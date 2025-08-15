NBC: Vladimir Putin va fi primit ca oaspete de onoare în Alaska, unde i se va întinde covorul roșu. Detalii despre componențele delegațiilor Rusiei și SUA

Președintele american Donald Trump îl va aștepta personal pe Vladimir Putin la sosirea sa la Baza Aeriană Elmendorf-Richardson din Alaska, unde sunt programate discuțiile lor despre Ucraina astăzi, 15 august, au declarat pentru NBC doi oficiali de rang înalt de la Casa Albă. Potrivit acestora, președintele rus va fi primit ca oaspete de onoare, cu covor roșu.

În același timp, sursele NBC au menționat că detaliile exacte și etapele întâlnirilor sunt încă în curs de stabilire. Preliminar, Trump nu îl va suna pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski sau pe liderii europeni înainte de a discuta cu Putin, dar planurile s-ar putea schimba, a adăugat unul dintre interlocutorii NBC.

Delegația rusă la discuții îi include pe consilierul prezidențial Iuri Ușakov, miniștrii apărării, afacerilor externe și finanțelor Andrei Belousov, Serghei Lavrov și Anton Siluanov, precum și pe șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev.

Statele Unite vor fi reprezentate la summit de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și directorul CIA John Radcliffe. Secretarul de presă al lui Trump, Caroline Levitt, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, vor fi, de asemenea, prezenți la întâlnire.

Conform programului Casei Albe, discuțiile vor începe la ora 11:00, ora locală (22:00, ora R. Moldova). Va urma o conferință de presă comună. Înainte de a zbura spre Alaska, Trump a publicat o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, scriind: „Miza este mare!!!” Cu o zi înainte, el a spus că se îndoiește de posibilitatea de a ajunge la un acord cu Putin asupra unui armistițiu imediat. „Cred că va fi foarte interesant. Vom afla care este poziția fiecăruia, voi ști asta în primele două sau trei sau patru sau cinci minute”, a subliniat Trump.

Șeful Casei Albe a avertizat, de asemenea, că, dacă întâlnirea va merge prost, se va încheia foarte repede, iar dacă va merge bine, pacea va fi atinsă în viitorul apropiat. Trump a menționat că obiectivul său este să convină asupra unui summit trilateral cu Putin și Zelenski. „Dacă întâlnirea nu va avea succes, nu voi suna pe nimeni – mă voi duce acasă. Dar dacă întâlnirea va avea succes, îl voi suna pe președintele Zelenski și pe liderii europeni”, a declarat șeful Casei Albe.