Construct” activează, la fel ca și alți donatori, pe piața imobiliară, construind blocuri locative. Firma care a sponsorizat lucrări în sectorul Buiucani al capitalei anunță că vinde apartamente în două blocuri amplasate chiar în sectorul Buiucani, acolo unde are și adresa juridică.

În timp ce sponsorizează, compania se află în cel puțin două litigii cu autoritățile municipale, după ce a acționat în judecată atât Pretura, cât și Primăria Chișinău, dar și pe primarul Ion Ceban. Într-un litigiu, Pretura a acționat firma în judecată, cerând încasarea unui prejudiciu material. În acest proces, conform informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată, la ședința din luna noiembrie 2020, „s-a amânat ședința de soluționare amiabilă a cauzei”.

Unul dintre litigii a ajuns și la CA Chișinău, compania și Primăria judecându-se după ce agentul economic a cerut eliberarea unei autorizații de construcție.

Litigiile dintre compania de construcții și autoritățile locale se datorează blocului de locuit din str. Coca, din apropierea parcului Dendrariu

„Cum, pe de o parte, primăria are litigiu, iar, pe de altă parte, face contract de investiție?”

Litigiile dintre donatorul „Art-Ex Construct” și autoritățile publice locale au la bază construcția cu scandal a unui bloc locativ amplasat pe strada Eugen Coca, vis-a-vis de parcul Dendrariu. Pe acest șantier, lucrările au fost stopate încă în vara anului 2019. Blocul a fost ridicat până la nivelul șase, chiar dacă nu a fost eliberată autorizație de construcție, ci doar certificat de urbanism. Oamenii din zonă luptă de mai mulți ani pentru a stopa această construcție, care se înalță la câțiva centimetri de casele lor. În zonă, conform codului urbanistic, nu se permit construcții cu mai mult de două etaje și mansardă, reclamă oamenii din zonă.

Mihai Balan, vicepreședinte al asociației „Comitetul Civic pentru Combaterea Construcțiilor Ilegale și Apărarea Drepturilor Omului”

„Actualul primar general, la 2 ianuarie 2020, a eliberat o dispoziție suplimentară prin care a anulat certificatul de urbanism și dispune stoparea lucrărilor de construcție, cu eliberarea terenului municipal. Pretorul sectorului Buiucani a fost obligat să elibereze respectivul teren. Pretorul a eliberat doar 150 de metri pătrați… Ulterior, vedem pe site-ul primăriei că prezenta companie este sponsor, au amenajat parcul de pe strada Bucuriei și pe toate băncile este denumirea companiei… E foarte suspect”, afirmă Mihai Balan, un locuitor al zonei.

Recent, compania de construcții a obținut câștig de cauză la CA Chișinău. „Ne indignează faptul că dacă primarul a anulat certificatul de urbanism, de ce primăria nu a depus în instanță toate actele și nu a informat instanța. Au depus doar referință, nefiind anexate careva probe. Asta tot duce la multe semne de întrebare. Consider că agentul economic este favorizat de anumiți factori de decizie din cadrul Primăriei mun. Chișinău. Sponsorizările, evident, au influențat”, constată Balan. Acesta, împreună cu alți locuitori din zonă au înregistrat chiar și o asociație pentru a putea duce lupta mai eficient: „Comitetul Civic pentru Combaterea Construcțiilor Ilegale și Apărarea Drepturilor Omului”.

Sergiu Pogorea, casa căruia se află la câțiva centimetri de construcția companiei „Art-ex Construct” se arată nedumerit de colaborarea dintre autoritățile municipale și agentul economic

„Cum, pe de o parte, primăria are litigiu, iar, pe de altă parte, face contract de investiție pentru parcul din strada Bucuriei. Dă de bănuit așa ceva”, se întreabă și Sergiu Pogorea, casa căruia se află la câțiva centimetri de construcție.

Ce (nu) a spus Pretura Buiucani și cum argumentează sponsorizările directorul companiei de construcții

Deși Pretura Buiucani a informat oficial că „Art-Ex Construct” a contribuit doar la „schimbarea stratului de asfalt al aleilor pietonale în dale de beton”, am constatat că aceasta a sponsorizat și amplasarea scaunelor din parcul Bucuriei.

