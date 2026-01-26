LIVE TEXT Kievul a primit 130 de generatoare din Polonia. Război în Ucraina, ziua 1433

UPDATE 15:22 Kievul a primit 130 de generatoare de diferite capacități din Polonia, a relatat primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, pe Telegram.

În contextul crizei energetice din Ucraina și din capitală, acest lucru va permite orașului să consolideze reziliența instalațiilor critice și a instituțiilor sociale, a subliniat Klitschko.

Generatoarele au fost finanțate de voluntari polonezi. În doar 10 zile, 60 000 de polonezi au contribuit cu 80 de milioane de zloți (aproape 2 milioane de euro).

Mai exact, Kievul a primit: un generator diesel cu o capacitate de 600 kW, un generator diesel cu o capacitate de 80 kW, 20 de generatoare cu o capacitate de 20 kW fiecare, 108 generatoare cu o capacitate de 12 kW fiecare.

Capacitatea totală a echipamentului furnizat este de 2376 kW.

De asemenea, el a subliniat că, datorită Poloniei, ucrainenii au primit asistență umanitară semnificativă, inclusiv echipamente energetice, provizii medicale, alimente și alte resurse esențiale.

Uniunea Europeană va livra Ucrainei 447 de generatoare în cursul săptămânii pentru nevoile infrastructurii critice și ale regiunilor din prima linie a Kievului.

UPDATE 14:15 Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat lovitura asupra infrastructurii rafinăriei de petrol Slavyansk Eco din regiunea Krasnodar a Federației Ruse, scrie presa locală.

În noaptea de 26 ianuarie, unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au atacat infrastructura rafinăriei de petrol Slaviansk Eco (Slaviansk-on-Kuban, regiunea Krasnodar).

Capacitatea anuală de procesare a întreprinderii depășește 4 milioane de tone de petrol. Această uzina face parte din spatele energetic al Federației Ruse și este implicată în aprovizionarea forțelor armate ale agresorului.

Conform rapoartelor preliminare, principalele instalații de rafinare a petrolului au fost afectate. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

Depozitele logistice ale invadatorilor ruși din Donețk, ocupat temporar, și din satul Solodkovodne, regiunea Zaporijjea, au fost, de asemenea, lovite.

UPDATE 13:13 Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din orașul Slaviansk-na-Kuban din regiunea Krasnodar din Rusia în noaptea de 26 ianuarie, au relatat surse rusești, scrie The Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile înregistrate de locuitori și postate pe rețelele de socializare par să arate un cer nocturn strălucitor din direcția rafinăriei de petrol.

Sediul Operațional al regiunii a susținut că resturi de dronă au căzut pe teritoriul a două întreprinderi, fără a specifica tipul instalației. Oficialii au susținut că o persoană a fost spitalizată cu răni care nu îi pun viața în pericol, în urma atacului.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor cauzate.

Ucraina lansează în mod curent atacuri aeriene în mare măsură împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern .

Situat peste strâmtoarea Kerci de Crimeea ocupată, regiunea Krasnodar a fost o țintă regulată a atacurilor ucrainene. Pe 22 ianuarie, drone ucrainene au atacat terminalul petrolier Tamanneftegaz din regiune, a confirmat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Atacul raportat are loc în contextul în care Kievul își intensifică campania împotriva infrastructurii petroliere și gaziere rusești, o sursă cheie de venituri ale Moscovei, care contribuie la alimentarea invaziei sale totale în Ucraina.

UPDATE 9:50 În noaptea de 26 ianuarie, forțele ruse au atacat regiunea Sumî, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Loviturile au fost îndreptate asupra sectorului rezidențial și a unei instituții de învățământ.

Salvatorii au lichidat toate incendiile provocate de atac și au inspectat zona.

Preliminar, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 8:35 În noaptea de 26 ianuarie, armata rusă a atacat cu 138 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri, lansate din direcțiile: Kursk, Oriol, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din teritoriul temporar ocupat al Donețkului, a raportat

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, au precizat Forțele.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 110 drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, în nordul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 21 de drone de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte într-o locație.