LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Rectificările bugetului de stat pentru anul 2025 au fost votate în prima lectură

Astăzi, 13 noiembrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Pe agenda Legislativului sunt 13 subiecte, inclusiv denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, aprobat anterior de Guvern.

UPDATE 13:25 La ședință a fost anunțată o pauză până la 14:20.

UPDATE 13:24 După mai multe luări de cuvânt, proiectul de lege privind rectificările bugetului de stat pentru 2025 a fost votat în prima lectură. Proiectul a întrunit 61 de voturi.

UPDATE 11:30 Conform proiectului de rectificare bugetară, fondul de reducere a vulnerabilității energetice va fi completat cu 706,6 milioane de lei. Dintre acestea, 463,5 milioane de lei vor fi folosite pentru compensații la energie termică sub formă de plată monetară (prin transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat) și 232 de milioane de lei – pentru compensații în facturi la energia electrică. Suma totală a Fondului de reducere a vulnerabilității energetice în anul 2025 va constitui peste 4,3 miliarde de lei.

Alocări de mijloace financiare sunt destinate pentru acoperirea necesităților la cheltuieli de personal în cadrul instituțiilor finanțate din bugetul de stat, în sumă de peste 1 miliard de lei, și prin transferuri către bugetele locale – peste 914 milioane de lei. Este vorba, în principal, despre plata salariilor în învățământ.

De asemenea, vor fi transferate resurse în valoare de 361,4 milioane de lei către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru plata prestațiilor sociale.

În același timp, au fost diminuate cu circa 717 milioane de lei cheltuielile în cadrul proiectelor finanțate din surse externe, „reieșind din estimările privind valorificarea resurselor până la finele anului curent”. Totodată, vor fi majorate fondurile disponibile în cadrul unor proiecte care vizează modernizarea agriculturii.

Astfel, veniturile bugetului de stat vor însuma 75,79 miliarde de lei, cheltuielile vor totaliza 94 miliarde de lei, iar soldul bugetar va constitui circa 18 miliarde de lei.

Rectificări au fost făcute și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025. Bugetul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 903 milioane de lei, până la 49,39 miliarde de lei.

UPDATE 10:54 „Este regretabil că la această etapă de dezvoltare a R. Moldova, oportunitățile de finanțare pe care le obținem încă nu sunt întâmpinate cu aceleași capacități de absorbție și de implementare. Colegii noștri de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au acum o înțelegere destul de bună despre capacitățile existe pe piață, despre cât real poate sectorul privat să construiască, astfel încât să nu extindem ambițiile peste posibilități, dar în același timp să livărm la maxim și cu randament”, a declarat ministrul Finanțelor.

UPDATE 10:45 Ministrul Finanțelor a precizat că în 2025 că R. Moldova nu a mai avut misiuni de evaluare Fondul Monetar Internațional (FMI) și nu a avut debursări. „Ce privește relația de viitor, urmează în decembrie să dicutăm cu reprezentanții FMI despre un nou program”.

FMI a explicat că nu a debursat ultima transă din programul încheiat cu R. Moldova din motivul că „implementarea angajamentelor fiscale și de guvernanță rămase a fost întârziată”. R. Moldova nu a primit ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari de la FMI, în rezultat, Guvernul a votat o rectificare a bugetului pentru anul 2025.

UPDATE 10:40 Primul subiect examinat este proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025, prezentat de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță.

Ieri, 12 noiembrie, Guvernul a aprobat rectificări la Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Modificările prevăd redistribuirea resurselor bugetare spre completarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice, acoperirea necesităților salariale, în special pentru profesori, și alocarea fondurilor necesare pentru plata indemnizațiilor și altor măsuri sociale, conform unui comunicat de presă.

Gavriliță a precizat că deficitul s-a majorat cu 304 milioane de lei.

UPDATE 10:39 A fost aprobată ordinea de zi a ședinței plenare cu votul a 62 de deputați.

UPDATE 10:25 Pe ordinea de zi a fost introdus proiectul de lege privind demisia din funcția de deputat a edilului capitalei, Ion Ceban, care a anunțat anterior că va rămâne la primăria Chișinău.

UPDATE 10:20 Igor Dodon a propus scoaterea de pe ordinea de zi a proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998. Inițiativa deputatului nu a obținut numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:12 La începutul ședinței și-au înregistrat prezența 99 de deputați.

La fel, aleșii poporului vor examina mai multe demisii ale deputaților. Ieri, 13 noiembrie, președintele PAS, Igor Grosu a anunțat că deputații Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, au decis să renunțe la mandatul de deputat și au „ales să-și continue activitatea pe care o aveau înainte”.

„Vă mulțumim, colegi, pentru munca pe care ați depus-o și cu siguranță, vom fi în continuare o echipă și fiecare va munci pentru pace, dezvoltare, UE și pentru o Moldovă membră a Uniunii Europene”, a declarat Grosu în ziua în care ZdG a publicat un articol despre o firmă administrată Maria Acbaș care ar fi primit, prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la condamnatul Ilan Șor.

DOC/ Firma unei deputate PAS a primit bani de la Șor? Cum explică Maria Acbaș cei aproape 20 de mii de euro veniți pe contul firmei sale, dar blocați de SIS. „Am depus mărturii la CNA”

La fel, două deputate din fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” renunță la mandate. Comisia juridică, numiri și imunități a examinat miercuri, 12 noiembrie, proiectele de hotărâre privind demisia deputatelor Nina Cereteu și Stela Onuțu.

Stela Onuțu și-a depus demisia vineri, 7 noiembrie, pentru eliberarea din funcție începând cu data de 14 noiembrie, „în legătură cu incompatibilitatea funcției cu exercitarea mandatului de primar al orașului Glodeni”.

Și Nina Cereteu a solicitat Parlamentului să accepte cererea de demisie din funcția de deputată începând cu data de 14 noiembrie, „în legătură cu incompatibilitatea funcției cu exercitarea mandatului de primar al orașului Drochia”.