Potențialul prim-ministru a fost invitat în funcție de Maia Sandu: „Cred că dacă l-am învia din morți pe Ștefan cel Mare, nici el nu ar fi suficient de bun pentru unii”

Candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, Alexandru Munteanu, a fost invitat să preia șefia Guvernului de Maia Sandu. În seara zilei de joi, 16 octombrie, potențialul premier, Alexandru Munteanu, a povestit, în cadrul emisiunii În Profunzime de la Pro TV Chișinău, cum s-a întâmplat.

În cadrul unei emisiuni de la Realitatea, în aceeași seară, președinta Maia Sandu a declarat că acesta a venit „să dea o mână de ajutor”.

Maia Sandu a relatat că l-a sunat pe Alexandru Munteanu și l-a invitat să preia conducerea Guvernului, menționând că „nu este atât de simplu să convingi oameni de treabă să vină, să-și asume funcții importante.”

„Omul ăsta, o sătămână în urmă, nu-și făcea niciun plan să vină să fie prim-ministru. El ne-a susținut prin votul lui, și-a făcut griji, așa cum și-au făcut griji mulți cetățeni, de acasă sau de peste hotare, pentru soarta R. Moldova. În momentul în care l-am sunat, după mai multe discuții în care i-am explicat de ce avem nevoie de profilul lui, de el anume, omul a zis că vine să dea o mână de ajutor. Dacă sunt oameni care nu vor să-l creadă că vrea să facă bine țării, e treaba lor”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a adăugat că așteptările de la noul Guvern sunt foarte mari: „Avem o agendă foarte complicată, pentru că pe integrare europeană trebuie să facem în 2 ani lucruri pe care alte țări le-au făcut în 10 ani și asta nu este o exagerare. (…) Sper că noi o să putem totuși să înviorăm activitatea economică în țară, în pofida problemelor pe care războiul le creează.”

Alexandru Munteanu a relatat că nu a dormit două nopți după ce l-a sunat Maia Sandu. Acesta a spus că, înainte de a accepta, a discutat cu familia și prietenii apropiați propunerea și că este „o mare responsabilitate”.

„A fost foarte neașteptat, era o seară frumoasă, stăteam cu soția, ne aranjam lucrurile, ne făceam planuri și a sunat telefonul. Vorbind la figurat, când sună telefonul istoriei, trebuie să-l ridici. Eu nu știam cine mă telefonează, dar am recunoscut vocea. M-a întrebat ce fac în seara aceea și am vorbit puțin despre seară, căței, despre Codruț, despre cățelul meu Cupper și doamna președintă îmi spune: «Vă dați seama că vă sun să vă spun altceva». Așa a început discuția. (…) Acum 10 zile eram o persoană liberă care se gândea la vacanțe, la universități, și acum sunt în R. Moldova fiindcă asta a fost, cred, o chemare a vieții mele. Îmi dau seama de responsabilitatea pe care o port. (…) Doamna președintă a fost foarte convingătoare. Eu nu pot spune nu când un președinte al țării mă cheamă la datorie. Așa m-au educat părinții. Când țara te cheamă – nu ai cum să spui nu. Este locul în care m-am născut și vreau să realizez aici ceva, pentru țară”, a povestit Alexandru Munteanu.

Totodată, Maia Sandu a comentat ancheta Rise Moldova despre „afacerile din Caraibe ale premierului”. Investigația relata despre faptul că acesta și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.

„Am văzut pretenții la faptul că omul pe care îl propunem în această funcție vine din afara țării și mi-am amintit de experiența mea în 2012, când am venit în funcția de ministră a Educației. Eu tot am venit din afara țării și pe mine tot nu mă cunoștea nimeni. Experiența mea a fost la fel de neplăcută, pentru că una dintre primele întrebări pe care le-am primit de la presă a fost a cui amantă sunteți pentru că doar așa puteați să ajungeți într-o de ministru. Și eu evident că am rămas șocată, pentru că ai un CV și crezi că este destul de convingător ca să nu-ți adreseze cineva asemenea întrebări.

Am văzut și acum ce s-a întâmplat acum cu domnul Munteanu. Este normal să ceri informații, să vrei să clarifici lucrurile, dar nu este corect să expediezi întrebările și la doar 20 de minute după ce le-ai expediat să pui pe site un articol în care faci niște acuzații fără să-i dai omului dreptul la replică, să explice, pentru că nu toată lumea în R. Moldova înțelege cum funcționează fondurile de investiții. Și multă lume, citind acel articol, o să creadă ceea ce articolul spune, fără să cunoască aceste detalii”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a comentat și articolul ZdG în care am relatat despre faptul că în 2007, după ce a fost distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze, Munteanu a fost felicitat, în cadrul unei recepții organizată în incinta reședinței ambasadorului Franței de atunci inclusiv de către Marian Lupu, care era pe atunci președintele Parlamentului, dar și de Iurie Roșca, pe atunci vicepreședinte al Parlamentului R. Moldova, condamnat recent la 4 ani de închisoare.

„Citind alt articol despre domnul candidat m-am gândit că noi toți ar trebui să ne punem în CV o linie nouă în care să scriem așa: «Am participat, la mai multe proteste, organizate de un personaj care peste 20 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare». Așa facem noi legăturile dintre evenimente și dintre oameni? Eu sincer cred că dacă l-am învia din morți pe Ștefan cel Mare, nici el nu ar fi suficient de bun pentru unii conaționali de-ai noștri”, a punctat Maia Sandu.

Marți, 14 octombrie, ZdG a publicat informații, confirmate de mai multe surse independente, potrivit cărora omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste două decenii în Ucraina, urmează să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

Ulterior, Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat candidatura lui Munteanu, menționând că formațiunea o va înainta oficial președintei Maia Sandu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea primei ședințe a noului Parlament. CC a validat mandatele de deputat pe 16 octombrie.