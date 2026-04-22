Președintele OT Drochia al fostului partid „Șor”, condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostei formațiuni politice

Președintele Oficiului Teritorial Drochia al fostului partid „Șor” a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendarea condiționată pe o perioadă de probațiune de trei ani, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pentru o perioadă de cinci ani, pentru complicitate la acceptarea cu bună-știință a finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată pe 21 aprilie de Judecătoria Chișinău.

ZdG a constatat că președintele Oficiului Teritorial Drochia al fostului partid „Șor” vizat de sentință este Dumitru Coștei, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.

De asemenea, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de 8 145 419 de lei cu titlu de mijloace bănești utilizate sau destinate pentru comiterea infracțiunii, conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA).

„În perioada iulie – octombrie 2022, inculpatul, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Drochia a Partidului Politic „Şor”, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, figurantul ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului în scopul transportării și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor”.

În asemenea circumstanțe, inculpatul ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 8,1 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale”, precizează PA.

Procurorii anunță că urmează să decidă, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința cu apel la Curtea de Apel Centru.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.