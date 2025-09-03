Războiul din Gaza a lăsat 21 000 de copii palestinieni cu dizabilități, potrivit ONU

Cel puțin 21 000 de copii au rămas cu dizabilități în Gaza de când a izbucnit războiul din regiune, în urmă cu aproape doi ani, a declarat un comitet al Națiunilor Unite, potrivit Al Jazeera.

Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) a raportat miercuri că aproximativ 40 500 de copii au suferit „noi leziuni legate de război” în timpul conflictului, mai mult de jumătate dintre ei rămânând cu dizabilități.

Malnutriția infantilă este, de asemenea, în creștere în Gaza, unde a fost declarată o foamete în toată regula.

Conform sistemului Integrat de Clasificare a Securității Alimentare (IPC), se estimează că 132 000 de copii cu vârsta sub cinci ani vor fi expuși riscului de deces din cauza malnutriției acute până în iunie 2026.

Analizând situația din teritoriile palestiniene, raportul menționează că ordinele de strămutare forțată emise de Israel în timpul ofensivei armatei în Gaza erau „adesea inaccesibile” persoanelor cu deficiențe de auz sau de vedere, „făcând evacuarea imposibilă”.

„Rapoartele au descris, de asemenea, persoane cu dizabilități forțate să fugă în condiții nesigure și nedemne, cum ar fi târându-se prin nisip sau noroi fără ajutor pentru mobilitate”, se arată în raport.

Între timp, CRPD a afirmat că restricțiile, rezultatul blocadei punitive impuse de Israel, asupra ajutorului umanitar adus în Fâșia Gaza au un impact disproporționat asupra persoanelor cu dizabilități.

„Persoanele cu dizabilități s-au confruntat cu întreruperi grave în furnizarea asistenței, multe dintre ele rămânând fără hrană, apă potabilă sau servicii de salubritate și depinzând de alții pentru a supraviețui”, se arată în raport.

În timp ce GHF, organizație privată susținută de Statele Unite și Israel, are patru puncte de distribuție pe teritoriu, sistemul ONU pe care l-a înlocuit în mare parte avea aproximativ 400. Focurile de armă regulate ale forțelor israeliene asupra punctelor de ajutor înseamnă că multe persoane cu dizabilități nu pot accesa ajutorul și riscă să fie împușcate în timp ce încearcă să o facă.