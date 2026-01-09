Papa Leon spune că „războiul a revenit la modă” într-un discurs important adresat diplomaților din întreaga lume

Primul papă născut în Statele Unite, Papa Leon al XIV-lea, susținând primul său discurs despre „starea lumii”, și-a exprimat îngrijorarea față de „tensiunile în escaladare” din „Marea Caraibilor și de pe coasta pacifică a Americii”, cerând totodată respectarea „voinței poporului venezuelean” și revenirea la stabilitate în această țară. Acesta a declarat într-un discurs important rostit în fața diplomaților reuniți la Vatican, că interdicția care le împiedica pe state să încalce frontierele altor țări a fost „complet subminată”, transmite CNN.

„Războiul a revenit la modă și o dorință pentru război se răspândește. Principiul stabilit după Al Doilea Război Mondial, care interzicea statelor să folosească forța pentru a încălca frontierele altora, a fost complet subminat”, le-a spus Leon ambasadorilor din întreaga lume, reuniți vineri în Palatul Apostolic al Vaticanului.

Papa Leon a vorbit la mai puțin de o săptămână după ce Statele Unite l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, într-un raid militar, și în timp ce Rusia continuă să arate puțină dorință de a pune capăt războiului său împotriva Ucrainei. În discursul său, papa american a subliniat importanța dreptului internațional.

Potrivit publicației, cuvintele sale au contrastat puternic cu cele ale președintelui american Donald Trump, care a declarat miercuri pentru New York Times că se simte constrâns doar de „propria sa moralitate”, respingând dreptul internațional și ordinea mondială de după Al Doilea Război Mondial.

Leon a subliniat că Națiunile Unite au fost create din tragedia celui de-al Doilea Război Mondial pentru a proteja pacea și a avertizat că o diplomație care „caută consensul” este înlocuită acum de una „bazată pe forță, fie de indivizi, fie de grupuri de aliați”.

CNN scrie că, în cadrul discursului amplu, de 43 de minute, Leon a condamnat ferm avortul, maternitatea surogat și eutanasia, apărând dreptul la obiecția de conștiință al medicilor și al profesioniștilor din domeniul sănătății – de la cei care refuză să participe la întreruperi de sarcină și la moarte asistată, până la cei care refuză serviciul militar.

Papa a deplâns, de asemenea, faptul că în Occident libertatea de exprimare „se restrânge rapid” și a avertizat împotriva „unui nou limbaj de tip orwellian… care, în încercarea de a fi tot mai incluziv, ajunge să-i excludă pe cei care nu se conformează ideologiilor care îl alimentează”.

La fel, Papa și-a reiterat îngrijorarea față de modul în care sunt tratați migranții, avertizând guvernele să nu folosească combaterea „criminalității și traficului de persoane” ca pretext „pentru a submina demnitatea migranților și a refugiaților”.

În timpul pontificatului său, Papa Francisc s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea unor cardinali conservatori față de unele dintre reformele sale, în special relaxarea regulilor care interziceau împărtășania pentru catolicii divorțați și recăsătoriți și deschiderea față de catolicii gay. Totuși, pontiful decedat nu a organizat multe reuniuni formale cu Colegiul Cardinalilor, aspect pe care cardinalii au spus că un viitor papă ar trebui să-l schimbe, în cadrul întâlnirilor premergătoare ultimului conclav.

Leon a preluat această recomandare și intenționează să consulte organismul cardinalilor la nivel mondial în fiecare an, pe măsură ce își exercită ceea ce a fost descris drept „responsabilitatea înaltă și împovărătoare” a funcției sale. Următoarea reuniune va avea loc în perioada 27–28 iunie anul acesta, urmând ca, ulterior, aceste întâlniri să se desfășoare anual pe durata a trei-patru zile.