LIVE TEXT Infrastructura critică din regiunea Jîtomîr, sub atacurile rusești. Război în Ucraina, ziua 1715

UPDATE 12:00 În urma atacurilor rusești asupra regiunii Jîtomîr din noaptea trecută, au izbucnit incendii la obiectivele de infrastructură critică din raioanele Jîtomîr, Korosten și Jiahel. De asemenea, au luat foc o clădire de locuit și iarba uscată. Au fost avariate un autoturism, acoperișul și geamurile unei clădiri de locuit.

„Din cauza riscului unor noi atacuri, echipele de intervenție au fost nevoite să părăsească de mai multe ori locurile de intervenție. În prezent, toate incendiile au fost stinse”, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 09:00 Rusia a lansat atacuri asupra infrastructurii critice din regiunea Kirovohrad. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în raioanele Kropîvnîtțîi și Oleksandria au izbucnit incendii în trei locații. În prezent, toate incendiile au fost stinse”.

De asemenea, într-una dintre comunitățile din raionul Novoukrainsk a fost avariată o locuință privată, iar în raionul Oleksandriia — șase utilaje aflate pe teritoriul unei întreprinderi agricole.

Nu au fost înregistrați morți sau răniți.