Guvernul dezminte informațiile privind compromitearea semnăturilor electronice. STISC: „Informațiile nu corespund adevărului”

Guvernul a venit cu o reacție după ce în mediul online au fost distribuite informații privind o presupusă compromitere a semnăturii electronice a unui cetățean. Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Executivului, a declarat că informația este manipulatoare și că a fost ulterior distribuită inclusiv de către unii politicieni. Datele comunicate online au fost verificate de STISC și s-au dovedit a fi false.

Pe 30 octombrie, un cetățean a publicat pe Facebook o postare în care afirma că a observat în contul bancar online al ONG-ului pe care îl reprezintă o tranzacție pe care nu ar fi efectuat-o.

„Potrivit postării, era vorba de un transfer între conturile proprii, fără ca banii să fi ieșit din acestea. Ulterior, autorul a șters postarea, însă informația a fost preluată și amplificată, fără verificare, de mai multe conturi, inclusiv ale unor politicieni”, scrie Guvernul.

Rezultatele preliminare ale investigației efectuată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) arată că informațiile distribuite în spațiul public despre o presupusă compromitere a semnăturii electronice nu corespund adevărului.

Prima evaluare tehnică a cazului confirmă că semnătura electronică este autentică și validă, fapt susținut de mai multe date tehnice. Investigația continuă în zilele următoare, pentru a stabili toate circumstanțele cazului, precizează Guvernul.

„Este grav că o afirmație fără dovezi, ștearsă chiar de autorul ei, a ajuns să fie răspândită de persoane publice. Și mai grav este că printre acestea se află deputați în Parlamentul Republicii Moldova, aleși care ar trebui să urmărească interesul public, nu să alerge după like-uri.