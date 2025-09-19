Senatori americani, declarație cu referire la ingerințelor Rusiei în parlamentarele din R. Moldova

Un grup de senatori americani, în frunte cu Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova din 28 septembrie. Aceștia afirmă că există „probe clare și copleșitoare privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum a făcut-o în mod flagrant anul trecut”.

Potrivit semnatarilor declarației, în ciuda încercărilor Rusiei de a submina integritatea alegerilor din Moldova, alegătorii au respins eforturile Rusiei de a influența rezultatele alegerilor prin propagandă, coerciție economică și cumpărarea de voturi.

Aceștia au menționat că aalută eforturile administrației Trump de a contracara utilizarea criptomonedelor de către actorii susținuți de Rusia pentru a facilita aceste eforturi nefaste.

„Cea mai bună modalitate pentru moldoveni, inclusiv pentru cei din diaspora, de a-și păstra suveranitatea în fața interferențelor rusești este să se prezinte la urnele de vot și să-și exercite dreptul la libera exprimare”, se arată în declarație.

Senatorii au subliniat că recunosc „progresele semnificative pe care Moldova le-a înregistrat în ultimii ani în consolidarea democrației și în dezvoltarea liberă a relațiilor cu Statele Unite și Uniunea Europeană, care servesc intereselor noastre reciproce”.

„Moldova este un membru important al comunității transatlantice, iar viitorul său are implicații puternice pentru aliații și partenerii noștri din întreaga regiune. Trebuie să ne amintim că, de la independența Moldovei și până în prezent, Rusia continuă să mențină ilegal trupe pe teritoriul suveran al Moldovei și folosește această prezență pentru a-și promova obiectivele expansioniste mai largi, în special în ceea ce privește Ucraina. Moldovenii, precum și popoarele tuturor națiunilor, merită dreptul de a urma viitorul pe care și-l doresc pentru țara lor, fără interferențe străine”, au acentuat semnatarii.

Declarația continuă prin a se sublinia că „Statele Unite își propun să îi ajute să își păstreze acest drept, în timp ce Rusia încearcă să li-l nege pentru a-și promova propria agendă geopolitică”.

„Suntem mândri să apărăm dreptul Moldovei la autodeterminare și așteptăm cu interes consolidarea parteneriatului nostru în anii care vor urma”, punctează senatorii.

Anterior, opt foști ambasadori ai SUA în România, R. Moldova și la OSCE au semnat o scrisoare în sprijinul R. Moldova în care declară că o „victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei”.