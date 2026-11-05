Premierul român Luca Niculescu anunță înființarea unui grup de lucru pentru eliminarea întârzierilor la frontiera cu R. Moldova

Un grup de lucru care să identifice măsuri pentru eliminarea întârzierilor la frontiere, urmează să fie înființat în România, anunță premierul român Luca Niculescu în cadrul ședinței Guvernului român de joi, 5 noiembrie, scrie G4Media.

Grupul de lucru interinstituţional va fi coordonat de Ministerul de Interne al României.

„Un punct important de pe ordinea de zi a şedinţei de azi vizează înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional, în coordonarea Ministerului de Interne, pentru identificarea măsurilor necesare pentru creşterea capacităţii operaţionale şi organizatorice pentru eliminarea întârzierilor episodice la frontierele României, preponderent la frontiera cu R. Moldova”, a spus prim-ministrul Niculescu, în debutul şedinţei.

Memorandumul de pe ordinea de zi viza identificarea măsurilor necesare asigurării nivelului de securitate al frontierei, resurselor umane, materiale şi logistice, respectiv creşterii capacităţii de control din punctele de trecere a frontierei.

Din acest grup de lucru vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Cancelariei prim-ministrului din România.