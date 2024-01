Sinteza presei internaționale: Cele mai importante evenimente ale săptămânii 

Sinteza presei internaționale a acestei săptămâni începe cu protestele fermierilor, care își continuă demonstrațiile pe străzile țărilor europene, cum ar fi Germania, Franța, Italia, Olanda, Polonia și România. În urma prăbușirii avionului rusesc, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cere efectuarea unei anchete internaționale pentru a stabili toate circumstanțele. Președintele Consiliului European, Charles Michel, se retrage din cursa europarlamentară, în urma criticilor dure din partea oficialilor și diplomaților europeni, iar Consiliul Europei are un nou Comisar pentru Drepturile Omului.

Zelenski cere demararea unei anchete internaționale pentru stabilirea circumstanțelor avionului rusesc, prăbușit pe 24 ianuarie:

Președintele Volodimir Zelenski a cerut demararea unei anchete internaționale pentru a stabili cauzele prăbușirii avionului rusesc, care, potrivit Moscovei, transporta 65 de prizonieri de război ucraineni și a fost doborât de armata ucraineană. Președintele acuză Rusia de propagandă de război, transmite The New York Times.

Chiar dacă cauzele prăbușirii avionului rămân a fi necunoscute, oficialii ucraineni nu neagă implicarea lor în doborârea avionului, cu toate acestea autoritățile nu pot confirma existența unor pasageri la bordul acestuia. ZdG a scris anterior că jurnaliștii ucraineni au identificat numele membrilor echipajului, dar nu au reușit să confirme informația că la bordul avionului s-ar fi aflat într-adevăr prizonieri ucraineni.



„Este evident că rușii se joacă cu viețile prizonierilor ucraineni, cu sentimentele părinților lor și cu emoțiile societății noastre”, a spus Zelenski, transmite AFP, citează Agerpres.

Fermierii europeni își cer drepturile în stradă:

Furia agricultorilor s-a întins în mai multe zone ale Europei. În Germania, Franța, Olanda, Irlanda, Italia, Polonia sau România au avut loc în ultimul an proteste ale agricultorilor, transmite rfi.

Nemulțumirile fermierilor vizează decizia guvernului de a reduce subvenția acordată pentru acciza la motorină, taxele și impozitele mărite și reglementările ecologice.

Christiane Lambert, președinta COPA, cea mai mare federație europeană a organizațiilor profesionale agricole, a explicat pentru France Info furia fermierilor. Lambert a vorbit despre constrângerile de mediu, dar afirmă că fermierii nu refuză tranziția către o agricultură mai „verde”. De asemenea, Christiane Lambert a mai declarat că fermierii sunt pro-europeni și vor să își mențină angajamentul european, dar concluzionează că este nevoie să existe o conciliere între agricultură și mediu.

Naționalistul și criticul lui Putin, Igor Girkin, condamnat la închisoare de tribunalul de la Moscova:

Igor Girkin, fostul ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), cunoscut și sub numele de „Strelkov” a fost condamnat joi, 25 ianuarie, la patru ani de închisoare pentru acuzații de extremism, declanșate de critica sa asupra agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina, scrie The Guardian.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Girkin a devenit una din cele mai proeminente voci a grupului de ultra naționaliști, care a critical „eșecurile” armatei ruse. Pe canalul său de Telegram, care număra circa 760 de mii de urmăritori, Girkin a cerut o mobilizare totală a societății și a economiei ruse pentru a susține eforturile militare.

Rusia susține că exercițiile militare „Steadfast Defender 2024” pot avea consecințe „tragice” pentru Europa:

Ministerul rus de Externe a estimat vineri, 26 ianuarie, că manevrele desfășurate de NATO, care sunt cele mai ample exerciții militare desfășurate de Alianța Nord-Atlantică, pot avea consecințe „tragice” pentru Europa, potrivit agenției EFE, citează Euronews.

Charles Michel, președintele Consiliului European se retrage din cursa pentru alegerile parlamentare:

Președintele Consiliului European, Charles Michel, care a fost criticat dur pentru decizia de a candida pentru postul de Președinte al Parlamentului European, s-a retras din cursă, potrivit POLITICO. Decizia surprinzătoare de a candida la alegerile europarlamentare din iunie, a declanșat reacții puternice din partea oficialilor, diplomaților și Parlamentului european. „Voi concentra toate eforturile asupra responsabilităților mele actuale cu hotărâre fermă până acestea se vor încheia”, a scris Charles Michel într-o postare pe Facebook.

