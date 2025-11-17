Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului va fi eliberat din funcție: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a Ministerului Mediului”

Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) Ion Bulmaga a anunțat luni, 17 noiembrie, că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie. „În urma discuției avute cu actualul ministru a Mediului, mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a dânsului.”

Acesta a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook unde a declarat că a fost invitat la Guvern și a fost anunțat că va fi eliberat din funcție.

„Astăzi, am fost invitat la Guvern, în urma discuțiilor avute, voi fi eliberat din funcție pe 26 noiembrie. Atunci când am fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de șef al IPM, din start am spus că activitatea mea se va axa pe 3 direcții cum sunt toleranță zero față de corupție și protecționism, creșterea imaginii și a încrederii societății civile în instituție și dotarea acesteia în scopul eficientizării activității acestea. Consider că obiectivele stabilite au fost atinse cu succes, pentru mine cel mai importantă fiind aprecierea cetățenilor”, a scris Bulmaga.

Directorul IPM a mulțumit echipei „cu care am lucrat cot la cot” și familiei.

„Astăzi, IPM a fost dotat cu 34 automobile, 100 laptop-uri, 15 drone cu termoviziune, body-camere, tablete, o barcă modernă urmând a mai fi făcute dotări din contul proiectelor începute și demarate sub conducerea mea și ai adjuncților mei. (Ultimele dotări fiind la IPM în 2016, atunci s-au procurat 13 automobile). Dat fiind faptul că trebuie să plec, țin să aduc sincere mulțumiri echipei cu care am lucrat cot la cot, zi și noapte, demonstrând că schimbarea se face din teritoriu, nu din fotoliu și cabinete! Colegi, sunteți cei mai buni! Vă strâng mâna și Vă dau onorul fiecaruia în parte! Nu în ultimul rând un mare mulțumesc miniștrilor cu care am activat de-a lungul timpului! Și cel mai important, un mulțumesc enorm familiei și în special soției care a fost mereu lângă mine și a răbdat sunetele nocturne și nopțile în care am lipsit din familie”, a mai adăugat Ion Bulmaga.

Bulmaga a devenit șeful IPM în anul 2021, anterior a fost angajat al Inspectoratului, în calitate de inspector principal. Printre funcțiile deținute de acesta se numără și consultant principal în cadrul Ministerului Agriculturii, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Mediului, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice.