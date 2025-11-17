LIVE TEXT Zelenski și Macron au semnat o declarație privind cooperarea în domeniul apărării dintre Ucraina și Franța. Război în Ucraina, ziua 1363

UPDATE 12:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, 17 noiembrie, o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, semnalând o aprofundare a legăturilor bilaterale de securitate, scrie The Kyiv Independent.

Acordul, semnat în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, privește „achiziționarea de echipamente de apărare” de către Ucraina, a anunțat Biroul Prezidențial Ucrainean într-o emisiune, fără a dezvălui alte detalii.

Zelenski a aterizat la o bază aeriană de lângă Paris pe 17 noiembrie, unde a fost întâmpinat de Macron înainte de ceremonia de semnare.

În timpul vizitei sale la baza aeriană Villacoublay, Zelenski a inspectat armamentul francez avansat, inclusiv avionul de vânătoare Dassault Rafale și sistemul de apărare aeriană SAMP/T.

Biroul lui Macron a anunțat săptămâna trecută că cei doi lideri urmează să discute despre cooperarea bilaterală în „domeniile energetic, economic și de apărare”, precum și despre progresele înregistrate în pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul „Coaliției celor dispuși”.

Franța a fost un aliat cheie al Ucrainei de la izbucnirea invaziei la scară largă din 2022, furnizând avioane de vânătoare Mirage 2000, artilerie, rachete SCALP cu rază lungă de acțiune și multe altele.

Președintele ucrainean a vizitat Grecia pe 16 noiembrie, unde a încheiat un acord privind o nouă rută de aprovizionare cu gaze, printre alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaze. De asemenea, se așteaptă ca Zelenski să viziteze Spania pe 18 noiembrie pentru discuții privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

UPDATE 10:05 În noaptea de 17 noiembrie (începând cu ora 20:00, pe 16 noiembrie), armata rusă a atacat cu două rachete balistice Iskander-M din regiunea Rostov și cu 128 de drone de atac lansate din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Chauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 91 de drone de tip Shahed, Herbera și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 32 de drone de atac în 15 locații, precum și ale celor două rachete balistice în 2 locații.

„Atacul continuă, în spațiul aerian se află încă mai multe drone”, anunță Forțele.

UPDATE 9:15 În Regiunea Harkiv, armata rusă a lovit sectorul privat cu drone, în urma cărora au izbucnit incendii.

Conform datelor preliminare, un bărbat a murit, iar o altă persoană a fost rănită.

„În urma exploziilor au izbucnit incendii în două case particulare și în mai multe anexe gospodărești. Suprafața totală afectată de incendii a depășit 400 mp. La locul atacurilor au intervenit subdiviziunile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.”

UPDATE 8:40 Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturilor au izbucnit incendii la obiective ale infrastructurii energetice și portuare.

Conform informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită.

UPDATE 8:05 Noaptea trecută, Rusia a lansat atacuri cu rachete, cauzând 3 morți și 13 răniți, în cartierul rezidențial din orașul Balakliia, regiunea Harkiv.

Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, loviturile au avut loc într-o zonă dens populată a unui cartier rezidențial.

Conform datelor preliminare, 3 persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, dintre care 4 sunt copii.