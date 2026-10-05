VIDEO Comisia Europeană a decis debursarea a încă 157 de milioane de euro din Planul de Creștere pentru Moldova. Tofan: „Asemenea oportunități vin rar. Este responsabilitatea noastră să nu le ratăm”

Comisia Europeană (CE) a decis debursarea a încă 157 de milioane de euro din Planul de Creștere pentru R. Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 5 octombrie, de prim-ministrul Vasile Tofan, în cadrul celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului de Asociere UE-Moldova, desfășurată la Bruxelles. Oficialul a declarat că pachetul „ne crește direct capacitatea de a finanța investiții în țară – în transport, energie, apă, sănătate, educație și alte domenii”.

„(…) Dragi cetățeni, știu că, atunci când urmăriți o conferință de presă de la Bruxelles, vă întrebați ce înseamnă toate acestea pentru dumneavoastră. Ce se schimbă în localitatea în care trăiți, în afacerea pe care o conduceți, în viața familiei? Este întrebarea corectă.

Astăzi, alte 157 de milioane de euro sunt debursate după îndeplinirea celor 18 reforme din ultima perioadă de raportare. În cadrul Agendei de Reformă am îndeplinit până acum aproximativ 95% din măsurile prevăzute pentru perioada respectivă. Acești bani ne ajută să finanțăm investiții în transport, energie, apă și canalizare, sănătate și educație.

Integrarea economică produce deja rezultate concrete. În prima jumătate a anului, circa două treimi din exporturile de bunuri ale Moldovei au mers către Uniunea Europeană – aproximativ 1,3 miliarde de euro în exporturi, o creștere de peste 10%, chiar într-un context global complicat.

Este un exemplu clar al importanței critice pe care Uniunea Europeană o are pentru economia noastră. Prin SEPA, costul mediu al unui transfer în euro este acum de circa 1 euro, față de comisioane care anterior porneau de la 20 de euro (…). Suntem într-o perioadă decisivă (…). Asemenea oportunități vin rar. Este responsabilitatea noastră să nu le ratăm”, a spus premierul.

Totodată, Tofan a subliniat că „mediul de securitate din jurul Moldovei a devenit mai dificil”.

„Încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către drone și rachete rusești reprezintă un risc serios pentru populația noastră și pentru infrastructura civilă. Suntem recunoscători pentru sprijinul UE în consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare ale Moldovei prin Instrumentul european pentru pace. Pentru noi, supravegherea aeriană și apărarea antiaeriană sunt priorități clare.

Rămânem, de asemenea, un vecin și prieten devotat al Ucrainei, cu care împărțim o frontieră de 1222 de kilometri – cea mai lungă dintre toate țările de la vest de Ucraina. Acest angajament înseamnă și luarea unor decizii care nu sunt întotdeauna ușoare pe plan intern, inclusiv facilitarea tranzitului de cereale ucrainene prin Moldova. Facem acest lucru pentru că menținerea accesului Ucrainei la rutele de export contează pentru stabilitatea regională și pentru securitatea alimentară globală.

Și Moldova contribuie. Personalul nostru activează în misiunile UE, iar noi împărtășim cu partenerii europeni experiența acumulată în contracararea amenințărilor hibride și a ingerințelor electorale (…)”, a adăugat premierul.

Potrivit unui comunicat al Delegației UE în R. Moldova, această a treia tranșă vine în urma evaluării pozitive a Comisiei, care a constatat că R. Moldova a realizat cu succes 18 reforme asociate Planului.

„Prin această ultimă plată, suma totală pusă la dispoziția R. Moldova în cadrul Planului ajunge deja la 661 de milioane de euro. Planul de Creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro, are drept scop sprijinirea dezvoltării economice și crearea de locuri de muncă în Moldova prin accelerarea reformelor și îmbunătățirea accesului țării la Piața Unică a UE, apropiind astfel Moldova de aderarea la Uniunea Europeană”, precizează Delegația UE în R. Moldova.

Vasile Tofan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 4-6 octombrie. În cadrul reuniunii, conform Executivului, vor fi discutate evoluțiile în procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, progresele în implementare a reformelor, precum și cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate. Pe agendă se află, de asemenea, cooperarea economică și sectorială dintre R. Moldova și Uniunea Europeană.

Agenda premierului include și întrevederi cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, precum și cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos.

R. Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022.