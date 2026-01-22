Sistemul tichetelor de masă, modificat: vor putea fi acordate pentru schimburile de noapte și utilizate la plata online a produselor alimentare

Guvernul a aprobat joi, 22 ianuarie, modificarea Regulamentului privind tichetele de masă. Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă, conform unui comunicat de presă emis de Executiv.

În Regulament sunt clarificate condițiile de acordare a tichetelor, inclusiv pentru salariații care lucrează în schimburi de noapte. Totodată, este „îmbunătățită protecția drepturilor angajaților” la încetarea raporturilor de muncă, prin garantarea utilizării sumelor deja transferate până la expirarea termenului de valabilitate a tichetelor de masă. În cazul încetării raporturilor de muncă din orice motiv, salariatul este în drept să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de întâi a lunii de încetare până la ziua încetării raporturilor de muncă.

Angajații vor avea dreptul să utilizeze tichetele de masă la unitățile comerciale/de alimentație publică care acceptă tichetele de masă pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

De asemenea, sunt eliminate „dispozițiile depășite” referitoare la tichetele pe suport de hârtie, fiind stabilite reguli uniforme pentru gestionarea tichetelor electronice. Astfel, ar urma să fie simplificate fluxurile de plată pentru angajatori și operatori.

„Modificările vin să asigure un sistem digitalizat și eficient pentru toți beneficiarii și cei care operează cu tichete de masă”, notează Guvernul.

În prezent, peste 50 de mii de salariați beneficiază de tichete de masă, din aproximativ 800 de companii. Valoarea medie a tichetului de masă este de circa 60 de lei, iar tichetele de masă cu valoare între 35 și 70 de lei nu se impozitează.