LIVE TEXT Rusia a atacat infrastructura energetică din mai multe regiuni. Război în Ucraina, ziua 1715

UPDATE 16:45 În regiunea Volîn, o instalație de infrastructură energetică a fost ținta unui atac rusesc în seara zilei de 3 noiembrie. După cum a notat șeful administrației regionale, Roman Romanîuk, din această cauză, într-o mare parte a regiunii au apărut întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Până în dimineața zilei de azi, situația s-a stabilizat. Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Administrația Regională din Ternopil a informat, de asemenea, că o dronă a lovit o instalație din infrastructura energetică.

În regiunea Kirovohrad, infrastructura energetică a fost, de asemenea, ținta dronelor, a declarat șeful Administrației Regionale, Andrei Raikovici. În plus, au fost avariate o casă particulară și utilajele unei întreprinderi agricole.

În regiunea Rivne, trupele ruse au încercat să lovească infrastructura energetică, a transmis guvernatorul regiunii Olexandr Kovali.

UPDATE 15:00 Președintele Ucrainei a decorat-o pe prima doamnă a SUA, Melania Trump, cu Ordinul Prințesei Olga de gradul I.

Conform Decretului privind decorarea, publicat pe site-ul Oficiului Președintelui Ucrainei, distincția a fost acordată „pentru contribuția personală semnificativă la sprijinul umanitar acordat Ucrainei, precum și pentru activitatea activă în domeniul apărării drepturilor omului și al carității, menite să salveze copiii și cetățenii ucraineni afectați de agresiunea rusă, deportați ilegal și strămutați forțat din teritoriile Ucrainei ocupate temporar de Federația Rusă”.

De asemenea, distincția „Inima de Aur” i-a fost acordată lui Mark Beckman — consilier special principal al primei doamne a SUA.

La sfârșitul lunii octombrie, prin intermediul Melaniei Trump și al Papei Leon al XIV-lea, Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu local în Oleșkî, regiunea Herson, pentru a permite evacuarea locuitorilor.

Printre cavalerii Ordinului Prințesei Olga de gradul I se numără o serie de politicieni și demnitari străini, printre care președinta Moldovei, Maia Sandu, prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, fosta prim-ministră a Letoniei, Evika Silina, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

UPDATE 12:00 În urma atacurilor rusești asupra regiunii Jîtomîr din noaptea trecută, au izbucnit incendii la obiectivele de infrastructură critică din raioanele Jîtomîr, Korosten și Jiahel. De asemenea, au luat foc o clădire de locuit și iarba uscată. Au fost avariate un autoturism, acoperișul și geamurile unei clădiri de locuit.

„Din cauza riscului unor noi atacuri, echipele de intervenție au fost nevoite să părăsească de mai multe ori locurile de intervenție. În prezent, toate incendiile au fost stinse”, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 09:00 Rusia a lansat atacuri asupra infrastructurii critice din regiunea Kirovohrad. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în raioanele Kropîvnîtțîi și Oleksandria au izbucnit incendii în trei locații. În prezent, toate incendiile au fost stinse”.

De asemenea, într-una dintre comunitățile din raionul Novoukrainsk a fost avariată o locuință privată, iar în raionul Oleksandriia — șase utilaje aflate pe teritoriul unei întreprinderi agricole.

Nu au fost înregistrați morți sau răniți.