Scuarul din str. Bucuriei a fost renovat cu suportul companiei de construcții „Art-Ex Construct”, aflată în mai multe litigii cu autoritățile locale

Acest fapt este demonstrat inclusiv de inscripțiile de pe acestea, acolo unde regăsim denumirea și sigla companiei de construcții. Există, de asemenea, mai multe fotografii în care Radu Talmațchi, proprietarul „Art-Ex Construct” apare în acest parc împreună cu primarul capitalei Ion Ceban și cu pretorul sectorului Vadim Brînzaniuc.

Scuarul din strada Bucuriei a fost redeschis după reabilitare în luna iulie. La eveniment au participat mai mulți oficiali, dar și proprietarul companiei de construcție „Art-ex Construct”, agent economic implicat în mai multe litigii cu municipalitatea

Radu Talmaţchi susține și el că lucrările gratuite în folosul municipalității ar fi fost făcute dezinteresat și că nu au vreo legătură cu litigiile pe care firma le are privind construcția blocului din strada Eugen Coca. „Noi în fiecare an ceva facem pentru Pretură. Facem asta și pentru alte organizații de stat. Pentru noi asta a fost mai mult ca o publicitate, pentru că am instalat scaunele noastre, am pus pe ele logotipul nostru”, afirmă Talmațchi.

Radu Talmațchi, proprietarul companiei „Art-Ex Consctuct”

„Nu am beneficiat de nicio facilitate, iar la ziua de azi am o problemă cu o construcție cu niște vecini care au acolo un interes, iar Primăria nu e de partea mea, deși mi-a eliberat actele. Ea face jocul vecinilor. Nu vreau să îmbunez pe cineva. A trecut un an de zile de când am contribuit la reparația parcului, iar Primăria, în loc să ne ajute, din contra, a venit și, să spunem așa, a făcut lucruri în defavoarea noastră. Cred că într-un an de zile primăria putea să facă un lucru bun dacă am contribuit acolo cu pavajul sau cu scaunele”.

Talmațchi a menționat că firma sa a investit „câteva sute de mii de lei” pentru proiectele executate gratuit pentru municipalitate. „Nu este nicio legătură între litigii și sponsorizări”, insistă Talmațchi.

O altă companie de construcții a sponsorizat lucrările dintr-un parc. „Suntem siguri că există o legătură”

Primarul Ion Ceban și pretorul Vadim Brînzaniuc au participat la evenimente comune, într-un alt parc din sectorul Buiucani, Butoiaș, și împreună cu proprietarul unei alte companii de construcții din capitală, „Inamstro”, Vitalie Verejan.

Vadim Brînzaniuc și Pavel Verejan, unul dintre proprietarii companiei Inamstro pe șantierul din parcul Butoiaș. La eveniment a participat și primarul capitalei, Ion Ceban

Aceștia anunțau că lucrările de amenajare a unei zone pietonale din acel parc erau finanțate de către acea companie. La fel ca și alte cazuri, și Inamstro are interese imobiliare în capitală, inclusiv în sectorul Buiucani.

Reprezentanții „Comitetului Civic pentru Combaterea Construcțiilor Ilegale și Apărarea Drepturilor Omului” fac referire la o construcție din strada Belinski, care urma să fie ridicată de către această companie. Groapa săpată pentru fundamentul blocului a făcut ca imobilele private din zonă să ajungă pe marginea unei adevărate prăpăstii.

Șantierul înghețat din str. Belinski al companiei Inamstro din imediata vecinătate a unor case de locuit la sol

Deși există decizii judecătorești definitive prin care nu se permite acolo construcția unui bloc locativ, locuitorii din zonă afirmă că autoritățile municipale nu fac nimic pentru a restabili zona.

„Pretura și-a luat angajamentul, forțat, să acopere groapa. A trecut un an de zile și Pretura nu-și execută angajamentele care reies din decizia Colegiului Penal al CA Chișinău. Prezenta companie a sponsorizat amenajarea parcului Butoiaș. Suntem siguri că există o legătură între inacțiunile preturii și sponsorizări”, crede Mihai Balan, vicepreședinte al Comitetului.

„Este important ca toată lumea să aibă de beneficiat de pe urma acestor proiecte”

„La fiecare construcție care se face pe șantier, casele noastre suferă. Sunt vibrații. Uitați-vă la ce distanță de case s-a făcut cotlovanul (fundamentul, n.r.) acesta… Când a venit la putere dl Ion Ceban, cu atâta fast se lăuda că aici o să fie stadion, că el rezolvă problema… Am văzut poze cu primarul și dl Verejan de la Inamstro și am rămas nedumeriți. E inadmisibil. Sigur că nu e normal ca primăria să accepte sponsorizări de la aceste companii de construcții. E un conflict de interese. Acum se zvonește că firma Inamstro vrea să facă, între casele noastre și viitoarea clădire cu 7 etaje, o biserică, un obiect care să le permită construcția ilegală”, afirmă și Raisa Melnic, locuitoare a zonei.

Raisa Melnic, locuitoare a zonei în care compania Inamstro preconiza ridicarea unui bloc locativ

Anterior, s-a anunțat că „Inamstro” urma să fie investitor în construcția unor blocuri de locuit pe terenul unde era amplasat cinematograful Gaudeamus, demolarea căruia a fost stopată după mai multe proteste.

Pretura sectorului Buiucani nu a informat ZdG despre faptul că Inamstro a sponsorizat lucrări în sector. În luna iunie 2020, Pavel Verejan, unul dintre proprietarii Inamstro afirma că investițiile din parcul „Butoiaș” au fost făcute și pentru beneficiarii de apartamente noi din zonă, într-un complex construit de companie. Verejan nu a uitat însă să menționeze că „este important ca toată lumea să aibă de beneficiat de pe urma acestor proiecte”.

Un alt sponsor, un alt litigiu

Primăria capitalei este în litigiu și cu un alt sponsor din sectorul Buiucani, „Imensitate” SRL. Compania deține rețeaua de hypermarketuri Bonus, care gestionează trei magazine, dintre care două în capitală, dar și o clădire din imediata apropiere a pasajului subteran din strada Creangă 74/1. Agentul economic despre care Pretura Buiucani a anunțat că sponsorizează reparația pasajului subteran a acționat municipalitatea în judecată, într-un litigiu „privind controlul legalităţii actelor administrative ale municipiului Chişinău”.

Următoarea ședință în litigiul dintre agentul economic care sponsorizează lucrări în capitală și autoritățile publice locale este programată pentru data de 26 februarie 2021

La pasajul subteran din strada Creangă 74/1 lucrările de reparație sunt în toi. Cei câțiva muncitori au refuzat însă să ne spună denumirea companiei pe care o reprezintă, direcționându-ne către diferite persoane.

Deși în răspunsul primit de la Primărie eram informați că lucrările de reparația a pasajului subteran din str. Ion Creangă sunt sponsorizate de un agent economic, pe șantier am descoperit alte companii care efectuau reparația

Într-un final, am constatat că una dintre companiile care execută lucrările este „Paint Service”. Administratorul ei, Maxim Cociubei a evitat însă să menționeze cine a contractat compania și care este volumul investițiilor în reparația pasajului subteran.

Pretorul sect. Buiucani: „Nu știu dacă relațiile de prietenie se construiesc cu autoritățile publice prin asemenea gesturi”

Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Ciocana susține că nu există vreo legătură între sponsorizările agenților economici și eventuale facilități pentru aceștia.

„Toată contribuția lor a fost în amenajarea aleilor în pavaj și instalarea acelor 40 de scaune.Nu știu dacă relațiile de prietenie se construiesc cu autoritățile publice prin asemenea gesturi. Mai curând, se construiesc strict din prevederile legale. Una vreau să spun. „Art-ex Construct”, de când sunt la Pretura Buiucani, din mai 2019, nu a edificat și nu a construit o zi pe acest șantier. Eu am fost cel care am mers, categoric, și am sistat lucrările în perioada respectivă, când dumnealor aveau actele, la care fac trimitere. Am mers în instanță, suntem în proces și acum cu dumnealor pentru recuperarea prejudiciului pentru demolarea gardului, eliberarea terenului public… Primăria va contesta în continuare, până la ultima cale de atac. Am mers în instanță până acum, vom merge în continuare. A fost declarația primarului general, care a fost pe seama că unii judecători își asumă rolul autorităților publice locale și poziția noastră rămâne absolut neschimbată”, punctează pretorul.

Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani al capitalei, vorbind despre sponsorii din sectorul capitalei pe care-l gestionează

Întrebat dacă i se pare moral ca autoritățile municipale să accepte asemenea finanțări, de la companii care construiesc la limita legii, Brînzaniuc a menționat că „eu consider că companiile, domeniul privat, ar trebui, în măsura în care se pot implica, să susțină anumite proiecte desfășurate de autoritățile locale. Nu suntem noi instanța și instituția care să se pronunțe asupra integrității unei companii”. Despre relațiile dintre pretură și o altă companie de construcții, Inamstro, Brînzaniuc afirmă că șantierul din strada Belinski nu aparține municipalității, astfel că nu poate interveni.

„Este teren deținut de către Ministerul Sănătății. Avem câteva demersuri. Am avut mai multe întâlniri de-a lungul timpului cu conducerea Ministerului Sănătății, sub diferiți miniștri, pentru a veni cu o soluție și de a retrage dreptul la instalarea gardului și de a folosi acest teren. Vreau să spun că Ministerul Sănătății nu a mișcat deloc în această direcție, dar actele sunt anulate de către instanța de judecată și nu cred că va fi un bloc locativ acolo”, a menționat pretorul.

Sponsorii din sectorul Ciocana și plângerea la CNA

În sectorul Ciocana, Pretura de sector ne-a informat că doar doi agenți economici au contribuit, din surse proprii, la lucrări: SRL „Levprocons” a executat lucrările de reparație ale pasajului subteran din str. Alecu Russo 59/4, iar SRL „Melcafe”, care gestionează un local pe bd. Mircea cel Bătrân 9B, a amenajat terenul public adiacent unității respective.

Trecerea subterană de pe str. Alecu Russo a fost renovată în vara anului 2020

Despre firma „Levprocons” SRL, ZdG a scris că este implicată, în prezent, în reparația trotuarelor de pe străzile A.Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, lucrări în valoare de circa 22 de milioane de lei. În 2018, compania a primit interdicție de a participa la licitațiile organizate de stat pentru o perioadă de trei ani, din cauza executării necorespunzătoare a unor clauze contractuale.

Neavând dreptul de a participa la licitații până în 2021, „Levprocons” a obținut dreptul de a executa lucrările de reabilitare a trotuarelor, după ce a fost subcontractată de către firma „Lusmecon”, cea care, de fapt, a câștigat licitația organizată de către Administrația de Stat a Drumurilor pentru reparația mai multor drumuri din municipiul Chișinău.

Anterior, ZdG a scris că „Levprocons” era gestionată de omul de afaceri Alexei Voloșciuc, decedat anul trecut în urma complicațiilor provocate de COVID-19. Familia sa gestiona și alte companii, inclusiv „Barzine-cons”, ambele companii intersectându-se și într-un dosar penal privind fraudarea licitațiilor cu bani din Fondul Ecologic. În iunie 2019, „Barzine-Cons” a câștigat un contract de 4,5 milioane de lei pentru reparația și amenajarea Parcului „Alunelul”.

Un an mai târziu, aceeași companie câștiga un nou contract, de această dată în sumă de 16,7 milioane de lei, pentru cea de-a doua etapă a amenajării Parcului „Alunelul”. Totodată, în acest an, între Direcția generală locativ-comunală a CMC și „Levprocons” a fost semnat un acord adițional în valoare de 1 milion de lei la un contract încheiat încă în 2016 pentru „lucrări de amenajare a râului Durlești și construcția colectorului de canalizare”, valoarea căruia era de 14,6 milioane de lei. Tot în 2020, contractul a fost modificat, fiind adăugați încă 471 de mii de lei.

„Barzine-Cons”, o companie cu trecut penal, a ajuns să câștige contracte de milioane pentru amenajarea parcului „Alunelul”

ZdG a scris anterior că la Centrul Național Anticorupție există o plângere în care se examinează faptul că un agent economic din sector, „Live Music” SRL, ar fi contribuit și el la reparația acestui pasaj subteran, iar în schimb i s-ar fi prelungit termenul de activitate al terasei, care se întinde în Pădurea-Parc „Râșcani”, pe care cu câteva luni înainte pretura intenționa să o demoleze. Reprezentanții „Live-Music” SRL au evitat atunci să discute cu ZdG la acest subiect. Reprezentanții CNA ne-au confirmat că examinează o asemenea plângere.

