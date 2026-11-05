VIDEO Parlamentul s-a întrunit în ședință. Datele despre trafic, infrastructura rutieră, transport și parcări vor fi disponibile pe o platformă digitală comună. Proiectul, votat în prima lectură

Deputații s-au întrunit în ședință joi, 5 noiembrie. Parlamentarii au examinat 12 proiecte de lege, dintre care cinci sunt marcate cu sigla UE. În lectura a treia, deputații vor examina proiectul de consolidare a răspunderii penale a persoanei juridice și proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere.

Pentru lectura a doua au fost incluse pe ordinea de zi proiectele de lege privind armonizarea cadrului normativ referitor la întreprinderile mici și mijlocii și modificarea Codului fiscal privind impozitele directe. De asemenea, deputații au dezbătut inițiativele legislative privind modernizarea sistemului de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului, reglementarea comunităților de energie, precum și declararea lucrărilor de construcție a liniei electrice Strășeni – Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni drept lucrări de utilitate publică de interes național.

UPDATE 14:00 Ședința a luat sfârșit.

UPDATE 13:50 Datele despre traficul rutier, infrastructura drumurilor, transportul și parcările vor fi disponibile pe o platformă digitală comună. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind sistemele de transport inteligente (STI), votat în prima lectură de Parlament.

În acest scop, va fi creat Punctul Național de Acces, o platformă oficială destinată colectării și gestionării datelor aferente sistemelor de transport inteligente. Aceasta va include date despre serviciile de informare privind călătoriile, traficul rutier, siguranța rutieră, precum și despre spațiile de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale. Noua platformă va facilita schimbul de date între autoritățile publice, administratorii infrastructurii și operatorii de transport. De asemenea, la nivel național va fi instituit un sistem eCall interoperabil.

Proiectul de lege privind sistemele de transport inteligente va fi examinat de Parlament în lectura a doua. După adoptare, legea va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de șase luni, Guvernul va elabora și aproba actele normative necesare pentru implementarea acesteia.

UPDATE 13:30 Importul și livrarea de autospeciale, tehnică, echipamente, bunuri și servicii în cadrul procedurilor de achiziții internaționale aferente Proiectului „Consolidarea Managementului Riscurilor de Dezastre și a Rezilienței Moldovei” au fost scutite de impozite și taxe. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede acest lucru. Scutirile fiscale și vamale sunt acordate la solicitarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și vor genera economisii de până la 5,9 milioane de dolari.

În cadrul proiectului urmează să fie achiziționate 43 de autospeciale de intervenție, în valoare totală de 23 de milioane de dolari SUA. În prezent, sunt în curs de definitivare contractele cu operatorii economici.

Facilități fiscale și vamale similare sunt aplicate și pentru importul și livrarea tehnicii, echipamentelor, bunurilor și serviciilor necesare implementării sistemului „MD-ALERT”, destinat avertizării rapide a populației în situații de pericol.

UPDATE 11:50 Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede combaterea fraudelor și a contrafacerii instrumentelor de plată fără numerar. Inițiativa legislativă are drept scop alinierea cadrului normativ național la standardele europene.

Autorii propun modificarea și completarea Codului penal, în vederea consolidării protecției juridico-penale împotriva fabricării și generării ilegale a instrumentelor de plată fără numerar, atât a celor materiale (carduri bancare, dispozitive USB, telefoane mobile sau ceasuri inteligente configurate pentru efectuarea plăților contactless), cât și a celor nemateriale (carduri digitale, coduri QR, tokenuri digitale).

De asemenea, proiectul prevede înăsprirea sancțiunilor aplicate pentru aceste infracțiuni. Astfel, fabricarea sau generarea ilegală, punerea în circulație ori utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar false sau contrafăcute va fi sancționată, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de până la 62 500 de lei, cu până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la cinci ani. În cazul persoanelor juridice, amenda va ajunge până la 250 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

De asemenea, proiectul prevede sancționarea distinctă pentru fapte precum primirea sau cumpărarea, transferul, importul, vânzarea ori distribuirea instrumentelor de plată fără numerar generate ilegal, contrafăcute sau falsificate. Va fi sancționată distinct și sustragerea unui instrument de plată fără numerar, chiar dacă acesta nu a fost ulterior utilizat.

UPDATE 11:38 Angajații din domeniul asistenței sociale vor putea avansa profesional și beneficia de sporuri salariale prin instituirea unui sistem de grade de calificare profesională. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind sistemul de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului, votat de Parlament în lectura a doua.

Documentul prevede instituirea unui sistem format de cinci grade de calificare profesională pentru personalul din sistemul de asistență socială, gradul I reprezentând cel mai înalt nivel de calificare. Fiecărui grad îi va corespunde un spor salarial lunar cuprins între 750 și 2 000 de lei, în funcție de nivelul de calificare obținut.

Implementarea sistemului va fi realizată treptat, iar prima etapă de atestare pentru acordarea gradului V este prevăzută pentru anul 2028. Pentru profesioniștii care activează deja în sistem, atestarea va fi desfășurată etapizat, pe parcursul a trei ani.

Proiectul prevede și instituirea unui sistem de dezvoltare profesională a angajaților din domeniul asistenței sociale.

„Acesta include mai multe etape, de la inserția profesională, care presupune integrarea personalului aflat la prima angajare, și formarea continuă până la evaluarea competențelor și supervizarea activității profesionale. Scopul este de a crea un parcurs profesional clar și de a sprijini angajații în dezvoltarea competențelor pe tot parcursul carierei.”

UPDATE 11:25 A fost votat în lectura a doua un proiect de lege care armonizează cadrul normativ privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu acquis-ul european, ceea ce va permite extinderea accesului acestora la programe și instrumente de susținere.

Documentul prevede modificarea criteriilor de clasificarea a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 la 50 de milioane de euro, și a plafonului activelor deținute de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor. Astfel, mai mulți agenți economici vor putea beneficia de programele și instrumentele de sprijin disponibile.

Totodată, a fost reglementată în legislație categoria întreprinderilor mici cu capitalizare medie (small mid-caps).

O altă prevedere adoptată vizează instituirea unui mecanism specific de sprijin pentru finanțarea activităților de export. Acesta include instrumente precum acordarea de garanții sau asigurări ale creditelor la export, finanțarea directă ori refinanțarea acestor credite, precum și măsuri de sprijin privind rata dobânzii.

UPDATE 11:15 Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni de 330 kV.

Proiectul de lege prevede derogări de la anumite norme generale și speciale, necesare pentru accelerarea procedurilor administrative aferente exproprierii și implementării proiectului de interes național. Astfel, au fost urgentate procedurile de emitere a actelor permisive, va fi aplicată o procedură specială de expropriere și va fi accelerată emiterea autorizațiilor de amplasare a obiectivelor în zona drumurilor publice.

„Proiectul de construcție a LEA de 400 kV Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni de 330 kV va contribui la stabilizarea și îmbunătățirea interconectării sistemelor electroenergetice de transport și furnizare a energiei electrice din Europa de Sud-Est și regiunea Mării Negre”, precizează Parlamentul.

UPDATE 10:50 Deputații analizează aprobarea ordinii de zi.

UPDATE 10:15 94 de deputați s-au întrunit în ședință.