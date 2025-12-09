Principală — Ştiri — Social — Pană de curent în capitală.…
Pană de curent în capitală. Circulația a șase rute de troleibuz a fost modificată
Circulația mai multor rute de troleibuz a fost afectată de o pană de curent pe strada Pan Halippa în intersecție cu șoseaua Hâncești, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC), marți, 9 decembrie.
Potrivit sursei, circulația are loc în felul următor:
- Rutele nr. 3 și 10 circulă până la Universitatea de Stat;
- Ruta nr. 24 este redirecționată de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni – str. A. Mateevici – str. A. Pușkin;
- Ruta nr. 2 circulă de pe bd. Traian – bd. Dacia – str. București – str. A. Pușkin;
- Ruta nr. 13 circulă până la bd. D. Cantemir – bd. C.Negruzzi – str. Bucuresti;
- Ruta nr. 20 circulă până la str. București
- Rutele 35 și 36 circulă pe traseu în regim autonom;
În plus, câteva unități de transport staționează.
Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205.