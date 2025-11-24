Șansa Angelei depinde de o intervenție urgentă. Comunitatea este chemată să se alăture

Viața Angelei Aramă s-a schimbat dramatic în ultimele luni. Mamă a doi copii și asistentă medicală, obișnuită cu un ritm de viață dedicat familiei și profesiei, Angela a primit un diagnostic care i-a răsturnat întreaga existență: cancer de col uterin recurent, o formă severă și rapid evolutivă.

În 2024, a început un drum dificil al tratamentelor — ședințe de chimioterapie, radioterapie, internări repetate și nenumărate încercări de a opri evoluția bolii. Din păcate, tratamentele nu au reușit, iar medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală complexă în străinătate, singura opțiune posibilă în acest

moment.

Costul intervenției este de 38 000 de euro, o sumă copleșitoare pentru familie, dar vitală pentru a-i da Angelei o șansă reală la viață.

„Când am aflat că boala a revenit, mi s-a prăbușit lumea într-o clipă”, povestește Angela. „Nu mi-am dorit niciodată să cer ajutor, dar acum viața mea depinde de această intervenție. Îmi doresc doar să fiu

bine, să-mi văd copiii crescând și să trăiesc fără frica zilei de mâine.”

Angela trece printr-un moment delicat, însă rămâne hotărâtă să meargă înainte. Deși boala îi pune piedici mari, nu a renunțat la speranță și la gândul că poate depăși această încercare. Pentru a ajunge la tratamentul care îi poate schimba destinul, are nevoie de sprijinul celor care îi află povestea. Fiecare gest de solidaritate, indiferent de valoare, o poate aduce mai aproape de ziua în care va putea continua drumul cu încredere și liniște.

„Situația Angelei este una care ne arată cât de fragil poate deveni tot ceea ce considerăm firesc. În fața

unui asemenea diagnostic, timpul nu mai are răbdare, iar intervenția de care are nevoie nu poate fi amânată. Fac un apel responsabil către oameni și către companii să se alăture acestui demers. Nu vorbim doar despre o donație, ci despre șansa reală de a schimba un destin. Fiecare contribuție poate înclina balanța în favoarea ei și poate transforma speranța într-o realitate.” — Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”

Donațiile se pot face în conturile Asociației „Salvează o inimă”, cu mențiunea „Angela Aramă”:

Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod fiscal: 31015982

CONT RON: RO94RNCB0041182104010001

CONT EURO: RO67RNCB0041182104010002

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

Pentru donații rapide și sigure, se poate utiliza și aplicația mobilă „Salvează o inimă”, disponibilă pe iOS

și Android, unde contribuțiile se fac în câteva secunde.

De asemenea, toate informațiile despre caz, evoluție, facturi și modalități de sprijin sunt disponibile pe

pagina dedicată a Angelei:

https://salveazaoinima.ro/angela-arama

Pentru Angela, fiecare zi este o luptă contracronometru.

Iar fiecare om sau companie care alege să-i fie alături o aduce cu un pas mai aproape de șansa la viață.