De la rezidențiat, direct în sala de operații: povestea unui tânăr medic care a ales Spitalul Raional Rezina, unde este sigurul ortoped-traumatolog

Medicul ortoped-traumatolog Dorin Cazac, în vârstă de 31 de ani, este unul dintre tinerii absolvenți-rezidenți care a participat la repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, promoția 2025, pentru programele de studii postuniversitare prin rezidențiat, la specialitățile cu durata de 3 și 5 ani.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății, tânărul specialist a ales să revină la baștină și să activeze la Spitalul Raional Rezina, unde îl înlocuiește pe colegul său, medicul ortoped-traumatolog Grigore Sauleac, în vârstă de 75 de ani. În prezent, Dorin Cazac este unicul medic ortoped-traumatolog de la spitalul raional.

Activitatea a început-o chiar a doua zi după repartizare, pe 18 noiembrie, „fiind încurajat anterior de directorul spitalului, care l-a contactat de mai multe ori pentru a-l convinge să vină la Rezina”, potrivit Ministerului. În prima zi de muncă a efectuat o intervenție chirurgicală – o operație de patelă – împreună cu chirurgul Sergiu Ciburciu. De altfel, toate intervențiile chirurgicale sunt realizate în echipă cu chirurgul spitalului.

Studiile de rezidențiat le-a urmat în Secția endoprotezare a articulațiilor mari a Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, „sub îndrumarea unuia dintre cei mai apreciați ortopezi din R. Moldova, Alexandru Bețișor”, notează sursa citată.

Dorin Cazac este originar din satul Mateuți, raionul Rezina. În familia sa nu au mai fost medici. Interesul pentru medicină l-a avut încă din adolescență, iar specialitatea – ortopedia-traumatologia – a ales-o de sine stătător. Consideră că traumatologia este un domeniu în care diagnosticul poate fi stabilit cu precizie.

Reprezentanții Ministerului au discutat cu tânărul medic după ce a ieșit din sala de operații, unde efectuase două intervenții: una pentru o fractură de humerus (col chirurgical) la un pacient de 60 de ani și alta pentru o fractură-luxație de falangă la deget, la o pacientă de 40 de ani.

În timpul discuției, medicul a răsfoit jurnalul de operații, unde sunt consemnate tipurile de intervenții și datele pacienților. De la angajare și până în prezent, Dorin Cazac a efectuat, împreună cu chirurgul Sergiu Ciburciu, peste 50 de intervenții chirurgicale, atât mari, cât și mici.

„Este un flux mare de pacienți la Rezina. Aici ajung pacienți din raioanele învecinate, dar și din localitățile din stânga Nistrului”, a declarat tânărul medic.

Dorin Cazac locuiește în satul natal și face zilnic naveta. Spune că „îi place ceea ce face și că se simte motivat de munca sa”.

În prezent, secția traumatologie și chirurgie este plină, fiind internați 30 de pacienți.

Tânărul medic susține că instituția medicală are nevoie de dotări și renovări, însă cea mai stringentă necesitate, în opinia sa, este un aparat de radiografie în sala de operații. În viitor, își dorește ca la Spitalul Raional Rezina să poată fi efectuate și intervenții de endoprotezare a șoldului și genunchiului.