R. Moldova, la Reuniunea Ministerială a OSCE. Necesitatea retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului, menționată în intervenția secretarului de stat al MAE

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Valeriu Mija, conduce delegația R. Moldova la cea de-a 32-a reuniune anuală a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai OSCE. Potrivit unui comunicat al MAE. Evenimentul se desfășoară la Viena, în perioada 4 – 5 decembrie 2025.

Discuțiile se concentrează pe situația de securitate din regiune, în special pe războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și pe necesitatea consolidării unui sistem internațional bazat pe reguli și adaptarea OSCE la noile realități geopolitice.

Președinția finlandeză a OSCE a încurajat delegațiile să abordeze teme legate de respectarea angajamentelor comune, răspunsul la provocările actuale și pregătirea organizației pentru viitor.

„Ediția din acest an are o semnificație aparte, marcând 50 de ani de la semnarea Actului Final de la Helsinki, document fundamental pentru arhitectura de securitate europeană și pentru principiile care guvernează relațiile dintre statele participante”, se notează în comunicatul MAE.

În intervenția sa, Valeriu Mija a reconfirmat sprijinul R. Moldova pentru rolul OSCE în „asigurarea stabilității regionale, în soluționarea pașnică a diferendului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova”, dar și a reiterat „condamnarea fermă a agresiunii militare a Federației Ruse asupra Ucrainei”.

Oficialul a menționat și necesitatea retragerii trupelor ruse staționate ilegal pe teritoriul R. Moldova, precum și evacuarea și distrugerea munițiilor în conformitate cu angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul (1999) și cu Rezoluția 72/282 a Adunării Generale a ONU (2018).

În marja reuniunii, secretarul de stat a participat ca vorbitor la conferința tematică „Promovarea integrității în toate dimensiunile: un dialog OSCE privind combaterea corupției”.