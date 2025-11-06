Mark Rutte, secretarul general al NATO, mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 6 noiembrie că împărtășește „sentimentul de urgență” exprimat de președintele României, Nicușor Dan, cu privire la amenințările hibride din partea Rusiei și la faptul că România sprijină R. Moldova în acest sens. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit portalului Calea Europeană.

„Vă pot asigura că întreaga NATO, inclusiv România, suntem cu toții foarte conștienți de amenințarea hibridă. Ea are multe fețe. Este multifațetată. Nu putem vorbi întotdeauna public despre ceea ce facem pentru a o contracara, pentru a ne asigura că alții nu vor încerca din nou. Dar este o parte integrantă a apărării noastre”, a continuat secretarul general al Alianței.

Președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga din luna octombrie, un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

În ceea ce-l privește pe Rutte, secretarul general al NATO a precizat că a văzut același mod de operare și la alegerile parlamentare din R. Moldova, mulțumind României pentru susținerea acordată autorităților de la Chișinău.

„Mulțumiri României pentru tot ceea ce faceți pentru Moldova. Este crucial. Este extrem de important ca alegerile să fie cât mai libere posibil”, a spus Mark Rutte.

Secretarul general al NATO, în vizită la București: „Suntem mereu pregătiți să apărăm România” – Ziarul de Gardă