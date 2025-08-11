LIVE TEXT Răpirea copiilor din regiunea Nikolaiev după invazia Rusiei: anchetatorii au adunat dovezi pentru tribunalul internațional. Război în Ucraina, ziua 1265

UPDATE 16:45 Autoritățile ucrainene au finalizat ancheta privind răpirea copiilor din școala specială Novopetrovsk din regiunea Nikolaiev de către armata rusă. Dovezile strânse vor fi utilizate atât în instanțele ucrainene, cât și în instituțiile internaționale, scrie hromadske.

Conform datelor anchetei, în timpul ocupării satului Novopetrovka, în școala specială locală au rămas 15 copii. Dintre aceștia, 10 sunt lipsiți de îngrijire părintească, 2 sunt orfani, iar 2 au ajuns în instituție din cauza unor circumstanțe de viață dificile. De asemenea, în internat locuia o fetiță care fusese deja adoptată de cetățeni americani, dar care nu a putut fi luată din cauza începerii invaziei pe scară largă.

Încă din primele zile ale războiului, militarii ruși au vizitat regulat școala pentru a verifica prezența și numărul copiilor.

În iulie 2022, directoarea, îngrijorată de siguranța copiilor, a început să caute modalități de evacuare pe teritoriul controlat de Ucraina. Dar armata rusă a aflat despre acest lucru.

Ocupanții înarmați au sosit la instituție, l-au interogat pe director și au instituit controlul armat pentru a împiedica evacuarea copiilor. A doua zi, aproximativ 20 de militari înarmați ai Federației Ruse au transportat cu forța copiii împreună cu directoarea și soțul acesteia în satul Stepanovka din regiunea Herson, în adâncul teritoriului ocupat. Acolo au rămas timp de trei luni.

În octombrie 2022, doi colaboratori, amenințând cu violența, au organizat o nouă mutare a copiilor: de la Stepanovka la gara fluvială din Herson, apoi cu barca până în orașul Aleshki, iar de acolo cu autobuzul prin Armiansk (Republica Crimeea) până la gara din orașul Dzhankoy.

Acolo, copiii au fost întâmpinați de reprezentanți ai „autorităților” de ocupație și de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. În aceeași zi, au fost deportați în orașul Anapa (regiunea Krasnodar, Federația Rusă) într-un vagon separat de tren.

Ancheta a stabilit că nu existau motive obiective pentru „evacuare”. Copiii nu aveau nevoie de asistență medicală sau de examene suplimentare, școala dispunea de un adăpost antiaerian, rezerve de alimente, medicamente și produse de igienă, iar situația din localitate rămânea stabilă.

Acțiunile forțelor ruse sunt calificate drept încălcări ale legilor și obiceiurilor războiului. Strămutarea forțată a civililor din teritoriile ocupate, în special a copiilor, constituie o încălcare gravă a articolului 49 IV din Convenția de la Geneva din 1949 și o crimă de război în conformitate cu dreptul internațional umanitar.

Anul trecut, forțele de ordine au anunțat deja că îl suspectează pe Jabrail Yusupov (numele de cod Gabriel) – comandantul detașamentului 205 al brigăzii separate de infanterie motorizată a forțelor armate ale Federației Ruse.

Această unitate a trupelor de ocupație a participat la capturarea satului Novopetrovka din regiunea Nikolaev și s-a dislocat acolo. Potrivit anchetei, sub comanda lui Yusupov, 20 de ruși înarmați au pătruns în clădirea școlii speciale din Novopetrovka, capturată la acel moment.

Anterior, SBU a demascat „adjunctul șefului departamentului pentru tineret și sport din regiunea Herson” și complicea acestuia, care au participat la deportarea copiilor din Nikolaev.

Acum, toți copiii au fost scoși din teritoriul Federației Ruse și duși în locuri sigure din străinătate. Copilul adoptat se află în prezent în SUA, împreună cu tutorii săi.

Conform datelor anchetei, ocupanții supuneau zilnic copiii la presiuni ideologice: îi obligau să cânte imnul Federației Ruse, să participe la evenimente în care li se impuneau opinii pro-ruse, le interziceau să comunice în limba ucraineană și să folosească simboluri ucrainene.

UPDATE 14:30 Forțele de ocupație rusești transferă trupe și echipamente suplimentare în direcțiile Orihiv și Huleaipole din regiunea Zaporijjea.

Despre aceasta a relatat Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, într-un comentariu acordat unui corespondent Ukrinform.

„Conform rapoartelor serviciilor de informații, inamicul transferă forțe și echipamente suplimentare în direcțiile Zaporijjea: Orihiv și Huleaipole”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Potrivit lui Voloșin, există informații despre transferul echipamentului standard al Forțelor Aeriene din Rusia.

UPDATE 13:00 Dronele operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit pe 11 august o fabrică din regiunea Nijni Novgorod din Rusia care produce componente pentru rachete de croazieră, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru The Kyiv Independent.

