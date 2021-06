Pretendenții la funcția de deputat ai Partidului Acțiune și Solidaritate: profesori, foști PLDM-iști sau oameni care au lucrat cu Maia Sandu

Le-am verificat trecutul, le-am analizat prezentul și am ales să vă prezentăm detalii despre cei mai importanți candidați înregistrați pentru scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie 2021.

ZdG continuă publicarea celor mai importante detalii din carierele celor care în această campanie electorală vă cer votul și vă promit că, dacă vor ajunge în Parlament, vă vor reprezenta interesele și vor munci doar pentru binele țării.

Întrucât sunt 23 de concurenți electorali, majoritatea cu câte 100 de persoane în listă, am decis să verificăm potențialii viitori deputați în baza sondajelor din ultimul an. Astfel, de la partidele care, conform sondajelor, au cele mai mici șanse de a ajunge în viitorul Legislativ am analizat profilurile primilor șase candidați, iar de la partidele cu cele mai mari șanse de a ajunge în următorul Parlament am analizat lista de candidați proporțional cu scorul pe care partidele lor sunt creditate că le vor obține.

Analiza ZdG a fost făcută în ordinea cronologică înscrierii candidaților în buletinele de vot. În acest text vă prezentăm primii 40 de candidați din lista Partidului Acțiune și Solidaritate, partidul cu numărul cinci în buletinul de vot la anticipatele din 11 iulie.

Igor Grosu

Igor Grosu, primul pe lista PAS, este președintele interimar al partidului. Istoric și pedagog de profesie, înainte de a se lansa în politică, candidatul a activat în calitate de expert al mai multor proiecte și a ocupat funcții de conducere în cadrul unor organizațiilor neguvernamentale ca Amnesty International Moldova, Asociația Pro-Democrație și Centrul de analiză și evaluare a reformelor. A deținut funcții publice în cadrul Ministerului Economiei și a fost viceministru al Educației în perioada în care instituția era condusă de Maia Sandu.

Este unul dintre fondatorii PAS. La alegerile prezidențiale de anul trecut, candidatul a blocat, cu mașina personală, drumul de acces spre o secție de votare din regiunea transnistreană, motivându-și gestul prin faptul că alegătorii din stânga Nistrului votează „inconştient” şi ar fi plătiţi cu câteva sute de lei pentru a vota.

În ultimii doi ani, familia candidatului a raportat venituri de circa 625 de mii de lei. Totodată, familia Grosu declară două case de locuit, una primită drept moștenire și alta amplasată în orașul Durlești, mun. Chișinău, doar că nelocuibilă, un apartament de 41 de metri pătrați, 2 hectare de terenuri agricole, două terenuri intravilane și un automobil de model Volkswagen Touran, fabricat în 2009. Anul trecut, familia Grosu a contractat un credit în valoare de 11,5 mii de lei de la compania „Max Credit”.

Natalia Gavriliță

Natalia Gavrilița, a doua pe lista PAS, este vicepreședinta formațiunii. În prezent, Gavrilița este directoarea Fondului Global pentru Inovare. Candidata a fost ministra Finanțelor în guvernul condus de Maia Sandu, iar ulterior a fost înaintată de două ori de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministră, dar nu a fost votată de deputați. În ultimii doi ani, veniturile familiei Gavriliță au constituit circa 1,7 milioane de lei. Familia candidatei are în proprietate un apartament de 51 de metri pătrați și două automobile, marca Lexus și Subaru, estimate la aproximativ 400 de mii de lei.

Mihail Popușoi

Mihail Popșoi (3) este vicepreședinte al PAS și vicepreședinte al Parlamentului, fiind deputat din 2019. Potrivit declarației pe proprie răspundere depusă la CEC, în ultimii doi ani, familia Popșoi a înregistrat venituri de aproape 1,6 milioane de lei. Candidatul declară o casă de locuit cu teren, demolată între timp, și două apartamente, unul de 30 și altul de 65 de metri pătrați. Totodată, Popșoi deține două automobile, ambele de model Toyota Auris. În conturile sale bancare familia a virat, în ultimii doi ani, 846 de mii de lei. În 2020, familia candidatului a contractat și o datorie în sumă de 30 de mii de lei.

Sergiu Litvinenco

Sergiu Litvinenco (4) este jurist de profesie, fiind și el unul dintre fondatorii PAS. Actual deputat pe listele partidului, Litvinenco a activat înainte de a se lansa în politică în calitate de consultant juridic în cadrul mai multor proiecte cu finanțare externă, prin intermediul cărora se acorda consultanță unor instituții de stat, printre care și Ministerului Educației, în perioada în care instituția era condusă de Maia Sandu.

Sergiu Litvinenco declară că, în ultimii doi ani, familia sa a avut venituri de circa 1,3 milioane de lei. Candidatul declară o casă de locuit cu teren aferent în comuna Hârtop, ambele moștenite, un apartament de 52 de metri pătrați în proprietate și altul de 82 de metri pătrați, în posesie. Familia deputatului deţine un automobil Mercedes Benz, E class, care ar valora 12 mii de euro, iar un alt automobil, Toyota Auris, este deținut în posesie. Familia Litvinenco are 390 de mii de lei în conturi bancare.

Afaceri offshore și acuzații de plagiat

Andrei Spînu

Andrei Spînu (5), secretar general al formațiunii, este specialist în business și administrare a afacerilor. Până în mai, curent, a exercitat funcția de secretar general al Președinției, funcție din care a degrevat pentru a se alătura, în campania electorală. A fost secretar general al Guvernului în perioada în care Maia Sandu a condus instituția. În 2010, candidatul a figurat pe lista Partidului Liberal Democrat (PLDM) pentru alegerile parlamentare, fiind și preşedintele tineretului PLDM.

