INFOGRAFIC Averea Alternativei. Un lider de partid declară venituri de 2800 de lei lunar, altul are venituri de sute de mii de lei de la cumetrie și zile de naștere

Ion Ceban, primul în lista Blocului Electoral „Alternativa”, a câștigat aproape 20 de mii de euro la cumetrie; Alexandr Stoianoglo, al doilea în listă, a avut în 2024 venituri de circa 700 de mii de lei; Ion Chicu a raportat venituri de 540 de mii de lei în 2024 și datorii de 840 de mii, dar și o donație de 150 de mii de lei; al patrulea lider al Blocului „Alternativa”, Marc Tkaciuk, a raportat că în 2024, împreună cu soția, au avut venituri comune de circa 2800 de lei lunar.

Infografic realizat de Simona Tabuncic/ZdG

Familia Ceban, venituri de 1,3 milioane de lei. Aproape 20 de mii de euro – de la cumetrie

Ion Ceban a indicat în declarația de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru alegerile din 28 septembrie 2025 că în 2024 familia sa a avut venituri de circa 1,3 milioane de lei. El a avut în 2024 un salariu de 301 mii de lei de la Primăria mun. Chișinău și diurne de 125 de mii de lei. Soția sa, angajată la compania „TIVI Kids” SRL, a avut venituri salariale de aproape 50 de mii de lei. Familia însă declară că a primit și dividende de la această companie, deținută în proporție de 100% de Tatiana Ceban, în sumă de 173 de mii de lei.

Familia lui Ceban mai declară venituri din donații, indemnizații și cadouri la zilele de naștere sau cumetrie în sumă totală de circa 600 de mii de lei. Cei mai mulți bani, 19850 de euro, familia i-a declarat ca fiind obținuți la cumetrie. Soții Ceban dețin același apartament la sol, dobândit în 2016, un teren intravilan obținut în 2012 și o mașină Skoda Kodiaq, fabricată în 2023 și deținută în folosință din 2024. Automobilul a fost procurat în baza unui contract de leasing din 2024.



Tatiana Ceban este singura asociată la compania „TIVI Kids” SRL. Ea a fost fondată pe 21 februarie 2022 și prestează servicii fotografice, desfășurând totodată și alte activități pentru copii.

ZdG a scris anterior că Ion Ceban locuieşte împreună cu soţia şi cei trei copii într-un apartament de tip townhouse, pe str. Nicolae Costin din capitală. Locuinţa are o suprafaţă oficială de 230 de metri pătrați şi a intrat în posesia lui Ceban în urma unui contract de donaţie semnat la 16 decembrie 2016 cu părinţii săi, Vasile şi Eugenia Ceban. Oficial, aceştia au cumpărat imobilul pe 26 aprilie 2012, la câteva luni după ce fusese dat în exploatare de SA „Coloana Mecanizată Mobilă”.

Tot ZdG a scris anterior că Ion Ceban, împreună cu părinţii săi, dar şi sora sa, au avut anterior viza de reşedinţă într-un apartament cu o suprafaţă de 69,1 metri pătrați din str. Drumul Viilor. În aprilie 2014, familia Ceban a donat apartamentul copilului de 7 ani al familiei surorii candidatului.



În aprilie 2023, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele primarului capitalei, Ion Ceban. Potrivit actului, edilul a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiind identificată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 621 de mii de lei pentru anii 2017–2019.

Potrivit ANI, controlul s-a efectuat și pe numele membrilor familiei acestuia. Verificarea averii a fost realizată pentru perioada exercitării funcțiilor de consilier în Consiliul municipal Chișinău și deputat în Parlamentul R. Moldova: 01.08.2016 – 25.10.2019.

„Principalele debite stabilite subiecților controlului și-au avut sorgintea în alimentări de conturi avute în gestiune, achitări servicii în numerar, donații către un partid politic sau simpatizant politic, cumpărarea valutei străine în dolari SUA, achitarea tranșelor pentru automobil și alte cheltuieli în numerar”, potrivit ANI.

