LIVE TEXT Șase persoane au fost rănite în urma unui atac în Mîkolaiv. Război în Ucraina, ziua 1359

UPDATE 12:00 La Mîkolaiv, șase persoane au fost rănite în urma unui atac al forțelor ruse, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

„În timpul atacului asupra unui obiectiv al infrastructurii industriale din Mîkolaiv, a izbucnit un incendiu, care a fost stins de unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.”

Potrivit informațiilor actuale, șase persoane au fost rănite. Medicii le acordă asistență, iar trei dintre ele se află în stare gravă.

UPDATE 11:00 În noaptea de 13 noiembrie, forțele ruse au atacat cu o rachetă balistică Iskander-M și cu 138 de drone de atac din direcțiile: Millerovo, Orel, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Chauda și Hvardiiske, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviația, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme de drone, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 10:30, apărarea antiaeriană a doborât/neuteralizat 102 drone inamice de tip Shahed, Geran și alte tipuri de UAV în nordul, estul și sudul țării.

Forțele Aeriene precizează că au fost înregistrate lovituri ale 36 de drone de atac în 10 locații.

UPDATE 9:30 În ultima zi trupele ruse a pierdut 1180 de peersoane în războiul cu Ucrainei, scrie Ukrinform.

Armata rusă a pierdut, de asemenea, 2 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 9 sisteme de artilerie, 2 sisteme de apărare aeriană, 141 drone, 88 vehicule și cisterne și 2 echipamente speciale.

UPDATE 8:30 Armata rusă a efectuat un atac cu drone asupra orașului Artsyz din regiunea Odesa, avariind o instalație de infrastructură critică a anunțat Parchetul Regional Odesa.

„În noaptea de 13 noiembrie, forțele armate ale Federației Ruse au atacat orașul Artsyz cu drone de atac. În urma atacului inamic, o instalație de infrastructură critică, o clădire administrativă și ateliere de reparații au fost avariate”, se arată în comunicat.

Totuși, nicio persoană nu a fost rănită în atac.