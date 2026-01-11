Primarul unui sat din Dondușeni a decedat. Aureliu Guțanu avea 56 de ani

Aureliu Guțanu, primarul satului Plop din raionul Dondușeni, s-a stins din viață. Informația a fost confirmată pentru TV Nord de președintele raionul Dondușeni, Valentin Cebotari, duminică, 11 ianuarie.

Potrivit surselor TV Nord, în ultimele zile edilul s-a aflat sub supraveghere medicală, fiind internat într-o instituție spitalicească. Aureliu Guțanu avea 56 de ani și a lăsat în urmă doi copii, scrie TV Nord.

Aureliu Guțanu s-a născut în anul 1969, în satul Plop, într-o familie de agricultori. A absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea geografie și biologie, ulterior Facultatea de Drept a Universității de Stat din Chișinău.

Pe parcursul carierei sale, a activat ca profesor, iar timp de 23 de ani a lucrat în subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), unde a ajuns la gradul de locotenent-colonel. În anul 2011, Aureliu Guțanu a fost ales primar al satului natal, funcție pe care a exercitat-o pe durata mai multor mandate.