Spînu este proprietarul a trei companii internaționale din Hong Kong, SUA și Marea Britanie, iar soția acestuia este fondatoarea și administratoarea unei companii din R. Moldova. Anterior, rise.md a scris că Spînu a jonglat ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore și că ar fi admis o incompatibilitate de funcție pe când era viceministrul Tineretului și Sportului, în 2015-2016. Informațiile au servit drept temei pentru o sesizare la ANI, control care, deocamdată, nu a ajuns la o finalitate.

Pentru ultimii doi ani, candidatul declară venituri de aproape 9 milioane de lei. Acesta declară că deține o casă de locuit de 125 de metri pătrați, trei terenuri agricole și unul intravilan, precum și două automobile: un Audi Q5 și un Volkswagen Tiguan. În conturile sale bancare familia Spînu păstrează circa 297 de mii de lei.

Liliana Nicolaescu-Onofrei

Liliana Nicolaescu-Onofrei (6), vicepreședintă a partidului și actuală consilieră a președintei Maia Sandu în domeniul educației și cercetării, a ajuns în Parlament în urma alegerilor parlamentare din 2019, ulterior fiind numită ministră a Educației, Culturii și Cercetării, în perioada guvernării Maiei Sandu. Candidata, pedagogă de profesie, a ajuns pentru prima dată într-o funcţie publică în Guvern, în 2012, atunci când a fost numită de Maia Sandu, pe atunci ministră, în funcția de consilieră în cadrul Ministerului Educaţiei, iar ulterior, promovată ca viceministră. A plecat de la minister după plecarea Maiei Sandu din funcție.

Liliana Nicolaescu-Onofrei a fost acuzată că ar fi plagiat un document redactat de Maia Sandu, în perioada când era ministră a Educației, acuzațiile fiind respinse și declarate false atât de consilieră, cât și de președinta Maia Sandu.

În ultimii doi ani, venitul familiei candidatei a constituit aproape 773 de mii de lei. În declarația pe proprie răspundere depusă la CEC, Nicolaescu-Onofrei indică faptul că familia sa are în proprietate două apartamente, unul de 97,9 metri pătrați și altul de 43 de metri pătrați, dar și un automobil, model Honda Accord. În conturile sale bancare familia păstrează aproape 79 de mii de lei. Familia candidatei deține două companii, dintre care una oferă servicii de consultanță, iar cealaltă nu funcționează.

Doina Gherman

Doina Gherman (7), de meserie profesoară, este actuală deputată și membră a Comisiei drepturile omului și relații interetnice din Parlament. Candidata este președinta Organizației de Femei a PAS. Înainte de a se lansa în politică, a fost inspector superior în cadrul Serviciului Vamal și, potrivit declarației pe proprie răspundere depusă în 2019 la CEC, a activat în cadrul Asociației „Fortius”, al cărui membru fondator este colegul său Sergiu Litvinenco. Familia Gherman gestionează o afacere în domeniul transportului rutier de mărfuri, prin intermediul firmei „Agrogal-Trans” SRL. Numele candidatei se regăsește într-o sesizare la ANI și Procuratura Generală (PG) privind controlul averii care, deocamdată, nu a ajuns la o finalitate.

În ultimii doi ani, familia candidatei a înregistrat venituri de aproape 2,3 milioane de lei. Gherman declară ½ cotă-parte dintr-o construcție nefinisată, a cărei valoare nu o indică, două automobile, unul de marca Lexus și celălalt – Skoda Octavia, dar și o remorcă. Totodată, familia Gherman deține un teren extravilan, unul intravilan și unul agricol, dar și ⅕ din alte patru terenuri agricole, pentru care indică, în total, o valoare de circa 458 de mii de lei. Candidata are și datorii de circa 200 de mii de lei. Solicitată de ZdG, Gherman a precizat că locuiește, de aproximativ un an, pe adresa construcției nefinisate, indicată în declarație, precizând că acolo se găsește o casă de locuit. „Noi nu putem face actele finale, deoarece nu sunt finalizate toate construcțiile adiacente, cu toate anexele”. Cât despre sesizarea la ANI și PG, candidata crede că e una „politică” și că organele de control nu ar avea ce să depisteze.

Vladimir Bolea

Vladimir Bolea (8), jurist și istoric de profesie, este vicepreședinte al formațiunii politice și actual deputat în Parlament. Din 2012, timp de șapte ani, a fost instructor în economie la Școala de Studii Avansate în Jurnalism. Candidatul deține o companie, „Hulboca” SRL, în Iași, România, care are ca gen de activitate comerțul cu ridicată al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.

În ultimii doi ani, veniturile familiei Bolea au ajuns la 1,2 milioane de lei. Candidatul declară că are în proprietate un teren de 0.1957 ha al cărei valoare nu o indică și nici nu trece în declarație vreun bun imobil. În schimb, în 2021, Bolea și-a procurat o mașină de model Skoda Octavia în valoare de circa 312 mii de lei, iar soția candidatului conduce un automobil de model Honda CRV, cu o valoare indicată de 10 mii de lei. Familia deține în conturi bancare 8 mii de lei și alte 741 de mii de lei bani în numerar. Solicitat de ZdG, candidatul a precizat că, din 2017, locuiește, împreună cu soția, în casa socrilor din comuna Băcioi.

Viziune anti-românească în adresa candidaților PAS

Veronica Roșca

Veronica Roșca (9), profesoară de meserie, este vicepreședintă a partidului și actuală deputată în Parlament. Averea candidatei a servit drept temei pentru înaintarea unei sesizări pe numele ei la ANI și PG, după ce deputatul socialist, Grigore Novac a invocat că deputata nu a indicat în declarația de avere o casă, apartamente, alte imobile și faptul că este proprietara unei companii. Controlul încă este în derulare.

În ultimii doi ani, familia Roșca a avut venituri de aproape 2 milioane de lei. Ea deține un apartament de 97,8 de metri pătrați, trei automobile (Dacia Logan, Hyundai IX 35, Seat Leon), dar și o cotă-parte de ½ din trei terenuri agricole moștenite, fără a indica prețul. Candidata mai declară o cotă-parte a unui membru al familiei în cadrul Firmei „R&B Brands”, dar și datorii de 650 de mii de lei.

