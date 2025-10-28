LIVE TEXT Antiaeriana rusă a doborât din greșeală un elicopter propriu Ka-52

UPDATE 18:55 Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter din cauza „focului prietenos”.

Canalul „Pozivnoi „Katsman” precizează că incidentul s-a produs, probabil, din cauza unei erori a unui avion de vânătoare, care a confundat elicopterul cu o dronă ucraineană. „Ka-52 (52M) a fost doborât, din păcate, nu fără pierderi de personal. A fost doborât de ai noștri, se pare – avionul de vânătoare și-a făcut treaba, scrie Digi24.

UPDATE 17:00 În regiunea Sumî, o dronă rusească a atacat un vehicul civil, rănind o persoană, anunță procuratura regională din Sumî, relatează Ukrinform.

Conform anchetei, pe 28 octombrie, în jurul orei 10:20, forțele ruse au vizat un vehicul civil în comuna Esman, districtul Șostka.

„Șoferul în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Vehiculul a ars”, a declarat procuratura.

O anchetă premergătoare procesului este în curs de desfășurare pe motiv de crime de război (Partea 1, articolul 438 din Codul Penal al Ucrainei). Autoritățile de aplicare a legii documentează urmările atacului.

UPDATE 15:35 Două persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra regiunii Zaporijjea, a raportat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, scrie Ukriform.

„Două persoane au fost deja rănite – numărul victimelor atacului inamic asupra districtului Zaporijia este în creștere”, a scris Fedorov.

Aceasta a menționat că bărbații cu vârste de 44 și 62 de ani au suferit răni și primesc toată asistența medicală necesară.

Potrivit guvernatorului regional, o bombă aeriană rusească a lovit lângă o clădire rezidențială, distrugând parțial casa și avariind anexele. Pompierii au stins imediat incendiul.

După cum s-a relatat anterior, un incendiu a izbucnit într-o casă privată dintr-una dintre așezările din regiunea Zaporijjea în urma unui atac aerian rusesc. Inițial, autoritățile au raportat o persoană rănită.

UPDATE 14:50 Cântăreața stradală Diana Loginova, în vârstă de 18 ani, a fost amendată cu 30 000 de ruble (375 de dolari) după ce a petrecut 13 zile în detenție administrativă pentru „discreditarea” armatei ruse, a relatat presa locală pe 28 octombrie, transmite The Kyiv Independent.

Loginova, care cântă sub numele de scenă Naoko, a fost reținută pe 15 octombrie de poliție în Sankt Petersburg, după ce o înregistrare video în care ea și colegele ei de la trupa Stoptime interpretau melodii anti-Kremlin a devenit virală.

Mai exact, Loginova a fost amendată pentru că a interpretat cântăreața rusă exilată Monetochka, piesa „Ești soldat”. Versurile includ versuri precum: „Ești soldat, văd din ochii tăi că ai fost acolo / Miroși a sânge, nu ești decât o cicatrice.” Deși piesa nu face nicio referire explicită la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe lângă piesa „You’re a Soldier” a lui Monetochka, Stoptime a interpretat și piesa „Swan Lake Cooperative” a lui Noize MC. Atât Monetochka, cât și Noize MC au fost etichetați „agenți străini” de către guvernul rus.

Prin interpretarea melodiilor unor artiști desemnați drept „agenți străini”, Stoptime și-a asumat un risc tot mai mare într-o țară în care autoritățile suprimă din ce în ce mai mult orice formă de disidență în timpul războiului de amploare împotriva Ucrainei.

În instanță, Loginova a refuzat să-și recunoască „vinovăția”, potrivit publicației independente ruse Novaya Gazeta. Imaginile video o arată pe Loginova escortată afară din sala de judecată de către poliție, în aplauzele susținătorilor.

Susținătorii Loginovei și-au exprimat îngrijorarea că autoritățile ar putea pregăti un dosar penal împotriva ei. Dacă va fi acuzată din nou de discreditarea armatei ruse, ea s-ar putea confrunta cu o pedeapsă mai gravă decât o amendă.

Până la ora 14:34, ora locală, Loginova nu fusese încă eliberată, iar locul unde se află după ce a fost escortată în afara sălii de judecată de către poliție nu este încă clar , potrivit publicației independente ruse Mediazona.

