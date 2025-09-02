LIVE TEXT 13 persoane, rănite în urma atacurilor asupra Sumî în ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1287

UPDATE 13:11 Trupele ruse continuă bombardamentele asupra regiunii Sumî. Până în dimineața zilei de 2 septembrie, se știe de 13 răniți, ca urmare a atacurilor și a exploziilor din zonele minate, a comunicat Administrația regională din Sumî.

În ultimele 24 de ore, de la dimineața zilei de 1 septembrie până dimineața zilei de 2 septembrie, trupele ruse au efectuat 106 atacuri asupra a 48 de localități din regiunea Sumî.

UPDATE 11:15 Rusia a bombardat cartierele rezidențiale din satul Bilozerka, regiunea Herson.

„Au fost înregistrate distrugeri, a izbucnit un incendiu într-o casă privată și într-o clădire agricolă. Echipele de salvare au stins toate incendiile. În timpul lucrărilor efectuate în curtea gospodăriei, a fost descoperit cadavrul unei persoane”, a informat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 11:04 În noaptea de 2 septembrie, trupele ruse au atacat Bila Tserkva din regiunea Kiev, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În urma bombardamentului, hangarele și clădirea cu trei etaje a uneia dintre întreprinderi au fost distruse. Acolo au izbucnit incendii. De asemenea, a luat foc și o cooperativă de garaje. În timpul stingerii incendiului, salvatorii au descoperit cadavrul bărbatului decedat.

UPDATE 9:10 În noaptea de 2 septembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 150 de drone de atac de tip Shahed și drone imitatoare de diferite tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucraineene.

Apărarea antiaeriană a distrus 120 de ținte în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Militarii au înregistrat lovituri provocate de 30 de drone de atac în 9 locații, precum și căderea resturilor acestora în 5 locații.