Războiul dintre Israel și Hamas:

Israel a lansat un nou atac de ofensivă în orașul Khan Younis, care se pare a fi unul din cele mai sângeroase atacuri din ianuarie, asupra a două spitale de răniți, în timp ce luni, 22 ianuarie, un grup de rude al israelienilor ținuți ostatici de gruparea Hamas, au luat cu asalt ședința Comitetului parlamentar la Ierusalim, cerând autorităților eliberarea ostaticilor. Pancartele unuia dintre protestatari avea inscripționată fraza: „Voi stați aici în timp ce ei mor acolo!”, relatează Reuters.

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat, potrivit Deutsche Welle, că singura soluție pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas este crearea a două state suverane: „Soluția a două state e singura soluție și toți cei care nu sunt pentru această soluție, au eșuat în identificarea unei alternative. Pace poate fi creată, doar dacă este pace pentru toți locuitorii din regiune”.

Curtea Internațională de Justiție (CIJ) a cerut Israelului vineri, 26 ianuarie, să prevină actele de genocid împotriva palestinienilor și să ajute civilii. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acuzația de genocid formulată de Africa de Sud împotriva țării sale la Curtea Internațională de Justiție (CIJ) este „scandaloasă”, dar a salutat decizia curții de a nu impune încetarea imediată a focului, subliniind că Israel va continua să se apere, scrie Reuters.

Irlandezul Michael O’Flaherty a fost ales noul comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei:

Michael O’Flaherty a fost ales noul comisar pentru Drepturile Omului, după ce a câștigat 50% dintre voturi, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului, în Strasbourg, Franța. Noul comisar a fost anterior directorul Agenției Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale ale Omului în 2015-2023, relatează The Journal.

Autoritățile americane au dat undă verde de zbor avioanelor Boeing 737 MAX:

Autoritățile americane au aprobat cadrul detaliat de inspecție al companiei Boeing, care ar permite reluarea zborurilor modelului de avion Boeing 737 MAX, după ce o aeronavă de același model al companiei de zbor Alaska Airlines a efectuat o aterizare de urgență pe 5 ianuarie, după ce ușa de rezervă s-a desprins în timpul zborului. „Pregătim reluarea zborurilor aeronavelor începând cu duminica aceasta”, a declarat Toby Enqvist, directorul de operațiuni al companiei United Airlines, precizează France24.

Ajutor financiar din partea guvernului Meloni pentru persoanele vârstnice cu venituri mici din Italia:

Guvernul Italian a declarat joi, 25 ianuarie, introducerea unui ajutor subsidiar pentru persoanele vârstnice cu venituri mici, dintr-un buget de 1 miliard de euro alocat pentru soluționarea crizei demografice, potrivit Reuters.

Populația îmbătrânită și rata scăzută a natalității constituie o îngrijorare pentru economia țării. Prognozele arată că populația de peste 65 de ani va alcătui ⅓ din numărul total de locuitori până în 2050, ceea ce va contribui la scăderea productivității și a creșterii costurilor sociale.

Un orășel italian cu o populație îmbătrânită vrea să se simtă tânăr din nou:

San Giovanni Lipioni, un orășel mic din centrul Italiei, are una din cele mai bătrâne populații din țară, dar speră printr-o strategie de marketing să atragă mai mulți oameni tineri, se arată într-un material The New York Times.

O asociație locală a demarat un proiect imobiliar pentru a restaura și a vinde casele abandonate, în încercarea de a atrage noi vizitatori și locuitori. „De ce avem nevoie? De oameni”, a declarat un reprezentant al asociației, care a detaliat planurile de a atrage atenția mass-mediei și, respectiv, a noilor vizitatori și a unor resurse pentru anul 2024.

Pentru a atrage noi locuitori, orășelul vinde ceea ce are din abundență: liniște, dar și, potrivit asociației, o șansă de integrare într-un orășel mic, autentic cu „un fond de locuințe nefolosite cu caracteristici fermecătoare”.

Irlanda organizează referendum pe 8 martie, privind înlocuirea limbajului învechit din constituție, care vizează femeile și familiile:

Comisia Electorală irlandeză a lansat o campanie independentă de informare pentru referendumul din 8 martie, care, dacă va fi adoptat, va elimina limbajul învechit din constituție care vizează „datoriilor de casă” ale femeilor, scrie The Guardian.

Votanții vor fi întrebați dacă doresc să fie eliminat articolul 41.2 din Constituția țării, care citează: ”Statul recunoaște că prin viața ei în cămin, femeia dă statului un sprijin fără de care binele comun nu pot fi obținut. Statul, prin urmare, va trebui să asigure mamele să nu fie obligate, de necesitățile economice, să se implice în forța de muncă spre neglijarea treburilor casnice”.

Guvernul a condamnat limbajul ca fiind învechit: „Locul unei femei este acolo unde dorește ea să fie, indiferent dacă acesta este în câmpul muncii, în educație, sau la domiciliu”, a spus ministrul pentru egalitate, Roderic O’Gorman.