„Noi, cu certitudine, vom contesta acest lucru în instanță și vom câștiga acolo”, declara Ion Ceban într-un video postat pe Facebook după anunțarea deciziei. Litigiul este examinat la Curtea de Apel Centru, ultima ședință fiind programată pe 11 septembrie 2025. Ședința nu a avut însă loc, conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

Familia Stoianoglo – venituri de 700 de mii de lei în 2024

Alexandr Stoianoglo a indicat în declarația depusă la CEC că familia sa a avut în 2024 venituri totale de circa 700 de mii de lei. El indică un apartament de 161,3 metri pătrați, dobândit în anul 2003, o casă obținută prin moștenire în 2015 și un spațiu comercial de 60 de metri pătrați, dobândit în 2016, care acum este dat în chirie cu 98 de mii de lei pe an. Stoianoglo și soția lui dețin două mașini – un Mitsubishi Outlander, fabricat și cumpărat în anul 2005, și un Hyundai Tucson, fabricat și cumpărat în 2021. În anul 2024, familia Stoianoglo a raportat venituri salariale din activitatea a două întreprinderi: „Corten-Vin Companie” SRL și „Agroseminvest” SRL.

Spațiul comercial de 60 de metri pătrați indicat în declarație este clădirea despre care ZdG scria în 2019 că acolo își desfășura activitatea un salon de frumusețe al soției lui Alexandr Stoianoglo. Spațiul fusese cumpărat în baza unui contract de investiții încheiat în 2013.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat în 2022 că în declarația de avere a acestuia pentru anul 2021 nu au fost indicate casa, terenul aferent și o construcție accesorie casei, toate moștenite după decesul tatălui său în 2015. Inspectorul de integritate a ajuns însă la concluzia că „aceste omisiuni nu denotă intenția subiectului declarării de a ascunde informații, respectiv, nu constituie temei rezonabil de a face o sesizare pentru efectuarea controlului averii şi intereselor personale în privința dlui Stoianoglo Alexandr.”

Chicu – venituri de 540 de mii de lei, datorii de 840 de mii și o donație

Ion Chicu a trecut în declarația de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală că în 2024 familia sa a avut venituri totale de circa 540 de mii de lei. El a declarat venituri salariale de 80 de mii de lei de la PDCM și 41,9 mii de lei – de la Cahulpan SA, o societate din Cahul, cu activități în domeniul panificației, patiseriei, cofetăriei, berii și băuturilor nealcoolice. Soția sa a primit 269,4 mii lei de la Imunotehnomed SRL. Ion Chicu declară și o donație de 150 de mii de lei, fără a indica de la cine este.

Fostul premier declară o vilă cu suprafața de 77,9 metri pătrați și valoarea de piață de 776,6 mii lei, un apartament de 59,9 metri pătrați, cu valoarea de piață de 798,8 mii lei, precum și o casă dobândită în 1994 prin moștenire, cu valoarea declarată de 3872 de lei. Ziarul de Gardă a scris anterior că vila declarată de Ion Chicu se află într-o întovărășire pomicolă din Durlești și este, de fapt, o casă de tip duplex, pe care familia Chicu o împarte cu familia surorii acestuia.

Familia lui Ion Chicu deține în proprietate un autoturism Audi, produs în 2020 și procurat în 2023 cu 430 de mii de lei. Ion Chicu declară că în 2020 a contractat de la Moldindconbank un împrumut de 690 de mii de lei, scadent în 2040. Un alt împrumut, de 150 de mii de lei, a fost luat în 2022 și are drept dată de scadență 2026, dar nu este indicată persoana de la care a fost contractat.

Tkaciuk și soția – venituri comune de circa 2800 de lei lunar în 2024

Marc Tkaciuk indică în declarația de avere și interese pentru anul 2024 depusă la CEC venituri de doar 33,6 mii lei (circa 2800 de lei lunar), salariile, ale sale și ale soției, venind de la firma „Stratum Plus”, care gestionează o revistă de arheologie şi antropologie, unde Tkaciuk este redactor-șef, iar soția lui – angajată.

Mark Tkaciuk declară un apartament cu o suprafață de 93 de metri pătrați, deținut în proprietate din 2011, obținut printr-un contract de donație, cu valoarea declarată de 487 de mii de lei. Tkaciuk mai declară un teren agricol cu o suprafață de 0.0592 ha, cumpărat în 2010, cu valoarea de 23 de mii de lei.



Tkaciuk deține cota-parte de 100% în firma „Școala Antropologică Superioară”, fondată în 1998, care are ca domeniu de activitate învățământul superior.

Produsele jurnalistice au fost realizate în cadrul proiectului „Prevenirea conflictului de interese la nivel local. Preluarea bunelor practici din Republica Cehă în Republica Moldova”, implementat de Transparency International-Moldova, în parteneriat cu Transparency International din Republica Cehă, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe.