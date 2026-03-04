LIVE TEXT Merz îi cere lui Trump să intensifice presiunea asupra lui Putin: „Nu suntem pregătiți să acceptăm un acord negociat peste capetele noastre”. Război în Ucraina, ziua 1470

UPDATE 08:42 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să crească presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în urma discuțiilor dintre cei doi lideri, notează The Kyiv Independent.

„Rusia trage de timp aici și, procedând astfel, acționează și împotriva voinței președintelui american. În discuțiile de astăzi (marți, 3 martie, n.r.), am cerut creșterea presiunii asupra Moscovei”, le-a spus Merz reporterilor după întâlnirea cu Trump.

Cancelarul a abordat, de asemenea, discuțiile trilaterale de pace în curs, care implică Rusia, Ucraina și Statele Unite, subliniind că Europa trebuie să fie inclusă în orice proces de soluționare.

„Nu suntem pregătiți să acceptăm un acord negociat peste capetele noastre”, a spus el.

În timpul conversației cu Trump, Merz a subliniat, de asemenea, că Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să facă concesii teritoriale suplimentare și a reiterat necesitatea menținerii sprijinului pentru Kiev.

Trump i-a spus lui Merz că intermedierea păcii între Rusia și Ucraina rămâne „foarte sus” pe lista priorităților sale. El și-a exprimat, de asemenea, încrederea că Statele Unite dispun de suficiente muniții atât pentru a lupta împotriva Iranului, cât și pentru a furniza echipamente partenerilor europeni care sprijină Ucraina.