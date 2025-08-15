Patru membri ai unui grup criminal au fost reținuți pentru șantaj asupra unui bărbat și a rudelor sale, pentru a-l determina să cedeze compania pe care o deține

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina să cedeze cota-parte deținută în cadrul unui SRL, evaluată la 115 de mii de euro, anunță vineri, 15 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„În cadrul acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au stabilit că persoanele implicate, adepte ale «legilor hoțești» și membri activi ai organizațiilor criminale, cu antecedente pentru diverse infracțiuni, inclusiv șantaj, au organizat în repetate rânduri «întâlniri hoțești» pentru a-și intimida victima”, a transmis IGP.

Pe 15 august, IGP au reținut în flagrant suspecții și au efectuat 9 percheziții la domiciliile și în automobilele acestora, fiind ridicate mai multe bunuri materiale, obiecte și telefoane mobile, care pot constitui probe în documentarea activității infracționale a grupului criminal organizat.

Astfel, cei patru bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă închisoarea de la 13 la 15 ani.