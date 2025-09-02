LIVE TEXT Rusia a atacat Ucraina cu 150 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1287

UPDATE 9:10 În noaptea de 2 septembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 150 de drone de atac de tip Shahed și drone imitatoare de diferite tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucraineene.

Apărarea antiaeriană a distrus 120 de ținte în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Militarii au înregistrat lovituri provocate de 30 de drone de atac în 9 locații, precum și căderea resturilor acestora în 5 locații.