Lilian Carp

Lilian Carp (10) este și el profesor de meserie și actual deputat PAS. Candidatul a fost anterior vicepreședinte al Partidului Liberal (PL), pe listele căruia a ajuns deputat, în 2014. Trei ani mai târziu, candidatul s-a retras din majoritatea parlamentară, după asocierea PL cu Partidul Democrat din Moldova (PDM) la guvernare, iar în scurt timp s-a alăturat echipei PAS. Carp a fost anterior şef al Cabinetului primarului general de Chişinău și consilier al fostului edil al capitalei, Dorin Chirtoacă.

În declarația pe proprie răspundere depusă la CEC, Carp indică venituri de circa 1 milion de lei pentru ultimii doi ani. Deputatul mai declară un apartament de 90 de metri pătrați și un automobil de model Opel Ascona. Carp figurează în calitate de fondator al firmei „Jerasdava” SRL, al cărei domeniu de activitate este creșterea animalelor și cultivarea plantelor cerealiere, informație care însă nu se regăsește în declarația sa depusă la CEC, deși a indicat, în declarația depusă la ANI, că deține 30% din această companie. Totodată, candidatul nu indică la CEC și vânzarea, în 2020, a unui automobil.

Natalia Davidovici

Natalia Davidovici (11) este jurnalistă de meserie și actuala consilieră a președintei Maia Sandu pentru relații interetnice. Înainte de a ajunge în echipa prezidențială, Natalia Davidovici a activat în cadrul unei organizații de creditare nebancară în domeniul auto. Anterior, candidata a fost prezentatoare la posturile de televiziune Publika TV și TV7 Moldova, care retransmitea postul rus „NTV”. Davidovici este fondatoarea companiei „Danat Prim” SRL, care prestează activități de suport pentru interpretarea artistică.

În 2014, într-un articol apărut în publicația „Аргументы и Факты” (Argumente și Fapte, n.r.), ziar deținut de „Exclusiv Media”, afiliată socialiștilor, Davidovici, în calitate de directoare a canalului TV7, opina cu privire la propunerea guvernării de atunci de a interzice difuzarea „propagandei rusești” la posturile de televiziune din R. Moldova, și spunea că aceasta ar fi o încercare de a introduce cenzura. Candidata a publicat, de-a lungul carierei, articole atât în publicația „Аргументы и Факты”, cât și Комсомольская правда, afiliate comuniștilor și socialiștilor. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au acuzat-o că ar avea o viziune anti-românească, publicând și o declarație de-ale ei în care făcea referire la faptul că „românii sunt ocupanți”.

Ivan Diacov, fostul candidat din partea Partidului Nostru (PN) pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, scria, într-o postare pe pagina sa de socializare, că Davidovici „a fost responsabilă de propaganda electorală a PN”, actualul Bloc electoral „Renato Usatîi”, în timpul campaniei electorale pentru a alegerile locale din 2019.

În ultimii doi ani, candidata declară venituri de circa 573 de mii de lei. Davidovici declară trei apartamente, unul – de 123,7 metri pătrați, altul – de 50,7 metri pătrați și al treilea – de 43,9 metri pătrați, dar și un automobil, marca Kia Carens.

Olesea Stamate

Olesea Stamate (12) avocată de profesie, este vicepreședintă a formațiunii politice și actuala consilieră prezedențială în domeniul justiției. A condus ministerul Justiției în perioada în care Maia Sandu s-a aflat în fruntea Guvernului, iar ulterior a fost candidata PAS la alegerile din circumscripția nr.38, Hîncești, însă a fost învinsă de candidatul socialist, Ștefan Gațcan. Până a intra în politică, Stamate a condus, timp de cinci ani, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, unde figurează ca membru fondator.

La scurt timp după învestirea ei în funcția de ministră a Justiției, s-a aflat că Procuratura Anticorupție (PA) a clasat procesul penal în care a figurat anterior soțul său, Gheorghe Stamate, el fiind scos de sub urmărire cu doi ani mai devreme. Pentru ultimii doi ani, familia Stamate indică un venit de aproape 4,8 milioane de lei. În declarația depusă la CEC, candidata indică ⅓ cotă-parte dintr-un apartament de 70 metri pătrați, ½ – dintr-o casă de locuit de 329 de metri pătrați, ½ cotă-parte din două terenuri agricole și un automobil, model Porsche Macan, dobândit în 2019. În conturile bancare familia deține 3,8 milioane de lei.

Foști PLDM-iști pe lista PAS

Larisa Voloh

Larisa Voloh (13) este profesoară de istorie de meserie și primară a satului Palanca, raionul Ștefan Vodă, timp de aproape 14 ani. Voloh a candidat la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 2014 pe lista PLDM, însă nu a ajuns în legislativ. Candidata este președinta Grupului de Acțiune Locală „Lunca Nistrului”, membra consiliului de administrare a Congresului Autorităților Locale din Moldova și a consiliului de administrare al organizației nonguvernamentale „Icar-Dedal”. Împreună cu soțul ei, Voloh gestionează firma „Voloh Prim”.

Potrivit declarației pe proprie răspundere depusă la CEC, în ultimii doi ani, familia candidatei a avut venituri de circa 506 mii de lei. Familia este proprietară a unei case de locuit și deține patru terenuri agricole, bunuri estimate la aproape 57 de mii de lei.

Dan Perciun

Dan Perciun (14) este vicepreședinte al formațiunii politice din 2017, actual deputat în Parlament, unde este și vicepreședinte al fracțiunii. Potrivit CV-ului său, primul loc de muncă după absolvire a fost Ministerul Educației (ME), condus atunci de Maia Sandu, unde a activat în calitate de şef al Departamentului e-transformare al ME. Ulterior, a activat în calitate de expert evaluator, consultant, în cadrul unor proiecte la UNICEF, UNDP, Comisia Europeană etc.

