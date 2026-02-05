Peste 250 de persoane au apelat, în ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe. Majoritatea erau pacienți cu traumatisme cauzate de ghețușul format pe trotuare

În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare.

Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență, se arată în comunicatul de presă emis de Institutul de Medicină Urgentă.

Sursa citată scrie că în intervalul orar 08:00–10:00, la UPU s-au adresat 23 de pacienți cu profil traumatologic, precum și 2 pacienți cu profil neurochirurgical. Dintre aceștia, 8 pacienți au fost internați pentru investigații și tratament de specialitate.

„Reiterăm apelul către populație de a manifesta prudență sporită la deplasare, în special pe suprafețele alunecoase, și de a respecta măsurile de siguranță pentru prevenirea accidentelor”, comunică instituția.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.

„Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului”, potrivit SHS.

În perioada 4–5 februarie, fenomenul va fi predominant în jumătatea de nord a țării, iar pe 6 februarie se va extinde și în restul teritoriului