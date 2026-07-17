LIVE TEXT Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat distrugerea a încă 12 nave ale „flotei fantomă” ruse din Marea Neagră. Război în Ucraina, ziua 1605

UPDATE 11:52 Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat distrugerea a încă 12 nave ale „flotei fantomă” ruse din Marea Neagră, scrie Novaia Gazeta Europe.

Potrivit comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, Robert Brovdi, pe 17 iulie forțele ucrainene au atacat nouă nave de marfă, un petrolier, un gazier și un remorcher.

Brovdi afirmă că atacurile au fost lansate în cadrul operațiunii „MOLOCIKA”, care se desfășoară începând cu 6 iulie. Conform datelor părții ucrainene, în această perioadă au fost distruse 159 de nave ale „flotei fantomă”: 117 în Marea Azov și 42 în Marea Neagră.

Anterior, Reuters a informat că, în urma atacurilor masive ale dronelor ucrainene, Rusia a suspendat navigația pe canalul maritim Azov-Don, care este utilizat, printre altele, pentru exportul de cereale. Acest lucru ar putea afecta aproape un sfert din exporturile rusești de grâu.

În plus, potrivit surselor publicației, a fost suspendată trecerea navelor prin Strâmtoarea Kerci, care leagă Marea Neagră de Marea Azov.

UPDATE 08:23 În seara zilei de 16 iulie și în noaptea de 17 iulie, soldații ruși au atacat mai multe regiuni din Ucraina. În Odesa, în urma unui atac cu rachete, s-au înregistrat victime și răniți, scrie hromadske citând autoritățile locale.

Astfel, în seara zilei de 16 iulie, Odesa a fost ținta unui atac rus. Șeful administrației militare municipale, Serghei Lîsak, a declarat că, la ora 7 dimineața, operațiunile de remediere a consecințelor continuă.

În urma lovirii unui bloc de locuințe din cartierul Hadjibei din oraș, doi civili au murit, iar alți opt au fost răniți.

În total, în oraș au fost avariate 11 clădiri de locuit, o instituție religioasă și una preșcolară, autovehicule și alte obiective ale infrastructurii civile.

În jurul orei 3 dimineața, Rusia a atacat și orașul Sumî — a lansat cinci lovituri cu rachete UAB asupra centrului și împrejurimilor orașului, a declarat Artem Kobzar, primarul interimar al orașului. În urma loviturilor, într-un bloc de locuințe au fost sparte peste 100 de ferestre.