În ultimii doi ani, Perciun a avut un venit de circa 293 de mii de lei din salariu. Alte 334 de mii de lei le-a primit din „indemnizații pentru transport și pentru îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, inclusiv pentru salarizarea unui asistent”. Totodată, candidatul mai declară o donație de circa 186 de mii de lei. Perciun deține un apartament de 78,2 metri pătrați, a cărui valoare ajunge la aproape 1,1 milion de lei. Datoriile candidatului constituie circa 593 de mii de lei.

Ion Groza

Ion Groza (15) este actual deputat în Parlament, unde a ajuns în urma alegerilor parlamentare din februarie 2019, fiind unul dintre cei trei candidați independenți care au câștigat pe circumscripții uninominale. A aderat la fracțiunea parlamentară PAS, în mai 2020. Începând cu 2003, timp de 16 ani, a fost consilier raional în Cahul. Primele trei mandate le-a obținut candidând pe listele Blocului electoral Alianța „Moldova Noastră”, iar ultimul l-a câștigat pe listele PLDM. În iulie 2015, a fost ales președinte al Consiliului Raional Cahul, iar un an mai târziu a anunțat că părăsește formațiunea și că rămâne neafiliat politic. În paralel cu activitatea de ales local, Groza a deținut funcții administrative și în cadrul unor organizații creștine.

În ultimii doi ani, candidatul a obținut un venit de circa 908 mii de lei. Groza deține o casă de locuit de 110 metri pătrați, neevaluată, ½ cotă-parte dintr-o altă casă de 78,9 metri pătrați, cu o valoare indicată de circa 206 mii de lei, două terenuri, dintre care unul neevaluat, iar prețul indicat al celui de-al doilea este de aproape 70 de mii de lei. Groza conduce un autoturism, marca Volvo, pentru care indică o valoare de 75 de mii de lei.

Virgiliu Pîslariuc

Virgiliu Pîslariuc (16) este membru al Biroului Național Politic PAS și actual deputat în Parlament. Candidatul este doctor în științe istorice și conferențiar universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

În ultimii doi ani, potrivit declarației pe proprie răspundere depusă la CEC, familia Pîslariuc a avut un venit de circa 1 milion de lei. Candidatul are în proprietate două apartamente de 68,9 m.p. și, respectiv, de 39,1 m.p., a căror valoare indicată este de circa 331 de mii de lei.

Valentina Manic

Valentina Manic (17) este vicepreședintă a raionului Hâncești, numită în funcție în 2020. După publicarea listei candidaților PAS, în spațiul public au apărut informații, conform cărora Manic ar fi fost acuzată de falsuri în înscrisuri oficiale. Incidentul s-ar fi întâmplat în 2015, pe atunci când candidata era șefa Direcției Finanțe din cadrul Consiliului raional Hîncești. Solicitată de ZdG, Manic a insistat că informația este una falsă, „niște aberații” care au ofensat-o și crede acesta reprezentă un atac asupra persoanei ei.

În ultimii doi ani, familia Manic a avut venituri de circa 891 de mii de lei. Candidata declară două apartamente de 28 şi, respectiv, de 42 metri pătrați, dar și un garaj, a căror valoare totală indicată este de circa 178 de mii de lei. În conturile bancare familia păstrează circa 737 de mii de lei.

Oameni care au lucrat cu Maia Sandu, în echipa PAS

Vasile Șoimaru

Vasile Șoimaru (18) este deputat în Primul Parlament al R. Moldova și semnatar al Declarației de Independență a R. Moldova. Soția candidatului este profesoară la liceul „Prometeu” din capitală. A fost unul dintre profesorii fostei lidere PAS, Maia Sandu, la universitate.

În ultimii doi ani, familia Șoimaru a avut un venit de circa 797 de mii de lei. Candidatul deține un apartament de 155 de metri pătrați, un spațiu comercial și un automobil model Dacia Sandero.

Dumitru Alaiba

Dumitru Alaiba (19) este actual deputat în Parlament. În perioada 2009-2013, a activat în cadrul Guvernului condus de Vlad Filat. Ulterior, timp de trei ani, a condus Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul R. Moldova. Este membru fondator al Centrului de Politici și Reforme.

Familia Alaiba deține o firmă în Estonia, de unde este originară soția sa, cu activități în domeniul jurnalismului și consultanței. Totodată, cei doi dețin cote-părți în firma „Silicon Village”.

Alaiba este vizat într-o sesizare la ANI și PG privind verificarea „neconcordanțelor și lacunelor” din declarațiile de avere și interese, depusă de deputatul socialist, Grigore Novac.

În ultimii doi ani, familia Alaiba a înregistrat venituri de circa 2,6 milioane de lei. Candidatul declară că familia deține trei apartamente cu o suprafață de 114, 55 și 21 de metri pătrați, ½ cotă-parte dintr-o casă de locuit de 48 metri pătrați, un autoturism model Volvo S60 și ½ dintr-un teren intravilan. În conturile bancare familia sa deține circa 88 de mii de lei.

Galina Sajin

Galina Sajin (20) este actuala deputată în Parlament, unde a acces în urma alegerilor din februarie 2019, la care a candidat pe circumscripția nr. 50, la Vest de R. Moldova, ea fiind stabilită în Italia. În campania electorală din 2019, Sajin a figurat într-o hotărâre a Judecătoriei Chișinău, în care instanța a constatat faptul că a încălcat legislația electorală și i-a fost interzis să difuzeze un spot video.

În ultimii doi ani, candidata a avut venituri de circa 747 de mii de lei. Galina Sajin are în proprietate o casă de locuit obținută prin contract de donație, pentru care indică o valoare de circa 17 mii de lei, trei terenuri intravilane, dintre care doar pentru unul indică prețul de 415 mii de lei. Din 2019, candidata conduce un automobil, model Toyota Yaris, cu o valoare indicată de circa 260 de mii de lei.