UPDATE 13:00 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că sunt elaborate mai multe opțiuni pentru utilizarea activelor rusești blocate, care rămân principala sursă așteptată pentru satisfacerea nevoilor financiare ale Ucrainei, scrie presa ucraineană.

Ea a făcut declarația în timpul unei conferințe de presă comune cu liderii țărilor nordice, în urma unei reuniuni a Consiliului Nordic de la Stockholm.

„Analizăm nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027 și sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare că Consiliul European s-a angajat să acopere nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027 – fie că este vorba de nevoi militare, fie, dacă este necesar, de nevoi bugetare”, a declarat von der Leyen când a fost întrebată despre posibilitatea unei inițiative comune a UE privind datoria Ucrainei, după ce cel mai recent summit al Consiliului European nu a reușit să aprobe o decizie privind un împrumut pentru reparații.

Von der Leyen a numit „un pas important înainte” faptul că UE ia în considerare acum utilizarea activelor rusești imobilizate pentru a acoperi nevoile Ucrainei.

„Ne uităm la soldurile de numerar. Propunerea este de a folosi aceste solduri de numerar pentru a acorda un împrumut Ucrainei pe care Ucraina trebuie să îl ramburseze doar dacă Rusia plătește despăgubirile. Prin urmare, este o propunere solidă din punct de vedere juridic, nu banală”, a spus aceasta.

Potrivit lui von der Leyen, Consiliul European a solicitat „potențiale opțiuni pentru chestiuni tehnice”, iar Comisia Europeană este pregătită să le ofere.

„Dar mesajul de bază către Rusia este foarte clar: suntem pregătiți să acoperim nevoile de finanțare ale Ucrainei și suntem alături de Ucraina atât timp cât este nevoie”, a spus Ursula von der Leyen.

UPDATE 11:30 Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat marți, 28 octombrie, că a atacat două stații radar rusești și o rampă de lansare pentru un sistem de rachete antiaeriene rusești în regiunea estică Donbas, scrie presa ucraineană.

Atașând imagini de la drone ale atacurilor revendicate, HUR a declarat într-o postare pe Telegram că unitatea sa de forțe speciale „Ghost” a vizat sistemele rusești de apărare aeriană din Donbas în ultimele două săptămâni, distrugând două radare de joasă altitudine 48Ya6-K1 Podlet și un lansator 9A82 din complexul S-300V.

Ministerul rus al Apărării nu a reacționat la raportul privind pagubele recente suferite de sistemele sale de apărare aeriană în Donbas, deoarece niciuna dintre părți nu admite rareori eșecuri în război.

Declarația HUR vine în contextul în care forțele ucrainene sunt respinse încet din fortărețele lor din Donbas, depășite numeric și copleșite de atacurile neobosite ale infanteriei mici rusești de pe front.

Deși operațiuni precum cea recentă asupra sistemelor de apărare aeriană rusești, raportată de HUR, ar putea ajuta temporar forțele ucrainene să apere sectoarele relevante ale frontului, realitatea de pe teren rămâne sumbră pentru Kiev.

Trupele rusești au intrat deja în Pokrovsk, oraș de multă vreme asediat, semi-încercuind ceea ce fusese odinioară un centru logistic cheie al Ucrainei și încearcă să se apropie și mai mult de oraș pentru a forța o retragere ucraineană.

Armata ucraineană a recunoscut pe 26 octombrie că Rusia a acumulat aproximativ 200 de militari în Pokrovsk , infiltrându-se în grupuri mici de infanterie, raportând împușcături și lupte cu drone în oraș.

UPDATE 9:05 În noaptea de 28 octombrie, armata rusă a lansat 38 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile Kursk și Oriol, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 26 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri, în regiunile de nord și est ale țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 12 drone de atac în 4 locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte într-o altă locație.

„Atacul este în desfășurare, mai multe drone inamice se află încă în spațiul aerian. Respectați regulile de siguranță”, îndeamnă Forțele.

UPDATE 8:10 Armata rusă a lovit regiunea Cernihiv cu mai multe drone, pompierii au salvat o femeie, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Koriukivka: o lovitură asupra unui obiectiv a provocat un incendiu. Salvatorii au lichidat rapid flăcările.

În raionul Novhorod-Siversk a fost avariată o clădire administrativă. În timpul stingerii incendiului de pe acoperiș, a fost salvată o femeie.

În Cernihiv: o lovitură a vizat o clădire tehnică a unei întreprinderi. Incendiul a fost stins rapid. Nu sunt victime.