Ministrul Apărării, despre informațiile că Rusia intensifică pregătirile militare în regiunea transnistreană: „E o exagerare”

Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a venit cu primele declarații după ce presa din Ucraina a scris că Rusia își intensifică de urgență acțiunile în regiunea transnistreană, pentru a distruge resursele Ucrainei de către creșterea amenințării provenite din regiune. Acesta a punctat, în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, că informațiile sunt „exagerate”.

„Existența în sine a acestui teritoriu necontrolat, prezența ilegală a Federației Ruse, a forțelor acesteia pe teritoriul nostru este o posibilitate de manipulare pe acest subiect și discuții. Faptul că instituțiile statului statului nu sunt prezente acolo, nu monitorizează, nu urmăresc toate activitățile dă o posibilitatea de a veni cu așa declarații. Ce ține de activități de mobilizare sau cum a fost spus că deja se primească armele și așa mai departe e o exagerare, nu este așa. Aceea că se desfășoară activități în regiune este corect și permanent au desfășurat tot felul de activități”, a notat ministrul.

Potrivit lui Nosatîi, aceste activități au scopul de „a arăta că ei sunt acolo” și de a menține „spirit de tensiune”.

Ukrinform a scris, cu referire la o sursă din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, că Rusia își intensifică de urgență acțiunile în regiunea transnistreană, pentru a distruge resursele Ucrainei de către creșterea amenințării provenite din regiune. Atât reprezentanții Guvernul, cât și Ministerul Afacerilor Externe au declarat pentru Ziarul de Gardă că „nu vor comenta informațiile care nu sunt confirmate oficial”.