Radu Marian

Radu Marian (21), vicepreședintele formațiunii politice, este actual deputat în Parlament, fiind ales la scrutinul din februarie 2019. Înainte de a intra în politică, a activat la „Expert-Grup” și a cofondat proiectul educațional „TwentyTu”, dar a și colaborat cu organizația neguvernamentală „Fortius”, alături de alți colegi de partid.

În ultimii doi ani, candidatul a avut un venit de circa 690 de mii de lei. Marian declară un apartament pe care îl închiriază din 2020 și o bicicletă de circa 6 mii de lei, pe care a procurat-o, la fel, în 2020. În contul său bancar candidatul păstrează 166 de mii de lei.

Petru Frunze

Petru Frunze (22), avocat de meserie, este actual deputat în Parlament și președintele Organizației teritoriale Ialoveni a PAS. Înainte de a accede în legislativ, candidatul a fost, timp de aproape opt ani, primarul satului Puhoi, Ialoveni din partea PLDM. Frunze figurează ca fondator al firmei „Lexprom Plus”, care se ocupă de activități de agrement, și asociat al companiei din România, care are ca gen de activitate comerțul, „Moldlux”, administrată de soția sa. Numele lui Frunze figurează într-o sesizare depusă de deputatul socialist, Vasile Bolea, la ANI privind verificarea „neconcordanțelor” din declarația sa de avere. Solicitat de ZdG, Frunze a declarat că „domnul Bolea alte ocupații nu avea decât să intimideze deputații din opoziție. Acolo sunt invocate informații neveridice, doar informații bazate pe scopuri politice și ceea ce a scris dumnealui a fost verificat un an în urmă și nu s-a constat nimic din ceea ce a scris”.

În declarația pe proprie răspundere depusă la CEC, familia Frunze indică venituri de 875 de mii de lei, în ultimii doi ani. Candidatul declară o casă de locuit de 150 de metri pătrați, moștenită, aflată în posesie, dar neevaluată, un apartament de 51 de metri pătrați, aflat în proprietate, pentru care nu indică prețul și ½ dintr-o altă avere imobilă, cumpărată cu circa 42 de mii de lei. Totodată, candidatul mai indică trei terenuri în proprietate, iar unul în posesie, fără a le indica valoarea. Frunze declară că familia sa deține trei autoturisme (Renault Megane, Mitsubishi Colt, Land Rover Evoque).

Deputați în primul Parlament, experți și medici

Oazu Nantoi

Oazu Nantoi, (23) este, în prezent, deputat în Parlament și membru al fracțiunii parlamentare PAS. S-a lansat în politică în 1989, când a fost ales vicepreşedinte al Sfatului Frontului Popular din Moldova. În 1990, creează Partidul Social Democrat din Moldova, pe care îl conduce până în 2004. În 2007, Nantoi a aderat la PDM, unde devine vicepreședintele formațiunii politice, iar în 2009 a ajuns în funcția de deputat în fracțiunea democraților. Peste doi ani, părăsește formațiunea politică și își înaintează candidatura la funcţia de preşedinte, în calitate de candidat neafiliat politic. Este unul dintre fondatorii Platformei Civice „Demnitate și Adevăr”.

În 2015, Oazu Nantoi se alătură partidului condus de ex-premierul Iurie Leancă. Înainte de alegerile prezidențiale din 2016, Oazu Nantoi i-a cerut liderului PPEM să se retragă din cursa electorală în favoarea Maiei Sandu. În replică, a doua zi, pe 21 octombrie, PPEM l-a exclus din partid. Din 2016 până în prezent, Oazu Nantoi nu a aderat oficial la niciun partid.

Nantoi figurează într-o anchetă Rise, privind preluarea, în condiții suspecte, a unor active importante de stat „Aroma” de către firma cu investitori ciprioți, care au fost reprezentați de Nantoi. În ultimii doi ani, familia Nantoi a avut un venit cumulativ de aproape 734 de mii de lei. Familia are în proprietate trei apartamente, un teren agricol și un automobil model Ford Focus. În conturile sale bancare familia deține circa 1 milion de lei.

Vasile Grădinaru

Vasile Grădinaru (24), jurist de profesie, este președintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău. A fost candidatul PAS pe circumscripția nr. 23 Chișinău la alegerile parlamentare din 2019, însă nu a acces în Parlament. Familia Grădinaru gestionează două afaceri: „Move Flex” și „My Style”.

Pentru ultimii doi ani, candidatul indică venituri de circa 217 mii de lei. Grădinaru are în proprietate un apartament de 78 de metri pătrați, un teren agricol și conduce un automobil model Skoda Superb.

Artur Mija

Artur Mija (25) este trezorierul formațiunii politice și fostul șef al cabinetului prim-ministrului Maia Sandu. Anterior, a fost secretar al organizației de tineret „PAS Youth”. Mija figurează ca fondator al companiei „Fix Construct”, care are ca gen de activitate „intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii”.

Potrivit declarației pe proprie răspundere depusă la CEC, Mija declară venituri de circa 369 de mii de lei, în ultimii doi ani. Candidatul declară doar o mașină model Honda Accord, dobândită în 2021 cu circa 250 de mii de lei.

Ana Racu

Ana Racu (26) este membră a Comitetului Organizațiilor Națiunilor Unite împotriva torturii și expertă în drepturile omului. Anterior, a fost șefa serviciului de presă al Departamentului Instituții Penitenciare, actuala Administrație Națională a Peniteciarelor.

