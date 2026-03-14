Marș al Păcii la Coșnița, la 34 de ani de la atacul separatiștilor. Munteanu: „Moldova a rămas în picioare datorită curajului celor care au apărat țara”

Acum 34 de ani, în noaptea de 13 spre 14 martie, satul Coșnița a fost atacat de forțele separatiste. În acest context, prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers sâmbătă, 14 martie, la Coșnița, pentru a se „înclina în fața celor care nu s-au mai întors acasă și pentru a le spune veteranilor că sacrificiul lor nu este uitat”.

Eroii căzuți în platoul de la Coșnița, apărând independența și integritatea țării noastre în războiul de pe Nistru din 1992, au fost comemorați printr-un Marș al Păcii.

Într-o postare pe Facebook ulterioară evenimentului, premierul a subliniat că Războiul declanșat de Rusia pe Nistru a fost o „încercare grea pentru statul nostru tânăr”.

„În lupta noastră pentru libertate, s-au ridicat toți – agricultori, profesori, muncitori au devenit peste noapte apărători ai independenței R. Moldova. Și Moldova nu a cedat. (…) Moldova a rămas în picioare datorită curajului celor care au apărat această țară. Curajul lor rămâne o lecție pentru generațiile tinere despre responsabilitate, solidaritate și despre prețul libertății.

La fel ca acum 34 de ani, R. Moldova alege și astăzi drumul libertății, al democrației și al integrării europene. Avem această datorie și față de veterani: să construim o Moldovă puternică – o țară liberă, sigură și unită, în care copiii cresc în pace și aleg să rămână acasă”, se arată în postare.

La marș a mai fost prezentă ministra Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin și ministrul Apărării Anatolie Nosatîi.

Marșul Păcii are loc anual, pe data de 14 martie, pe strada principală de la Coșnița, în memoria celor peste 40 de eroi care și-au pierdut viața pe platou.

Conflictul militar dintre băștinași și separatiști, cu implicarea, conform deciziei CtEDO din 2004, a Federației Ruse, a început pe 2 martie 1992, pe Nistru. Peste 30 mii de compatrioți au luptat în Războiul de pe Nistru, iar 321 și-au pierdut viața.