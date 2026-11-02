Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, Consiliul Europei precizând că prin aceasta se va pune capăt oricărei monitorizări independente a închisorilor rusești. Astfel, comitetul european pentru prevenirea torturii nu mai poate verifica modul în care sunt tratați deținuții în Rusia, scrie Agerpres, citând dpa.

Moscova și-a anunțat anul trecut intenția de a se retrage din convenție. Retragerea a intrat acum în vigoare.

Deși Rusia a făcut parte din această convenție încă de la sfârșitul anilor ’90, activiștii pentru drepturile omului au semnalat în mod constant că tortura și tratamentele degradante sunt larg răspândite în secțiile de poliție și în centrele de detenție din Rusia. De asemenea, aproape toți prizonierii de război ucraineni eliberați în cadrul unor schimburi de prizonieri au relatat că au fost supuși torturii în Rusia.

Comitetul a vizitat 450 de centre de detenție în cadrul a 30 de misiuni între anii 1998 și 2021. Cu toate acestea, comitetul a precizat că Rusia a fost singura țară care aproape de fiecare dată nu a permis publicarea ulterioară a rapoartelor privind aceste vizite. Potrivit comitetului, au fost publicat rapoarte doar pentru patru dintre vizitele în Rusia.

După declanșarea războiului Rusiei în Ucraina, comitetul a anunțat că nu i s-a mai permis să efectueze nicio vizită.

Organismul a menționat că a primit în mod repetat sesizări privind acte de tortură și abuzuri în Rusia, precum și în zonele din Ucraina aflate sub ocupație rusă.

Moscova și-a justificat retragerea din convenție afirmând că nu mai poate participa la comitetul pentru prevenirea torturii.