În declarația sa de avere depusă și publicată pe site-ul CEC, Racu a indicat venituri oficiale în sumă de 134 de mii de lei, obținute în ultimii doi ani. Deține 1,77 hectare de terenuri agricole, moștenite în 2019, două apartamente, ambele de 50 de metri pătrați, dobândite în 2013 și 2018, iar din 2020 are în proprietate un Renault Kadjar, fabricat în 2016, pentru care susține că a plătit 8,8 mii de euro (aproximativ 180 de mii de lei). Pentru ZdG, Racu a precizat că „mașina este înregistrată pe numele meu, dar a fost procurată pe banii soțului (actual, n.r.), am și confirmarea de transfer bancar de pe numele lui. Este înregistrată pe numele meu, deoarece pașaportul lui era expirat în acel moment, iar la vămuire trebuia un act valabil. Mașina a fost procurată de la o licitație din Franța. Eu nu am permis de conducere”.

Racu a precizat că a depus la CEC două declarații de avere, iar în una dintre ele, care nu este publicată pe site-ul instituției, a indicat și veniturile obținute în ultimii doi ani de către actualul soț, 24 de mii de euro, bani care au permis achiziția automobilului. Candidata ne-a și remis documentul la care a făcut referire.

Mihail Druță

Mihail Druță (27) a fost deputat în primul Parlament al R. Moldova și este semnatar al Declaraţiei de Independenţă. A activat în diverse funcţii în cadrul Ministerului Apărării, iar în prezent este stabilit în Italia. La alegerile parlamentare din circumscripția uninominală Hâncești a fost propus de către Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), pentru a fi susținut de forțele pro-europene. A refuzat să se înscrie în cursa electorală, motivând că și-a dorit să participe la alegeri „doar în calitate de candidat comun al PPDA și PAS, dar și a cel puțin două formațiuni politice unioniste”.

În ultimii doi ani, candidatul a avut venituri de circa 702 mii de lei. Familia Druță deține o casă de locuit de 100 metri pătrați și un garaj, un apartament de 93,7 de metri pătrați și trei terenuri agricole, obținute prin donație.

Marcela Adam

Marcela Adam (28), profesoară de meserie, este, în prezent, consilieră a fracțiunii PAS în Parlament. Soțul candidatei gestionează firma „Topocart Grup”, specializată în activități de inginerie și consultanță tehnică.

În ultimii doi ani, familia Adam a avut un venit de circa 629 de mii de lei. Averea declarată a candidatei este estimată la aproape 477 de mii de lei. Familia are o casa de locuit de 111,8 metri pătrați, un teren intravilan și un automobil, model Renault Symbol.

Adrian Belîi

Adrian Belîi (29) este medic, profesor universitar și șeful Departamentului de anestezie și terapie intensivă din cadrul Institutului de Medicină Urgentă (IMU). Cariera candidatului ține, în mare parte, de IMU și USMF „N. Testemițanu”. Belîi este președintele a două asociații specializate în medicină și gestionează firma „ICS Elitismed Planning Company”, care are ca domeniu de activitate traducerea scrisă și orală.

În declarația pe proprie răspundere depusă la CEC, candidatul indică faptul că familia sa a avut venituri de aproape 1,5 milioane de lei, în ultimii doi ani. Familia Belîi are în proprietate un apartament de 47 de metri pătrați achiziționat în 2020, și două mașini, una – de model Toyota Rav 4, procurată în 2021, și alta – Toyota Prius. În conturile sale bancare familia deține aproximativ 211 mii de lei.

Mariana Cușnir

Mariana Cușnir (30), juristă de profesie, în prezent este vicepreședinta Organizației Teritoriale Orhei a formațiunii politice și agent comercial în cadrul întreprinderii cu capital străin „Trigor AVD”. Până în 2021, a fost consilier raional la Orhei din partea Blocului Electoral „ACUM”. Înainte de a se alătura la PAS, a fost membră a PLDM.

În ultimii doi ani, familia candidatei a înregistrat venituri de circa 843 de mii de lei. În declarația pe proprie răspundere depusă la CEC, aceasta indică că are în proprietate două case de locuit, ambele obținute prin contract de donație, un apartament de 72 de metri pătrați, un garaj, ½ dintr-un spațiu comercial, dar și două automobile (Daewoo Matiz, Vovo XC90). În conturile sale bancare familia Cușnir deține aproximativ 193 de mii de lei.

Dumitru Budianschi

Dumitru Budianschi (31) este expert economic și director de programe în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”. De-a lungul anilor, dar și în prezent, candidatul a colaborat cu mai multe asociații și organizații naționale și internaționale, pentru care oferă consultanță.

În ultimii doi ani, familia candidatului a înregistrat un venit de circa 1,7 milioane de lei. Familia deține două apartamente, unul cu o suprafață de 104,7 metri pătrați și altul – de 72,2 metri pătrați, dar și două automobile (Lexus NX 300h, Renault Grand Scenic). Soții păstrează aproximativ 1,7 milioane de lei în conturile bancare.

Alexandr Trubca

Alexandr Trubca (32) este consilier municipal în Chișinău, pe listele PAS. Anterior, a activat la Ministerul Mediului, fiind consultant superior al Serviciului Relații Publice, de unde a fost demis, în noiembrie 2012, pentru că ar fi lipsit nemotivat de la serviciu. În aprilie 2013, prin hotărârea Judecătoriei Râșcani, menținută ulterior de Curtea de Apel (CA) Chișinău și Curtea Supremă de Justiție, ordinul de concediere a fost anulat, iar Trubca a fost repus în funcție. A urmat un litigiu financiar, tranșat la CA Chișinău în favoarea Ministerului Mediului.

În declarația de avere depusă pe proprie răspundere la CEC, Trubca a raportat, pentru anii 2019-2020, venituri oficiale în sumă de aproape 600 de mii de lei din salariu, indemnizație de consilier municipal și activități de consultanță. Candidatul deține în proprietate un apartament de 91 de metri pătrați, cumpărat în 2019 și un Renault Kadjar, fabricat în 2016 și cumpărat cu 12,5 mii de euro. În 2019, când a procurat locuința, Trubca a contractat un credit de 878 de mii de lei, scadent în 2044, cu o rată a dobânzii de 5%.