„În această dimineață, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale «A» al SBU au lovit instalațiile de producție ale Uzinei de Instrumente Arzamas, situată în regiunea Nijni Novgorod din Rusia”, a declarat sursa.

Declarația vine în urma relatărilor despre un atac cu drone ucrainene împotriva regiunii ruse, guvernatorul Gleb Nikitin susținând că „două zone industriale” din regiune au fost atacate.

Potrivit sursei SBU, instalația vizată produce instrumente giroscopice, sisteme de control, computere de bord și sisteme componente pentru rachetele rusești Kh-32 și Kh-101, arme utilizate în mod regulat în atacurile împotriva Ucrainei.

Fabrica se află sub sancțiuni din partea UE, SUA, Ucraina și Noua Zeelandă.

„Conform informațiilor preliminare, cel puțin patru drone ale Centrului de Operațiuni Speciale «A» al SBU au lovit ținta”, a susținut sursa.

„Noaptea trecută, un atac al inamicului (drone ucrainene) a fost efectuat asupra a două zone industriale din regiunea Nijni Novgorod. Ținta lor sunt întreprinderile noastre industriale”, a declarat Nikitin, susținând că un angajat a fost ucis și doi au fost răniți în atac.

„Specialiștii lucrează în prezent la fața locului, primarul orașului Arzamas, Alexander Șcelokov, coordonează situația, iar lucrările necesare sunt organizate împreună cu conducerea uzinei.”

Arzamas se află la aproximativ 759 de kilometri de granița cu Ucraina. Explozii au fost raportate și în orașul apropiat Dzerjinsk.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele de apărare aeriană rusești au doborât 32 de drone ucrainene peste noapte în mai multe regiuni, precum și la ora șapte dimineața.

În regiunea Tula, apărarea aeriană rusească a doborât 12 drone ucrainene, a raportat guvernatorul Dmitri Milyaev. O întreprindere civilă a fost lovită în orașul Tula, iar două persoane au fost ucise și trei rănite, potrivit oficialului.

Tula se află la aproximativ 370 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei , în efortul de a diminua puterea de foc a Moscovei, în timp ce aceasta continuă să-și ducă războiul.

UPDATE 10:45 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 47 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale, scrie presa ucraineană.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 59 de drone rusești, în timp ce 12 drone au lovit șase locații diferite. De asemenea, într-o zonă au fost înregistrate resturi ale unei drone doborâte, potrivit comunicatului.

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite când Rusia a atacat orașul Zaporijjea cu bombe aeriene ghidate pe 10 august, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov. Prima bombă a lovit o autogară aglomerată a orașului , în timp ce a doua a lovit o clinică medicală universitară.

Într-un atac separat cu drone rusești asupra regiunii Zaporijjea, o femeie în vârstă de 66 de ani a fost rănită în satul Bilenke în dimineața zilei de 11 august, a declarat Fedorov.

Trei persoane au fost rănite în atacurile rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lisak.

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit în timpul atacurilor rusești cu artilerie și drone asupra districtului Nikopol, pe 10 august, care au avariat și o stațiune de vacanță, patru mașini și o casă.

Alte atacuri rusești împotriva districtului Nikopol au rănit peste noapte un bărbat în vârstă de 52 de ani și au avariat peste o duzină de case și alte clădiri. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost spitalizat după atacurile de peste noapte asupra districtului Synelnykove, care au avariat și două magazine și un magazin, a declarat Lysak.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis doi civili și au rănit 11, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

Printre victime s-au numărat o persoană ucisă și două rănite în Druzhkivka, o persoană ucisă în Chernihivka, trei rănite în Bilozerske și câte două rănite în Kostiantynivka, Myrnohrad și Ivanopillia, potrivit oficialului.

Atacurile rusești împotriva regiunii Harkiv au ucis o persoană și au rănit cinci, inclusiv un minor, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

Un bărbat a fost ucis și două femei, în vârstă de 49 și 57 de ani, au fost rănite în timpul unui atac rusesc împotriva satului Kupiansk-Vuzlovyi.

Un bărbat în vârstă de 18 ani a fost rănit în orașul Kupiansk, o femeie în vârstă de 67 de ani a fost rănită în satul Kozacha Lopan, iar un băiat în vârstă de 15 ani a fost rănit în satul Pishchane, potrivit guvernatorului.

În regiunea Herson, patru persoane au fost ucise și șapte au fost rănite în atacuri rusești, potrivit guvernatorului regional, Oleksandr Prokudin . Două clădiri de apartamente și 30 de case au fost avariate.

Atacurile au loc în contextul în care Moscova continuă să refuze un armistițiu necondiționat și își intensifică atacurile cu drone împotriva zonelor rezidențiale și a infrastructurii civile din Ucraina.

UPDATE 8:10 În noaptea de 11 august, forțele ruse au atacat cu 71 de drone de tip Shahed și drone-imitații de diferite tipuri din direcțiile Shatalovo, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk din Federația Rusă, anunță Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 59 drone de tip Shahed și drone imitatoare de diferite tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 12 lovituri ale dronelor în 6 locații, precum și căderea resturilor într-o locație.