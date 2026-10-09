„Mai multă siguranță pentru femeile care se confruntă cu violență”: ANPCV propune o strategie de abilitare economică a femeilor

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV) propune elaborarea unei Strategii Naționale pentru Abilitarea Economică a Femeilor 2027–2031. „Ideea pornește de la o realitate simplă: pentru ca mai multe femei să poată munci, să aibă venituri proprii și să își construiască o viață independentă, este nevoie de mai mult decât programe separate”, explică ANPCV.

Potrivit Agenției, este nevoie de o viziune comună, care să lege accesul femeilor la locuri de muncă, servicii de îngrijire a copiilor, formare profesională, antreprenoriat, finanțare și dezvoltarea competențelor digitale.

În 2024, rata de ocupare a femeilor a fost de 40%, comparativ cu 45,9% în cazul bărbaților. Unul dintre obstacolele importante rămâne responsabilitatea pentru îngrijirea copiilor și munca din gospodărie, care cade în continuare, în mare parte, pe umerii femeilor.

Abilitarea economică înseamnă și mai multă siguranță pentru femeile care se confruntă cu violență, notează ANPCV. Pentru o femeie care vrea să părăsească o relație violentă, lipsa unui venit propriu, a unei locuințe sau a unei soluții pentru îngrijirea copiilor poate deveni o barieră reală.

„Pentru ANPCV, este foarte important ca femeia care reușește să iasă dintr-o relație violentă să nu primească doar protecție pentru momentul crizei, ci să aibă și posibilitatea reală de a-și construi o viață independentă”, subliniază Viorica Țîmbalari, directoarea ANPCV.

În acest sens, ANPCV consideră că serviciile pentru victimele violenței trebuie conectate mai bine cu serviciile de ocupare, angajatorii, autoritățile locale, programele de formare profesională, oportunitățile de antreprenoriat și serviciile de îngrijire a copiilor.

ANPCV propune ca Strategia Națională pentru Abilitarea Economică a Femeilor 2027–2031 să fie însoțită de un Program de implementare, cu instituții responsabile, termene, surse de finanțare și indicatori clari, astfel încât rezultatele să poată fi urmărite de la un an la altul.