Oleg Canațui

Oleg Canațui (33) este consilier orășenesc în Leova, din partea PAS. Anterior, a fost consilier local pe listele PLDM.

Conform informațiilor din declarația de avere depusă la CEC pentru ultimii doi ani, candidatul a avut venituri oficiale în valoare de aproape un milion de lei, cei mai mulți bani, aproximativ 600 de mii de lei provenind din vânzarea unei proprietăți. Candidatul deține, din 2019, drept de abitație într-o casă de locuit, a cărei valoare nu o indică. El mai declară două mașini, ambele de marcă BMW, fabricate în 2002 și 2004 și obținute în 2017 cu patru şi, respectiv, opt mii de euro.

Candidatul este proprietarul a două companii care gestionează case de schimb valutar: „Stabil Global Can” și „Eromed Lux”, iar în 2016 a contractat două credite în valoare totală de aproximativ 950 de mii de lei, bani care urmează să fie rambursați până în 2030.

La începutul lunii iunie, socialiștii l-au acuzat pe Canațui că ar comite evaziune fiscală, prin intermediul caselor de schimb valutar pe care le gestionează. „Zilnic, vin persoane care schimbă valută și, în loc de cec, li se eliberează fițuici. Oamenii buni achită impozite, nu se eschivează de la plata impozitelor, nu fac evaziune fiscală, pentru ca noi să putem să achităm salarii, pensii de cel puţin 2000 lei pe care le-ați promis cetățenilor”, a acuzat deputatul socialist Vasile Bolea, care a precizat că a făcut interpelări la organele de drept pentru a verifica activitatea agentului economic. Presa afiliată PSRM a prezentat și două foițe în care erau indicate calcule aferente unor tranzacții de schimb valutar.

Oleg Canațui susține însă că acuzațiile aduse de Vasile Bolea sunt „manipulări”. „Foile prezentate sunt însoțite de bon de casă, doar că nu știu din ce cauză dl deputat nu a arătat și bonul de casă, ci doar foile, care se dau persoanelor care solicită asta. Bon fiscal se eliberează la orice persoană”, zice candidatul. „Am absolut toate actele în regulă. Eu plătesc impozite și nu mănânc din „kulioace” (pungi, n.r.). Am făcut interpelare la poliție, să vină să mă verifice. Sunt denigrări și aberații”, susține Oleg Canațui.

Igor Talmazan

Igor Talmazan (34) este șeful Cabinetului Preşedintelui Fracţiunii parlamentare PAS din Parlament, iar anterior a fost șeful Corpului de Control al prim-ministrului, în perioada în care funcția era deținută de Maia Sandu, fosta lideră a PAS. Talmazan a fost, anterior, consilier municipal și reprezentant al Partidului Liberal, inclusiv în funcția de viceministru al Mediului sau în cea de șef al Inspectoratului Ecologic de Stat.

Talmazan raportează, în declarația de avere depusă la CEC, venituri de aproape 300 de mii de lei pentru perioada 2019 – 2020. Candidatul declară și trei automobile, inclusiv un Kia Sportage, fabricat în 2014 și deținut din 2019 prin uzufruct. Un automobil l-a vândut în 2020, primind pentru el un avans de 30 de mii de lei. El deține și firma „SQS Group”, cu activități declarate în domeniul transportului rutier de mărfuri.

Marina Morozova

Marina Morozova (35) este manageră generală la firma „Blacksea-EMS”, o companie cu capital olandez, specializată în producerea modulelor de putere pentru stații de încărcare a mașinilor electrice și surse de putere pentru panouri LED.

În ultimii doi ani, ea a avut venituri oficiale de la această companie, în sumă de 793 de mii de lei, echivalentul a 33 de mii de lei lunar, iar soțul său a raportat venituri de la alte două firme, în valoare de 623 de mii de lei. Familia candidatei deține, din 2019, un apartament de 128 de metri pătrați, un loc de parcare, o casă de locuit, obținută prin donație, dar și două mașini: Volkswagen Tiguan și Mercedes C220. Împreună cu soțul dețin firma „Timardicom” SRL, cu activități de comerț în domeniul IT. În 2019, când a procurat apartamentul, familia Morozov a contractat un credit în valoare de 800 de mii de lei, scadent în 2022.

Ersilia Qatrawi

Ersilia Qatrawi (36) este primara satului Ștefănești din raionul Ștefan Vodă. Ea deține acest fotoliu din 2015, când a câștigat alegerile în calitate de candidată a PLDM.

În ultimii doi ani, familia Qatrawi a raportat venituri oficiale de aproximativ 580 de mii de lei. Mai mult de jumătate din bani au provenit din transferuri din afară țării de care a beneficiat soțul candidatei, Haitham Qatrawi. Familia Qatrawi deține aproximativ 15 hectare de terenuri agricole, o casă de locuit și un automobil Opel Astra, fabricat în 2005 și cumpărat în 2012. Aceasta gestionează firma „Qatrawi”, cu activități declarate în agricultură.

Larisa Novac

Larisa Novac (37) a fost șefă adjunctă a Direcției Educație din Florești și profesoară la gimnaziul „Mihai Eminescu” din satul Ghindești, raionul Florești. În ianuarie 2020, Novac a rămas fără funcția de șefă adjunctă a direcției, după ce consilierii raionali au votat pentru desființarea acestui post.

În ultimii doi ani, familia sa a avut venituri oficiale de aproximativ 730 de mii de lei, cei mai mulți bani provenind din salariul soțului candidatei, angajat la Energbank. Familia Novac deține un apartament de 39 de metri pătrați în Chișinău, șapte hectare de terenuri în satul Gura Camencii din raionul Florești și un automobil Mitsubishi Colt, fabricat în 2005 și procurat în 2012. În 2019, când a cumpărat apartamentul în Chișinău, familia candidatei a contractat un credit în sumă de 379 de mii de lei, scadent în 2029.

