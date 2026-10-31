O altă dronă a survolat spațiul aerian al țării în zona satelor Goleni, Gordinești și Burlănești
Un alt aparat de zbor fără pilot a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, pe 31 octombrie, la ora 17:50. Cea de-a doua dronă din această zi a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Mihailovka, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Sobor, raionul Soroca.
UPDATE 18:35 Potrivit ultimelor date, la ora 18:12, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, în proximitatea localității Viișoara, raionul Edineț.
Știre inițială:
„Ulterior, zborul acesteia a fost detectat în proximitatea orașului Dondușeni, iar la ora 18:03, drona a traversat zona satelor Goleni, Gordinești, Burlănești, raionul Edineț”, conform Ministerului Apărării.
Survolarea a avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.
Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea spațiului aerian al R. Moldova.