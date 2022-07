LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 143. Locuitorii din Sumy și Bilopol sunt îndemnați să părăsească orașele. ”Acest weekend va fi foarte greu”

Este a 143-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Armata rusă a desfăşurat lansatoare de rachete pe situl centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control ruşilor de la începutul lui martie, şi cu care loveşte în special raionul Nikopol, a afirmat vineri şeful Energoatom, operatorul ucrainean. Totodată, cel puţin trei persoane au murit şi alte 15 au fost rănite în urma unui atac cu rachete care a avut loc vineri seara la Dnipro, în centrul Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că sirenele de raiduri aeriene răsună în țară și îndeamnă oamenii să se adăpostească. Sirenele s-au auzit și în capitala Kiev.



UPDATE: 19:43

Locuitorii din Sumy și Bilopol sunt îndemnați să părăsească orașele. ”Acest weekend va fi foarte greu”



Primarii din Sumy și Bilopil îi sfătuiesc pe locuitori să părăsească orașele în acest weekend. În această regiune, în următoarele zile se așteaptă noi bombardamente masive din partea armatei ruse.



„Dacă există o oportunitate de a părăsi orașul, cel mai bine ar fi să profităm de ea. Cred că azi, mâine și poimâine trebuie să acordăm mare atenție siguranței noastre. Rog pe toată lumea să-mi urmeze sfatul”, a declarat primarul Sumy, Oleksandr Lysenko, într-o adresă pe pagina sa de Facebook.







UPDATE 16:06



Şoigu ordonă armatei ruse să intensifice activitatea militară “în toate zonele operaționale”



Forţele armate ruse şi-au reluat atacurile în estul Ucrainei, după ce şi-au regrupat trupele. Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a ordonat extinderea atacurilor, în timpul unei inspecţii la unităţile implicate în invazia din Ucraina, informează sâmbătă dpa.



„După ce a audiat raportul (asupra situaţiei), ministrul rus al apărării a dat instrucţiunile necesare pentru a extinde activităţile grupărilor armate în toate direcţiile de atac, pentru a priva regimul de la Kiev de posibilitatea de a continua să întreprindă atacuri masive de artilerie şi cu rachete asupra infrastructurii şi civililor în Donbas şi în alte regiuni”, a anunţat Ministerul Apărării rus, potrivit dpa.



La rândul său, Statul Major de la Kiev a anunţat în raportul său că Ucraina a respins în ultimele 24 de ore tentative de atacuri ale Rusiei în direcţia Bahmut şi lângă Doneţk. „După ce s-a regrupat, duşmanul şi-a reluat atacul asupra centralei termice de la Vuhlehirsk şi luptele continuă”, se mai spune în comunicatul Statului Major ucrainean.





UPDATE 14:18



Numărul persoanelor ucise în urma atacului de la Vinița crește la 24



Numărul persoanelor ucise în urma atacului cu rachete rusești, asupra orașului Vinița, din centrul Ucrainei, a crescut la 24, după ce o femeie a murit la spital din cauza rănilor provocate de arsuri. Declarația a fost făcută de către un oficial ucrainean, pentru Agenția France-Presse.



Rusia susține că atacurile, la sute de kilometri de linia frontului, au vizat o reuniune a oficialilor militari ucraineni și a furnizorilor străini de arme. Kievul a negat aceste afirmații.





UPDATE 12:40



Nivelul radiaţiilor de la Cernobîl a revenit la nivelul dinaintea invaziei



Nivelul radiaţiilor de la Centrala nucleară de la Cernobîl şi din perimetrul acesteia a revenit la cel dinainte de invazia trupelor armatei ruse, pe 24 februarie, a declarat directorul adjunct al Agenţiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere a Ucrainei, Maksym Shevchuk.



„Ce pot spune despre nivelul de radiaţii? Desigur, noi eram sub ocupaţie timp de 35 de zile, iar mai mult de 7.000 de echipamente militare, cum ar fi tancurile, au trecut pe aici, precum şi zeci de mii de soldaţi. Erau foarte activi, au săpat şanţuri în toată zona, nu doar în Pădurea Roşie, şi desigur că au avut o influenţă asupra nivelului de radiaţii. În plan local a fost mai mare decât de obicei, dar, din fericire, ocuparea s-a sfârşit şi nu am avut nicio situaţie critică, deci local unele zone erau mai radioactive decât înainte, dar nu au fost catastrofe mari, niciun accident critic, din fericire. Acum, nivelul de radiaţii este normal, având aproape aceleaşi valori ca dinainte de ocupaţie, în mare parte în apropierea drumurilor sau punctelor de control, unde activitatea militară era prezentă”, a precizat oficialul ucrainean, citat de Agerpres.





UPDATE 10:18

Trei persoane ucise de lovituri cu rachete în Dnipro



Cel puțin 3 oameni au fost uciși iar 15 răniți într-un atac cu rachetă asupra orașului ucrainean Dnipro, a spus guvernatorul regional Valentin Reznicenko.



„Rachetele au lovit o fabrică industrială și o stradă aglomerată de lângă”, a spus Reznicenko pe pagina sa de Facebook.

Another angles of arrivals in Dnipro. pic.twitter.com/nLbYVnEnJ6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 15, 2022

