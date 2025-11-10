Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare după trei săptămâni. Decizie a Curții de Apel din Paris

O curte de apel din Paris a aprobat eliberarea anticipată din închisoare a fostului președinte Nicolas Sarkozy. Instanța a dispus ca el să fie plasat „sub supraveghere judiciară” până la soluționarea recursului, transmite Reuters.

Fostul președinte conservator, acum în vârstă de 70 de ani, fusese încarcerat pe 21 octombrie, după ce un tribunal îl găsise vinovat în septembrie de participare la o organizaţie infracţională. Condamnarea a fost legată de finanţarea campaniei sale victorioase din 2007, când Sarkozy şi apropiaţi ai săi au încercat activ să obţină sprijin financiar de la regimul libian al lui Muammar al-Gaddafi.

El a fost achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv cele de corupție și de finanțare ilegală a campaniei electorale.

Pedeapsa cu închisoarea a lui Sarkozy fusese pusă rapid în aplicare din cauza „gravitații extraordinare” a infracțiunii, a declarat judecătoarea Nathalie Gavarino în fața instanței.

El a fost încarcerat luna trecută în penitenciarul La Santé din Paris – o cădere spectaculoasă pentru un om care condusese Franța între 2007 și 2012.

Procurorii au recomandat eliberarea lui Nicolas Sarkozy

Însă luni, procurorul public a recomandat ca Sarkozy să fie eliberat în așteptarea apelului și plasat sub strictă supraveghere judiciară, cu interdicția de a intra în contact cu alte persoane inculpate și cu martorii implicați în proces. Procurorul a precizat că Sarkozy nu prezintă un risc de fugă.

Tribunalul a fost de acord să-l elibereze sub control judiciar, care va include și interdicția de a părăsi Franța, a relatat postul BFM TV.

Sarkozy a negat constant orice faptă ilegală, prezentându-se drept o victimă a răzbunării și a urii. El nu a fost prezent fizic la audierea de luni, participând prin videoconferință din închisoare.

Fostul președinte le-a spus judecătorilor, mai devreme în cursul zilei, că va respecta orice cerință impusă de instanță în cazul în care va fi eliberat.

„Sunt francez, domnule. Îmi iubesc țara. Lupt pentru ca adevărul să iasă la iveală. Mă voi conforma tuturor obligațiilor care îmi vor fi impuse, așa cum am făcut întotdeauna”, a declarat el.

Vorbind despre detenția sa, a adăugat: „E greu. Foarte greu – așa cum trebuie să fie pentru orice deținut. Aș spune chiar că e epuizant”.

Sarkozy, vizat de mai multe anchete penale

Reuters amintește că Nicolas Sarkozy s-a confruntat cu mai multe bătălii juridice de la plecarea sa din funcție.

Anul trecut, cea mai înaltă instanță a Franței a confirmat o condamnare pentru corupție și trafic de influență, dispunând ca el să poarte o brățară electronică timp de un an – o premieră pentru un fost șef de stat francez. Dispozitivul a fost între timp înlăturat.

Tot anul trecut, o curte de apel a confirmat o altă condamnare, într-un dosar separat, pentru finanțare ilegală a campaniei sale eșuate de realegere din 2012. O decizie finală a celei mai înalte instanțe franceze în acest caz este așteptată în cursul acestei luni.

Sarkozy este, de asemenea, anchetat oficial într-un alt dosar, pentru complicitate la influențarea martorilor.