„Materialul a fost înregistrat în Registrul nr. 2, adică registrul infracțiunilor și se află la etapa de examinare la ofițerii de investigație. Termenul de examinare a fost prelungit, iar petiționarul a primit un răspuns intermediar, fiind informat despre prelungirea termenului”, a menționat Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a CNA. „Acum este colectat material probatoriu. Sunt audiate persoanele implicate”, a completat aceasta. ZdG nu a reușit să discute cu Sergiu Aramă, fondatorul și administratorul din acte al firmei „Levprocons”.

Agenții economici care au sponsorizat lucrări în centrul capitalei

Conform informațiilor oferite de către Direcția generală locativ-comunală, în sectorul Centru, în aceeași perioadă, trei agenți economici ar fi contribuit cu lucrări în folosul municipalității. ÎCS „Summa”, a renovat trecerea subterană din strada Arborilor. Firma deține mall-ul din preajma acestui obiectiv, iar recent a construit în zonă alte două clădiri, un birou de oficii și un hotel. Compania este și cea care a dezvoltat proiectul „Chișinău Arena”.

Pasajul subteran din preajma centrului comercial „Malldova” din capitală a fost renovat în vara anului 2020

Agenția de Investiții, în colaborare cu BERD’S Design Hotel și Caparol Moldova, a contribuit la realizarea Picturii Murale „Pomul Vieții” de pe Podul Miorița din capitală, iar „Mobiasbancă” a contribuit la amenajarea scuarului „Mihai Eminescu” din centrul capitalei.

Printr-un răspuns oficial, Pretura Râșcani a informat ZdG că în anii 2019-2020, agenții economici nu ar fi donat careva mijloace financiare pentru mentenanță, lucrările efectuate sub egida Preturii (scuarul din str. Kiev 1, scuarul din str. Dimo) fiind efectuate de agenți economici desemnați prin platforma online de licitații.

„Evident că primăria o să fie mai bună cu dânșii, deoarece aceștia investesc și fac slavă primăriei”

Mihai Balan, vicepreședintele „Comitetului Civic pentru Combaterea Construcțiilor Ilegale și Apărarea Drepturilor Omului” afirmă însă că, din informațiile pe care le deține, există mai multe lucrări din capitală care au fost finanțate de companii private în ultimul an, dar care nu se regăsesc în răspunsul primit de ZdG de la Primăria Chișinău.

„Mi se pare că este un conflict de interese. Este normal ca primăria să accepte sponsorizări din alte țări sau din alte regiuni ale țării, dar nu din mun. Chișinău, unde primăria este emitenta unor acte permisive sau este agent constatator care închide ochii sau care manifestă un protecționism. Evident că primăria o să fie mai bună cu dânșii, deoarece aceștia investesc și fac slavă primăriei. E clar că asta nu e legal, nu e etic, nu e moral, nu e corect. E un conflict de interese vădit”, consideră activistul.

Lilia Ioniță, CAPC

Lilia Ioniță, expertă în cadrul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) afirmă că „problema e că toți acești agenți economici nu tot timpul sunt de cea mai bună stofă și probabil că asta ar fi una dintre probleme, pentru că Legea cu privire la filantropie și sponsorizare nu condiționează sau nu prevede anumite criterii sau restricții pentru persoane de a se încadra în această activitate de sponsorizare. Și atunci eu nu cred că e vorba de o problemă legală. Mai degrabă este vorba de o problemă morală, atunci când se apelează la serviciile acestor agenți economici. Plus la aceasta, am mai putea aplica acel dicton: „teme-te de grecii care îți aduc daruri”, pentru că aceste activități le-ar putea servi și ca un soi de indulgență pentru agenții economici pe viitor în momentul în care vor spune: „păi, noi v-am ajutat. Vă rog frumos, poate ne ștergeți cu buretele ceea ce am mai admis noi în trecut și haideți că noi suntem băieți buni. Noi vă ajutăm și, respectiv, ajutați-ne și voi și iertați-ne anumite păcate. Aceste activități trebuie să fie făcute în mod dezinteresat. Dar, atât timp cât asupra acestor agenți economici planează anumite suspiciuni, eu îmi permit să am anumite dubii privitor la faptul că ei fac aceste activități dezinteresat”.

ZdG a solicitat un punct de vedere asupra sponsorizărilor acceptate de către municipalitate și de la Primăria mun. Chișinău. Natalia Ixari, purtătoarea de cuvânt a primarului Ion Ceban, a menționat că edilul s-ar fi pronunțat de mai multe ori asupra acestui fapt, precizând că „nici un agent economic nu este privilegiat nici într-un caz”.