„Nu sunt nici pe departe milionar, eu nu am așa bani. Sunt banii care au trecut prin conturile mele în ultimii doi ani”

Sergiu Lazarencu

Sergiu Lazarencu (38) este viceprimarul comunei Stăuceni, municipiul Chișinău. Anterior, la fel ca și alți candidați d e pe lista PAS, a făcut și el parte din PLDM. În ultimii doi ani, candidatul și soția sa, angajată la Promo-Lex, au raportat venituri oficiale de aproximativ 880 de mii de lei din salarii, indemnizații și darea în arendă a unui automobil.

Lazarencu declară că familia sa deține în proprietate un apartament, un alt bun imobil nelocativ, dobândit în 2019 (cu valoarea de 1,1 milioane de lei), și trei autovehicule: Ford Tranzit și Volkswagen Caddy (camioane) și Toyota Avensis, fabricată în 2011 și cumpărată în 2017 cu 10,5 mii de euro. Candidatul deține 100% cotă-parte din firma „Pandicom-Line”, cu activități în domeniul comerțului și producerii conservelor de fructe și legume. Candidatul raportează și datorii la bănci în valoare de 1,25 de milioane de lei.

Andrian Cheptonar

Andrian Cheptonar (39) este administrator la compania „Smartrent”, pe care o deține în proprietate. Firma se ocupă cu darea în chirie a automobilelor. Familia Cheptonar deține în proprietate opt automobile, inclusiv un Mercedes E300, fabricat în 2016 și cumpărat în 2020 cu 20 de mii de euro. Două dintre ele sunt date în locațiune companiei sale. Soția candidatului deține o altă companie din domeniul închirierii auto, „Autocomrent”. În 2015, printr-o hotărâre a Judecătoriei Ungheni, firma a fost pedepsită contravențional cu o amendă în valoare de o mie de lei pentru că nu a prezentat în termen declarațiile privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

În ultimii doi ani, candidatul a raportat în declarația depusă la CEC pe proprie răspundere că familia sa a avut venituri oficiale în valoare de aproape 1,3 milioane de lei. Cei mai mulți bani Cheptonar susţine că i-a primit în calitate de bursă la „University of Essex” din Regatul Unit, 21 de mii de lire sterline, echivalentul a aproximativ jumătate de milion de lei. Alți 9 mii de euro candidatul i-a primit cu titlu de donație, dar nu a indicat în declarația depusă la CEC cine a fost donatorul. Candidatul susține că, în această perioadă, în conturile bancare ale familiei au rulat aproximativ 1,1 milioane de lei.

Conform informațiilor din CV-ul său, Cheptonar a fost ofițer de informații în cadrul Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Direcția teritorială Ungheni, între anii 2004 și 2010, iar reprezentanții partidului Alianței pentru Unirea Românilor l-au acuzat că, în aprilie 2009, ar fi oprit tinerii din Ungheni care doreau să ajungă la protestele anticomuniste care se desfășurau la Chișinău. Ulterior, Cheptonar a lucrat și la Primăria Ungheni.

„Pe 7 aprilie, cum este normal pentru o persoană activă în acel serviciu, la acel moment, eu am fost mobilizat în Ungheni, pentru a monitoriza potențialul protestatar. În acele momente, în Chișinău deja erau distrugeri de edificii. Eu m-am aflat în zona protestului, la o distanță de 50 sau 100 de metri. Nu am interacționat nici măcar pentru o clipă cu un protestatar, nu am avut atribuții de a da indicații sau de a interacționa cu poliția în vreun fel. Eram atunci un ofițer de 26-27 de ani, nu aveam rang de conducere sau coordonare. Eram mobilizat pentru a monitoriza dacă cineva începe acțiuni destabilizatoare, la fel ca cele din Chișinău. Sub nicio formă nu am oprit tineri și nu le-am interzis să ajungă la Chișinău”, afirmă Andrian Cheptonar, solicitat de ZdG.

Cât despre averea sa, candidatul PAS susține că s-a creat o confuzie, din cauza faptului că a indicat în declarații toți banii care au rulat prin conturile familiei sale în ultimii doi ani, mulți fiind bani împrumutați. „Când am avut nevoie de viză pentru a pleca în Marea Britanie, am împrumutat bani de la mama și i-am depus pe cont. Apoi, acești bani au fost depuși într-un alt cont, pentru ca să-și deschidă viză și soția. Apoi i-am rambursat mamei. Sunt aceiași bani. Nu sunt nici pe departe milionar, eu nu am așa bani. Sunt banii care au trecut prin conturile mele în ultimii doi ani”, precizează Cheptonar. Afacerea cu închirierea mașinilor este una „de familie. O parte din automobile aparțin și mamei mele, care e în Italia din 2004”, susține Cheptonar.

Maria Gonța

Maria Gonța (40), profesoară de meserie, este consilieră raională în Fălești din partea PAS. Anterior, a fost șefa Secției Politici, Educație și Management din cadrul Direcției Generale Educație Fălești. Candidata indică, în declarația pe proprie răspundere depusă la CEC, că în ultimii doi ani a acumulat 20 de mii de lire sterline (500 de mii de lei), activând ca „liber profesionist” în Marea Britanie.

Candidata declară o casă, aflată în proprietate din 1991 și două autovehicule: un Fiat Scudo, fabricat în 2007 și cumpărat în 2019, și un camion DAF, dobândit în 2012. În documentul depus la CEC Gonța nu a declarat terenul pe care este amplasată casa, așa cum a făcut în declarația depusă la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2020.

Lista completă a candidaților la funcția de deputat din partea PAS, o găsiți aici.

Luni, 28 iunie, ZdG vă va prezenta primii 40 de candidați din lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, concurent cu numărul șase în buletinul de vot la anticipatele din 11 iulie.