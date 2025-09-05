Spania, printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană

Spania se numără printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai R. Moldova la nivel mondial și pe locul 9 între statele membre ale Uniunii Europene. Comparativ cu anul 2023, comerțul moldo-spaniol a înregistrat o scădere de 4%.

În 2024, exporturile moldovenești către Spania au atins valoarea de 24,3 milioane USD. Iar printre principalele produse exportate sunt:

Ulei de semințe de floarea-soarelui – 14,3 milioane USD

– 14,3 milioane USD Sucuri de fructe sau de nuci – 3 milioane USD

– 3 milioane USD Damigene și sticle – 1,2 milioane USD

– 1,2 milioane USD Fire și cabluri – 1,1 milioane USD

– 1,1 milioane USD Struguri – 0,7 milioane USD

De asemenea, R. Moldova a mai exportat butoaie și cuve din lemn (0,39 milioane USD), alcool etilic nedenaturat (0,33 milioane USD), lucrări de tâmplărie (0,27 milioane USD) și etichete de orice tip (0,25 milioane USD).

La rândul nostru, din Spania importăm carne de porc, medicamente, pește congelat, autoturisme și alte autovehicule etc.

Conform Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova activează circa 54 de întreprinderi cu capital spaniol, investițiile în capitalul social însumând 427,3 milioane lei. Prin volumul capitalului investit, Spania se situează pe locul 12 printre principalii investitori ai Republicii Moldova.